Ausschüttung Geldsegen der Nationalbank lindert Zentralschweizer Krisenschmerzen Die vierfache Ausschüttung durch die Schweizerische Nationalbank freut die Kantone der Region. Nicht alle wollen die Geldspritze aber zur Linderung von Coronamassnahmen einsetzen. Alexander von Däniken 08.01.2021, 18.11 Uhr

Schlechtes Coronajahr 2020? Das gilt nicht für die Schweizerische Nationalbank (SNB). Sie hat einen provisorischen Gewinn von 21 Milliarden Franken erzielt, wie sie gestern mitteilte. Das bedeutet für Bund und Kantone, dass sie sich über eine Ausschüttung von insgesamt 4 Milliarden Franken freuen können. Das bedeutet für jeden Kanton grundsätzlich die vierfache Ausschüttungssumme des Standardbetrags. Dieser ist allerdings letztmals im Jahr 2015 ausbezahlt worden, wie folgende Grafik zeigt:

Der Geldsegen kommt den Kantonen sehr gelegen. Laut dem Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss ist die finanzielle Situation wegen der Pandemie derzeit sehr unsicher. «Allein im Gesundheitswesen erwarten wir wesentlich höhere Ausgaben, die nicht budgetierbar waren und sind», sagt der CVP-Regierungsrat. So sei noch unklar, inwiefern sich Bund und Krankenkassen daran beteiligen. Ein weiteres Beispiel seien Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft, wie etwa die Härtefallregelung von Bund und Kantonen. Allein in diesen Bereichen sei noch nicht absehbar, wie sich die Mehrausgaben in Zahlen ausdrücken. Insofern sei der erste Eindruck trügerisch, wonach mit den zusätzlichen 64 Millionen Franken das für 2021 budgetierte Defizit von knapp 50 Millionen Franken gedeckt werden könne.

Für den Kanton Luzern bedeuten die 128 Millionen Franken der SNB zwar eine Beruhigung. Wegen der unklaren Pandemiesituation müsse laut Wyss die Ausgabendisziplin trotzdem hochgehalten werden. Gleichzeitig gelte es, bereits beschlossene Investitionen auch zu tätigen, um die Wirtschaft weiter zu stützen. Dieses antizyklische Verhalten sei wichtig, so der Finanzdirektor. Bereits im Jahr 2020 hat die SNB dem Kanton Luzern 128 Millionen Franken ausgeschüttet. Damals waren 32 Millionen Franken budgetiert. Wie es mit künftigen Ausschüttungen aussehen wird, müssen die SNB und das Eidgenössische Finanzdepartement dieses Jahr neu aushandeln. Denn laut Reto Wyss laufen sowohl die Basis- als auch die Zusatzvereinbarung zwischen Bund und Bank aus.

Erstere besagt, dass die SNB Bund und Kantonen maximal zwei Milliarden Franken ausschüttet. Die Zusatzvereinbarung hat Bund und Kantonen in guten Geschäftsjahren maximal zwei weitere Milliarden Franken zugesichert. Diese vier Milliarden Franken – davon ging jeweils ein Drittel an den Bund – wurden nun zwei Jahre hintereinander ausgeschüttet. «Für die neuen Vereinbarungen haben die Kantone schon die Erwartung, dass sich auch künftige Ausschüttungen im Rahmen von vier Milliarden Franken bewegen», sagt Reto Wyss. Er betont aber auch, dass es nicht Hauptaufgabe der SNB sei, die Kantone zu unterstützen. «Entsprechend werden wir wie bisher allfällige Ausschüttungen nicht fix verplanen.»

Der Kanton Luzern rechnet im Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 in allen Planjahren mit einem jährlichen Defizit von rund 50 Millionen Franken. Die hohen Fehlbeträge sind unter anderem auf tiefere Steuereinnahmen wegen der Coronakrise zurückzuführen. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für Bildung, Gesundheit, Sicherheit und Soziales an. Deshalb muss die Regierung Verbesserungsmassnahmen einleiten und diese im nächsten Aufgaben- und Finanzplan 2022 bis 2025 integrieren. Der Gesamtaufwand des Kantons Luzern für 2021 beträgt rund 3,9 Milliarden Franken.

Längst nicht alle Zentralschweizer Kantone wollen mit den SNB-Geldern Coronamassnahmen abfedern und so den Staatshaushalt aufbessern. So sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler:

Der Kanton Zug habe seine diesbezüglichen Massnahmen unabhängig von der Höhe der Ausschüttung aufgesetzt, so der SVP-Regierungsrat. Zudem habe Zug nur mit einer einfachen Ausschüttung budgetiert. Die knapp 40 Millionen Franken würden der laufenden Rechnung gutgeschrieben.

Auch Tännlers Amtskollege aus dem Kanton Schwyz, Kaspar Michel, sagt auf Anfrage: «Die Coronapandemie verursacht an verschiedensten Stellen im Staatshaushalt Mehrkosten oder Mindererträge. Etwaige Ausgaben aufgrund von Coronamassnahmen richten sich jedoch nach der Notwendigkeit und stehen in keinem direkten Zusammenhang zu der vorliegenden Gewinnausschüttung.» Anders als in Luzern und Zug hat Schwyz bereits mit der vierfachen Ausschüttung gerechnet, sagt der FDP-Regierungsrat. Die knapp 50 Millionen Franken würden nun ohne Zweckbindung dem allgemeinen Haushalt zufliessen.

Der Kanton Nidwalden erhält rund 13,5 Millionen Franken. Der Betrag war so budgetiert und fliesst in den regulären Staatshaushalt, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Das Geld werde nicht direkt zur Abfederung von Coronamassnahmen verwendet. Da diese aber zu Mehrausgaben führen, komme die SNB-Ausschüttung allerdings sehr gelegen.

Ähnliches teilt der Kanton Uri mit. «Die Coronamassnahmen werden nicht von der SNB-Ausschüttung abhängig gemacht. Die erwartete Gewinnausschüttung der SNB entlastet die Kantonsrechnung jedoch substanziell», erklärt Rolf Müller, Generalsekretär des Urner Finanzdepartements. Uri erhält knapp 11,4 Millionen Franken. Der Kanton Obwalden erhält von der Nationalbank rund 12 Millionen Franken.