Schwerpunkt Alles zu den Lehrabschlüssen 2020 – Porträts, Impressionen und alle Namen Sie haben es geschafft! Tausende Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer haben ihre Lehren und teilweise auch die Berufsmatura erfolgreich abgeschlossen. Wir haben einige von ihnen porträtiert und präsentieren alle Namen. 07.08.2020, 05.00 Uhr

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Sarah Keller.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Noah Theiler.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Mike Styger.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Fabian Weber.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Björn Deplazes.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Yannis Ziswiler.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Manuel Beeler.

Lehrabschlussprüfung Zimmermann im Holzbau Schweiz Bildungszentrum in Schenkon. Im Bild: Prüfungsexperte Elias Carlen.

Lehrabschlussprüfung Gärtner EFZ Zierpflanzen in der Stadtgärtnerei Luzern. Im Bild: Nina Rüttimann.

Lehrabschlussprüfung Gärtner EFZ Zierpflanzen in der Stadtgärtnerei Luzern. Im Bild: Chantal Geiser

Lehrabschlussprüfung Gärtner EFZ Zierpflanzen in der Stadtgärtnerei Luzern. Im Bild: Naemi Donzé

Die Maurer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit beim Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Silvan Bürli aus Willisau. Die Maurer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit beim Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Peter Schürmann aus Eschenbach. Die Maurer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit beim Campus Sursee in Oberkirch. Die Maurer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit beim Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Patrick Bühlmann aus Meggen. Lehrabschlussprüfung Gärtner EFZ Zierpflanzen in der Stadtgärtnerei Luzern. Jasmin Gisler (rechts) stellt sich den Fragen der Expertin.

Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Aurelia Ritacca. Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Senta Aurelia Bolzern. Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Sophie Limacher. Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Aven Ibrahem Mahmod. Die Arbeit von Aven Ibrahem Mahmod. Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Helena Liliana Silva Pereira. Lehrabschlussprüfung der Coiffeusen und Coiffeure im WBZ Emmenbrücke. Im Bild: Vanessa Müller. Die Gleisbauer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit auf dem Areal des Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Lars Bühlmann. Die Gleisbauer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit auf dem Areal des Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Lenard Witzler. Die Gleisbauer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit auf dem Areal des Campus Sursee in Oberkirch. Im Bild zu sehen ist Lars Bühlmann. Die Gleisbauer-Lehrlinge während ihrer Lehrabschlussarbeit auf dem Areal des Campus Sursee in Oberkirch. Angehende Landwirte des Berufsbildungzentrums Hohenrain bei der Lehrabschlussprüfung. Der angehende Landwirt Christoph Wangeler (links) mit den Prüfungsexperten Ludwig Grüter (Mitte) und Roman Klauser.

Angehende Landwirte des Berufsbildungzentrums Hohenrain bei der Lehrabschlussprüfung. Lehrling Christoph Wangeler (rechts) und Experte Ludwig Grüter.

Angehende Landwirte des Berufsbildungzentrums Hohenrain bei der Lehrabschlussprüfung. Sandro Glanzmann (rechts) und Experte Alois Hodel.

Angehende Landwirte des Berufsbildungzentrums Hohenrain bei der Lehrabschlussprüfung. Im Bild: Die Experten Thomas Erni, Matthias Arnold, und Lehrling Matthias Egli.



Hinweis: Massgebend für die kantonale Zuteilung ist in der Regel der Lehrort. Die Namen aus dem Kanton Schwyz sind in den vergangenen Wochen im «Bote der Urschweiz» erschienen.