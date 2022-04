Scherze zum 1. April: Die Auflösung

Auflösung Affen-Maskottchen und wiederbelebte Auerochsen: Die 1.-April-Scherze in der Übersicht Auch dieses Jahr haben sich Medien und Unternehmen wieder 1. April-Scherze erlaubt. Damit Sie nicht vergeblich nach einer neuen Ladestation für ihr Elektroauto suchen oder auf Saharastaub Skifahren möchten, gibt es hier die Auflösungen. 01.04.2022, 18.30 Uhr

Der Gemeinderat Baar will die Energieunabhängigkeit fördern. Deshalb steht nun beim Lättich-Parkplatz in Baar ein Fitnessgerät. Damit können Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos diese mit eigener Muskelkraft aufladen. Wer nach dem Aufladen zu stark ins Schwitzen kommt, könne im Schwimmbad nebenan duschen.

Gemeinderat Zari Dzaferi macht es vor: Er lädt das Elektroauto mit Muskelkraft. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. März 2022)

Das Organisationskomitee des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Iasf) präsentiert ihr neues Maskottchen: Der Affe «IsAFF». Er wird während des Festes im Juli mit einer eigenen Show die Besucherinnen und Besucher unterhalten. Im eigens installierten Klettergarten soll er seine Kletterkünste präsentieren und bei der Rangverkündigung den Schwingern die Kränze überreichen.

Das Maskottchen «IsAff». Bild: PD

Ein Forscherteam möchte einen ausgestorbenen Auerochsen zum Leben erwecken. Das soll dank einem jahrhundertealten Fell gelingen, das in einer Berghöhle im Fellital gefunden worden ist. Gemäss den Forschenden könnte das Fell vom «Urner Greiss» stammen, der auf dem Urner Wappen verewigt ist. Dieses Genmaterial soll mit einer heutigen Hausrinderart gekreuzt werden.

Ungefähr so könnte der neue Auerochse aussehen. Bild: Diether Endlicher/AP/Keystone (Seehausen D, 8. Dezember 2005)

Da sich in den letzten Wochen auf dem Titlis viel Saharastaub angesammelt hat, bestehen die Pisten nun zu 50 Prozent aus Schnee und zu 50 Prozent aus Sand. Deshalb haben die Titlis Bergbahnen einen Experten ins Team geholt. Er hilft bis zum Ende der Skisaison mit, den richtigen Mix zu finden und die Pisten zu präparieren.

Ob Briefkästen, Arbeitskleider oder Fahrzeuge – aus «Postgelb» wird Grün: Die Schweizerische Post habe sich in Sachen Nachhaltigkeit grosse Ziele gesteckt und möchte dies auch auf den ersten Blick sichtbar machen, wie sie am Freitag bekannt gab. Daher werde Grün neu die Farbe der Post. «Postgrün» habe sie zudem schützen lassen, um einzigartig zu bleiben. Die Umfärbung erfolge laufend.

Gelb ist passé: Die Fahrzeuge der Post sollen künftig in «Postgrün» daher kommen. Bild: Die Schweizerische Post

Auch das Fairtradelabel Max Havelaar setzt auf Nachhaltigkeit. Um den Konsumentinnen und Konsumenten zu helfen, eine nachhaltige Wahl zu treffen, entwickelt Fairtrade die «weltweit erste gerade Banane». Das teilte die Stiftung auf Twitter mit.

Die Zürcherische Forchbahn rüstet sich derweil auf den möglichen Passagier-Ansturm nach dem Ende der Maskenpflicht. Viele Passagiere könnten wieder vom Privatfahrzeug auf den ÖV umsteigen, schätzt das Unternehmen. Da sich die Zugskompositionen derzeit im Refit-Prozess befinden, müsse man improvisieren. Die Idee: Entlastungsfahrten mit dem Forchbahn-Oldtimer und dem umgerüsteten Schneepflugzug.

Die Forchbahn setzt auf das historische Fahrzeug 4 inklusive Anhänger. HO

«Trittst im Morgenrot daher» statt «Tüü-taa-too»: Die Postautos wollen ihre grosse Verbundenheit zur Schweiz zeigen. Daher fahren die Fahrzeuge ab Sommer neu mit der Nationalhymne als Posthorn-Melodie auf den Bergstrecken.

Im Kanton Graubünden ist der Wahlkampf bereits vorbei, wie die «Südostschweiz» berichtet. Die Kandidatin und die fünf Kandidaten auf einen Sitz in der Bündner Regierung verzichteten aufs politische Kräftemessen. Stattdessen würden sie die fünf Mandate in der kantonalen Exekutive untereinander aufteilen. Der Grund: «Die jüngsten globalen Entwicklungen haben zu einer anhaltenden Spaltung der Gesellschaft geführt. Diese Gräben wollen wir, die Kandidierenden für die Bündner Regierung, nicht weiter vertiefen.»

Schlechte Nachrichten gibt es für die Besitzer von Schrebergärten in Zürich-Altstetten. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, plant die Stadt mehrere Tiny-Hochhäuser. Dadurch seien Hunderte Schrebergärten in Gefahr. Insgesamt sollen 200 neue Kleinstwohnungen in 21 zwischen 18 und 42 Meter hohen Türmen gebaut werden. Das Baumaterial: Sturmholz aus dem Jahr 2021. (cn/abi)