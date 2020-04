Autofahrer begeht Fahrerflucht nach Kollision mit Motorrad – Polizei sucht Zeugen Auf der Zentralstrasse in Ebikon ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Töfffahrer wurde verletzt, der Autofahrer fuhr weiter. Roger Rüegger 01.04.2020, 17.28 Uhr

Bei einer Verkehrsampel in Ebikon kam es am Mittwochnachmittag zu einer Auffahrkollision. Kurz vor 14 Uhr fuhr laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei ein Motorradfahrer auf der Zentralstrasse in Ebikon in Richtung Dierikon.