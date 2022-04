Baarer ALG will Rechnungsüberschuss Ukraine zukommen lassen

Baar ALG Baar will Teil des Rechnungsüberschusses der Ukraine zukommen lassen Aus dem Überschuss der Rechnung 2021 soll der Ukraine eine Million Franken für den Wiederaufbau im Bereich Bildung und Gesundheitswesen zukommen. Dies beantragt die Alternative – die Grünen Baar. 22.04.2022, 05.00 Uhr

Der positive Rechnungsabschluss der Gemeinde Baar notiert 10,3 Millionen Franken. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Überschuss im Wesentlichen für zusätzliche Abschreibungen des Verwaltungsvermögens und für die Vorfinanzierung des Neubaus der Schule Wiesental zu verwenden. Die Alternative – die Grünen macht einen zusätzlichen Vorschlag, wie Präsident André Guntern in einer Mitteilung schreibt.

Seit mehr als einem Monat herrsche in der Ukraine Krieg, so Guntern. Dieser Krieg habe in unserer Bevölkerung eine riesige Welle der Solidarität ausgelöst, sei es bei der Aufnahme von Menschen auf der Flucht und ihre Unterstützung hier, oder mit Geldspenden. «Diese aktuelle Hilfe ist wichtig; sie reicht aber angesichts der massiven Zerstörung nicht aus. Der Wiederaufbau der Ukraine hin zu einem funktionierenden und freien Staat wird sehr viel Geld kosten.»

Die Schweiz, der Kanton Zug und auch Baar hätten während Jahren von Steuereinnahmen von Unternehmen und Privatpersonen, die dem Kreml nahestehen oder ihm gehören, profitiert, schreibt Guntern. «Es ist deshalb nur richtig, wenn ein Teil dieser Steuereinnahmen den Menschen zu Gute kommt, die unter dem brutalen Krieg Putins leiden und deren Land systematisch zerstört wird.»

Die Alternative – die Grünen Baar beantragt daher – so heisst es weiter in der Mitteilung –, dass die Gemeinde Baar einen Betrag zur Finanzierung des Wiederaufbaus in der Ukraine zurücklegt. Aus dem Überschuss 2021 sei der Betrag von 1 Million Franken im Sinne der Vorfinanzierung für den Wiederaufbau im Bereich der Bildung und des Gesundheitswesens vorzusehen. «Diese Solidarität, die langfristig wirkt, sind wir dem ukrainischen Volk schuldig, das derzeit auch unsere Demokratie und unsere Freiheit gegenüber einem brutalen Aggressor verteidigt», kommt André Guntern zum Schluss. (fae)