Live Auch die Zentralschweiz sagt Danke ++ Liste der Markthändler und deren Hofläden ++ «Tröpfchensystem» in den Läden Das Corona-Virus hält derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz in Atem. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 20.03.2020, 12.43 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

Die Infoline des Bundes: 058 463 00 00, Hotline Kanton Luzern 041 939 20 70 (Betriebszeiten: täglich 8-12 Uhr und 13.30-17 Uhr).

Nachbarschaftshilfe: Wir haben eine Übersicht von Projekten.

#hilfdimresti – die Take-away-Übersicht der Zentralschweiz

Die neusten Meldungen vom Freitag, 20. März

Auch die Zentralschweiz sagt Danke

Heute Freitagmittag um 12.30 Uhr klatschten in der ganzen Schweiz Menschen auf ihren Balkonen oder am Fenster, um den im medizinischen Bereich Arbeitenden für ihren Einsatz zu danken. Einige platzierten ihre Aktionen auch unter #dieschweizsagtDANKE in den sozialen Medien, darunter auch Zentralschweizer und Zentralschweizerinnen. So etwa diese Frauen aus Hünenberg:

Bei diesem Video aus Luzern zeigen sich zwar die Applaudierenden nicht, sie sind jedoch zu hören:

12:27 Uhr

Hilfe für Markthändler - Liste der Hofläden

Die Absage des Luzerner Wochenmarkts bis mindestens am 19. April hat für die teilnehmenden Markthändler fatale Folgen. Sie bleiben teilweise auf frischer Ware sitzen. Wer lokale Hofläden unterstützen möchte, findet hier eine Liste mit allen Markthändlern sowie den Verlinkungen zu deren Websiten.

12:12 Uhr

Nidwaldner Zivilschutz steht im Dauereinsatz

Seit zwei Wochen unterstützen Mitglieder der Nidwaldner Zivilschutzorganisation kantonale Stellen und das Kantonsspital Nidwalden bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie. Dabei helfen sie etwa bei der kantonalen Hotline mit oder führen sie mit entsprechender Schutzbekleidung Test-Abstriche bei Verdachtsfällen am Kantonsspital Nidwalden durch, unterstützen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, führen die Triage der zum Test kommenden Personen durch oder informieren am Haupteingang über das Besuchsverbot sowie die Hygiene- und Abstandsregeln.

Samson Prenka bereitet sich vor, um einen Corona-Abstrich durchzuführen. PD

Derzeit sind rund 70 Zivilschützer im Einsatz. Auf ein Aufgebot sei bisher keine einzige Absage eingegangen, informiert der Kanton Nidwalden. Zivilschützer helfen auch beim kantonalen Amt für Asyl und Flüchtlinge, im Asylwohnheim und bei der Erledigung administrativer Aufgaben mit.

12:01 Uhr

Das «Tröpfchensystem» gilt auch in der Länderpark-Migros

Nur eine Person pro 10 Quadratmeter Ladenfläche darf in den Läden. Dies gilt nun landesweit und damit auch für die Migros-Filialen in der Zentralschweiz. Vor dem Eingang wird kontrolliert, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Laden aufhalten. Mit diesem «Tröpfchensystem» reagiere man auf die Vorgaben des Bundes, sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage. Vor der Migros-Filiale im Länderpark in Stans bildete sich am Freitagvormittag bereits eine kleine Schlange vor dem Eingang. Die Wartezeit betrug jedoch nur einige Minuten.

11:44 Uhr

Rotkreuzer Food-Truck verkauft Notfall-Säckli

Der Food Truck in Holzhäusern verkauft ab sofort einen «Notfall – Bag» mit Rotkraut vom Bio Hof Hegglin, Eier vom Hühnermobil, Trockenfleisch vom Mattenhof, Rivella, Aprikosenlikör, Baarer Bier. Zudem sind eine Rolle WC Papier, Zündhölzli und ein Rechaud-Kerzli der Restaurants Zur Linde oder Rosengarten enthalten. Das Notfall-Paket kostet 15 Franken.

11:13 Uhr

ewl erhöht Internetgeschwindigkeit kostenlos

Energie Wasser Luzern (ewl) erhöht die Internetgeschwindigkeit seiner Kunden bis zum 30. April 2020 kostenfrei auf die Höchstgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. So könne auch im Home Office schnell gearbeitet werden, heisst es in einer Mitteilung.

Bis auf weiteres nicht mehr durchgeführt werden Zählerablesungen. In dieser Übergangszeit verrechne ewl den Energieverbrauch auf Basis des Vorjahres, heisst es in der Medienmitteilung. Sobald die «ausserordentliche Lage» aufgehoben sei, würden die Zähler wie gewohnt wieder vor Ort abgelesen. Der provisorisch in Rechnung gestellte Verbrauch wird bei der nächsten Jahresablesung mit dem effektiv verrechneten Verbrauch abgeglichen.

11:03 Uhr

Crowdfunding-Seite für Corona-Betroffene eröffnet

Die Crowdfunding-Plattform Funders.ch der Luzerner, Nidwaldner, Obwaldner und Berner Kantonalbank hat für von der Corona-Krise wirtschaftlich betroffene Menschen und Unternehmen die separate Projektseite www.funders.ch/corona eingerichtet. Dazu hat Funders.ch die Hürden zur Einreichung eines Projekts für Betroffene gesenkt, setzt das «Alles-oder-Nichts-Prinzip» ausser Kraft und verzichtet auf die Plattformgebühr von 5 Prozent. Weiter müssen Projektstarter nicht mehr zwingend Gegenleistungen anbieten, wie die Luzerner Kantonalbank mitteilt.

Diese Hilfsaktion ist vorerst bis 31. Mai 2020 gültig. Sie richtet sich nicht an Privatpersonen, sondern an Kleingewerbler, Freischaffende, Einzelunternehmer, Veranstalter, Musiker, Gastrounternehmen und Vertreter der Kreativwirtschaft.

10:45 Uhr

Hofprodukte werden im Krienser Mezzo statt auf dem Määrt verkauft

Ab sofort gibt es jeweils samstags von 9 bis 16 Uhr Gemüse, Joghurt und Früchte vom Gunzwiler Hof Gstell im Ladencafé Mezzo in Kriens zu kaufen. Die Hofprodukte werden im Laden verkauft, das gastronomische Angebot bleibt geschlossen. Daneben verkaufen die Mezzo-Betreiber ihre hausgemachten Produkte. In den kleinen Laden darf jeweils nur eine Person.

10:37 Uhr

Brack-Lager am Anschlag

Für den Online-Händler Brack.ch mit Lager in Willisau bedeutet die aktuelle Lage Hochbetrieb. Diese Woche hat das Unternehmen 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich eingestellt. Im Interview spricht der Online-Handelspionier Roland Brack über den Boom während der Corona-Krise.

10:15 Uhr

Hilfswerke schenken Spitälern und Pflegeheimen 50'000 Rosen

(avd) Der Aktionstag war aufgegleist: Hunderte Freiwillige hätten morgen Samstag in der ganzen Schweiz Rosen verkauft. Der Erlös wäre vollumfänglich an Projekte der beiden Hilfswerke Fastenopfer und Brot für alle gegangen. Doch wegen der Corona-Auswirkungen findet der Aktionstag nicht statt. Was tun mit den bereits bestellten 50'000 Rosen?

Die Hilfswerke haben beschlossen, die Rosen zu verschenken. So erhalten heute Freitag Spitäler, Alters- und Pflegeheime in Zürich, Luzern, Bern, Basel und Lausanne die Rosen. Im Kanton Luzern gehen 15’000 Rosen an das Luzerner Kantonsspital und die Alterszentren von Viva Luzern. Die Institutionen geben die Rosen an die Betagten und an die Angestellten weiter – als Zeichen der Dankbarkeit, Zuversicht und Solidarität. Brot für alle und Fastenopfer drücken auch allen mitmachenden Institutionen ihren Dank aus. «Wir sind tief beeindruckt, was innerhalb von drei Tagen entstehen konnte. Nur dank ihres unkomplizierten Handels in einer Zeit, in der alle vielfach gefordert sind, wurde die Aktion möglich», sagt Mischa von Arb, Koordinator der Ökumenischen Kampagne.

10:12 Uhr

Corona-Test-Kapazitäten und Besuchsverbot in Zug ausgeweitet

Im Kanton Zug können sich Personen mit Symptomen weiterhin in Arztpraxen auf eine Ansteckung mit dem Corona-Virus testen lassen. Ausgewählte Arztpraxen im Kantonsgebiet werden zudem zusätzliche Kapazitäten schaffen, um die erhöhte Nachfrage abzudecken, wie der Kanton informiert. Wer Symptome aufweist und sich testen lassen will, muss zwingend telefonisch einen Termin vereinbaren. Gesunde Personen werden nach wie vor nicht getestet.

Das Besuchsverbot ist auf die sozialen Einrichtungen ausgedehnt worden, worunter etwa Heime oder Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen gehören. Im Kanton Zug sind 48 Personen mit dem Virus infiziert. Eine davon wird im Zuger Kantonsspital stationär behandelt. Fünf Infizierte sind mittlerweile vollständig genesen.

09:21 Uhr

Aktion Schweiz sagt Danke

Wer allen Ärztinnen, Pflegern, Mitarbeitenden in Arztpraxen & Spitälern danken möchte, steht heute Freitag um 12:30 Uhr am Fenster, auf dem Balkon oder auf der Terrasse und applaudiert während einer Minute.

Es gibt weitere unzählige Helfer, die nun im Einsatz sind. Wir haben stellvertretend eine zweifache Mutter und einen Schüler porträtiert.

Zur schweizweiten Aktion #dieschweizsagtDANKE haben mehrere Medienhäuser zusammen aufgerufen, auch CH Media macht mit.

Mitarbeitende des Luzerner Notfallzentrums appellieren an Bevölkerung

09:13 Uhr

Sternwarte Hubelmatt bleibt geschlossen

Alle Vereinsaktivitäten der Astronomischen Gesellschaft Luzern (AGL) sind bis mindestens Ende April abgesagt. Deswegen findet auch die GV frühestens im Juni statt, wie die AGL mitteilt. Die Sternwarte bleibt geschlossen.

08:34 Uhr

Corona-Virus trifft auch Zeitungszustellung

Die Notmassnahmen des Bundes erfassen nun auch die Zustellung der Zeitungen. Die Vertriebsorganisationen sind vom Bundesamt für Gesundheit angewiesen worden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 65 – Corona-Risikogruppe – von den Zustelltouren zu befreien. Dies hat zweierlei Konsequenzen. Die Zeitungen können an einige Abonnentinnen und Abonnenten am Morgen nicht mehr zur gewohnten Zeit geliefert werden. Bei einem Teil muss die Zustellung neu über die normale Briefpost und nicht mehr frühmorgens erfolgen. Das neue Regime tritt voraussichtlich am Samstag in Kraft.

Jederzeit pünktlich kann die Zeitung weiterhin als E-Paper gelesen werden. Rund um die Uhr steht zudem allen Abonnentinnen und Abonnenten kostenfrei das stets aktuelle Newsportal luzernerzeitung.ch zur Verfügung.

08:25 Uhr

Jetzt bestätigt es auch die Luzerner Polizei: Restaurationsbetriebe gelten mit einem reinen Take-away-Konzept als Verkaufsgeschäft und müssen sich dadurch an die ortsüblichen Ladenöffnungszeiten halten. Hier geht's zum Artikel.

08:10 Uhr

Kanton Uri verhängt Ausgangsbeschränkung für über 65-jährige Personen

Seit Donnerstagabend ab 18 Uhr gilt eine Ausgangsbeschränkung für Personen über 65 Jahren für das gesamte Kantonsgebiet Uri. Abgesehen von wenigen Ausnahmen dürfen sie das Haus nicht mehr verlassen. Hier geht's zum Artikel.

07:20 Uhr

Blitzeröffnung wegen Corona-Virus

Es kehrt wieder Leben an der Grabenstrasse 9 in der Stadt Zug ein. Die Gnuss Buur GmbH bietet lokale Produkte an. Hier geht's zum Artikel.

07:00 Uhr

Arzt einer Luzerner Notfallpraxis fährt für den Corona-Test zu den Patienten

Im Kampf gegen das Corona-Virus setzt das Permanence MedCenter im Bahnhof Luzern neu auf Hausbesuche – aus gutem Grund. Und in der Praxis in der Mall of Switzerland ist gar eine Triage-Station im Aufbau. Hier geht's zum Artikel.

Die letzten Meldungen vom Donnerstag, 19. März

22:52 Uhr

Gratis Malbücher für Kinder

(rem) Die Druckerei Heller in Cham stellt Kindern kostenlos Malbücher zum Ausmalen zur Verfügung. Wer Interesse hat: n.izzi@hellerdruck.ch

20:02 Uhr

Welttheater Einsiedeln verschoben

(rem) Die Welttheatergesellschaft Einsiedeln sieht sich gezwungen, das «Einsiedler Welttheater» in der Fassung von Lukas Bärfuss und in der Regie von Livio Andreina auf das nächste Jahr zu verschieben. Die Aufführungen hätten vom 17. Juni bis 5. September stattgefunden, heisst es in einer Mitteilung. Zurzeit wisse niemand, wie sich der Verlauf der Pandemie entwickeln werde. Darum helfen alle Überlegungen, die Spielperiode 2020 mit einem angepassten Terminplan zu retten, nicht weiter. Infos: www.einsiedlerwelttheater.ch

19:52 Uhr

Corona-Test vor der Mall of Switzerland in Ebikon

(rem) Auch in der MedCenter-Praxis in der Mall of Switzerland in Ebikon werden in Kürze Corona-Tests durchgeführt. Hierfür hat man zwischen dem Einkaufszentrum und dem Kino-Komplex eigens einen Container aufgebaut. Darin richtet das MedCenter eine Triage-Station ein. Lesen Sie mehr dazu hier