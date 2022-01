Winterwetter: Skigebiet Brunni-Haggenegg erlebt Besucheransturm

Skigebiete verzeichnen hohe Besucherzahlen – auch in der Zentralschweiz

Die sonnigen Wetterverhältnisse lockten am Sonntag zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer auf die Skipisten. Bereits um 10 Uhr morgens musste man an gewissen Orten Personen, die auf die Piste wollten, wieder nach Hause schicken. So auch im Gebiet Brunni-Haggenegg, im Kanton Schwyz.