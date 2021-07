Baar Sportlerehrung 2021 wird um ein Jahr verschoben Am 1. Oktober hätten verdiente Baarer Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen geehrt werden sollen. Dazu kommt es nicht – weil wegen der Coronapandemie kaum Wettkämpfe durchgeführt werden konnten. 16.07.2021, 13.34 Uhr

(fae) Alle zwei Jahre ehrt die Einwohnergemeinde Baar verdiente Sportlerinnen und Sportler, die an nationalen oder internationalen Meisterschaften eine Medaille gewonnen oder an den Olympischen Spielen einen Diplomrang erreicht haben. Am 4. Oktober 2019 war dies letztmals der Fall: Im Gemeindesaal konnten 90 Sportlerinnen und Sportler die verdiente Anerkennung für ihre Leistungen entgegennehmen.

Wenige Monate später stellte das Coronavirus die Sportagenda auf den Kopf und verunmöglicht nun auch die Durchführung der Sportlerehrung 2021, wie die Gemeinde Baar in einer Mitteilung schreibt. Zwar würde die am 1. Oktober 2021 geplante Veranstaltung gemäss den Corona-Schutzmassnahmen durchgeführt werden können. Doch weil in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie kaum Meisterschaften stattgefunden hätten, fehle es an zu ehrenden Sportlerinnen und Sportlern. Die gemeindliche Turn- und Sportkommission, die den Anlass gemeinsam mit der Abteilung Liegenschaften/Sport organisiert, hat deshalb entschieden, den Zwei-Jahres-Rhythmus zu durchbrechen und die Sportlerehrung um ein Jahr zu verschieben.

2022 im gewohnten Rahmen

«Die Baarer Sportvereine wurden aufgefordert, zu ehrende Sportlerinnen und Sportler zu melden», erklärt Markus Büttiker, Präsident der Turn- und Sportkommission. «Es sind bis Anfang Juli aber nur vereinzelte Meldungen eingegangen.» Deshalb wird die Sportlerehrung ein Jahr später nachgeholt. Am 30. September 2022 werden all jene Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet, die in den vergangenen drei Jahren mit Spitzenleistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. «Wir freuen uns auf die Sportlerehrung 2022 im gewohnten Rahmen und mit hoffentlich vielen erfolgreichen Baarerinnen und Baarern», sagt Gemeinderätin Sonja Zeberg-Langenegger. «Wir drücken allen die Daumen.»