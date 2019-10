Autobrand auf der A4 – Strecke zwischen Goldau und Küssnacht ist gesperrt Auf der Autobahn zwischen Goldau und Küssnacht ist ein Auto komplett ausgebrannt. Seit etwa 15 Uhr ist die Strecke gesperrt.

(gh) Auf der A4 von Goldau in Fahrtrichtung Küssnacht ist am Montagnachmittag vor 14.45 Uhr ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Einsatz der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz läuft. Der Brand ereignete sich kurz vor der Ausfahrt Küssnacht. Der Lenker brachte das Fahrzeug rechtzeitig auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

(Bild: Geri Holdner, Bote der Urschweiz)

Es wurde gemäss ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Die Strecke zwischen Goldau und Küssnacht ist bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Aktuell kommt es im Dorf Goldau zu Rückstau in Fahrtrichtung Arth.