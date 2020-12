Aufruf Schicken Sie uns Ihre Weihnachtswünsche! Weihnachten steht endlich vor der Tür. Haben Sie einen Weihnachtswunsch, den Sie allen mitteilen möchten? Senden Sie ihn uns – und mit ein wenig Glück wird er in der Zeitung abgedruckt. 18.12.2020, 16.40 Uhr

So geht's:

Senden Sie uns Ihren persönlichen Weihnachtswunsch, wenn Sie in der Zentralschweiz leben, per Mail an online@luzernerzeitung.ch. Dazu benötigen wir Ihren Namen, Ihr Alter, Ihr Wohnort und ein Porträtfoto (in bestmöglicher Auflösung). Der Wunsch sollte zwei bis drei Sätze beinhalten. Er wird kommende Woche auf unserer Online-Seite veröffentlicht - und mit ein wenig Glück auch in der Print-Ausgabe.