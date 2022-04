Baar Blackstone Resources reagiert auf Vorwürfe der Marktmanipulation Der Baarer Rohstoffhändler und Batterieproduzent will die Verfügung der Finma gerichtlich anfechten. 20.04.2022, 11.04 Uhr

Am 12. April informierte die eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma über den Abschluss eines Verfahrens gegen den Baarer Rohstoffhändler und Batterieproduzenten Blackstone Resources (wir berichteten). Sie habe festgestellt, dass das Unternehmen und eines seiner Organe den Aktienkurs der Gesellschaft seit der Kotierung an der Schweizer Börse SIX wiederholt in unzulässiger Weise beeinflusst habe, lautete der Vorwurf. In einer Stellungnahme von heute, Mittwoch, 20. April, bezeichnet Blackstone Resources die Vorwürfe als vollständig unberechtigt und kündigt an, die Verfügung gerichtlich anzufechten. (cg)