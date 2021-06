Bedrohte Unterwasserwelt Augen auf bei der Angelfischerei in der Zentralschweiz Die Umweltfachstellen der Kantone warnen: Die Diversität der gesunden Gewässer wird bedroht durch invasive gebietsfremde Tiere und Pflanzen. Einfache Regeln können dem einfach entgegenwirken. 08.06.2021, 10.20 Uhr

Fischen erlebt seit Beginn der Pandemie einen Aufschwung. Bild: Anian Heierli / Urner Zeitung

Für Fischerinnen und Fischer ist wichtig, dass die Gewässer wie auch Tiere gesund sind. Viele verschiedene Fischarten sprechen für ein gutes Ökosystem unter Wasser. Diese Diversität ist jedoch im Ungleichgewicht. Wie die Umweltfachstellen der Zentralschweizer Kantone in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben, liegt der Grund in gebietsfremden Tieren und Pflanzen, die Schäden verursachen (auch invasive Neobiota genannt). Diese beeinflussen die Ökosysteme in Flüssen, Bächen und Seen.