Zentralschweiz Radarfallen: Zug will Warnschilder, Luzern veröffentlicht Standorte – die anderen Kantone bleiben ihrer Linie treu Im Kanton Luzern publiziert die Polizei neuerdings die Standorte der semistationären und fixen Radaranlagen. Andere Zentralschweizer Kantone halten das nicht für sinnvoll – aus Zug kommt aber eine neue Idee. Martin Messmer 01.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer will, kann im Kanton Luzern herausfinden, wo die Polizei gerade semistationäre Radaranlagen aufgestellt hat und wo sich die fixen Blitzer befinden: Seit Anfang Juli publiziert die Luzerner Polizei jeden Montag eine entsprechende Liste mit allen Standorten. Sie setzt damit einen politischen Auftrag um; begründet wird die Massnahme damit, dass sie die Verkehrssicherheit erhöhe.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ausser Schwyz und Luzern veröffentlicht kein anderer Zentralschweizer Kanton sämtliche Blitzer-Standorte. Die Kantonspolizei Schwyz hat auf ihrer Homepage bereits seit Jahren die Standorte der fixen und semistationären Messanlagen publiziert. Letztere werden zum Beispiel bei Autobahnbaustellen hingestellt. Polizeisprecher David Mynall begründete die Vorgehensweise der Schwyzer Polizei auf Anfrage so:

«Wenn die Leute aufgrund der Kenntnis des Standorts dort ihre Fahrweise anpassen, leistet die Anlage ihren Beitrag zur Verkehrsprävention.»

Hier befinden sich die Radaranlagen im Kanton Schwyz. (Stand: 20. Juli 2021) Quelle: sz.ch

Im Kanton Zug hingegen glaubt der zuständige Regierungsrat Beat Villiger nicht, dass die Publikation von Radar-Standorten die Verkehrssicherheit erhöht: «Kaum jemand schaut doch diese Listen an, bevor er ins Auto steigt.» Im Kanton Zug gab es zwar wie in Luzern auch schon einen politischen Vorstoss, der die Publikation der Standorte forderte, dieser fand im Parlament jedoch keine Mehrheit.

«Achtung-Radar-Schilder» vor Baustellen auf Autobahnen

Sicherheitsdirektor Villiger hat aber eine andere Idee, von der er findet, sie könne die Verkehrssicherheit erhöhen: «Ich kann mir vorstellen, dass man auf Autobahnen vor Baustellenbereichen mit Schildern darauf hinweist, dass dort Radaranlagen installiert sind.» Villiger begründet dies damit, dass bei Baustellen auf Autobahnen die Fahrbahnen stark verengt sind und mit zum Teil erlaubten 80 Kilometern pro Stunde dennoch ein relativ hohes Tempo gefahren werde. Eine Radarwarnung vor solchen Baustellen, so Villiger, könne dazu beitragen, dass dieses Tempo nicht überschritten werde:

«Das würde vor allem den Schutz der Bauarbeiter erhöhen, die dort ihrer Arbeit nachgehen.»

Ein Radarkasten auf der Autobahn A14 zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain (in Richtung Zug). Bild: Rene Meier (Buchrain, 16. Juni 2013)

Obwalden veröffentlicht Anzahl der geblitzten Schnellfahrer

Eine andere Präventionstaktik verfolgt der Kanton Obwalden. Dort «gibt es keine Bestrebungen, die Standorte öffentlich zu machen», wie es auf Anfrage heisst. Dafür wird nach erfolgten Kontrollen online akribisch genau publiziert, welche Anlagen wo wie viele Verkehrsteilnehmer geblitzt haben. Ein Beispiel: Im Zeitraum vom 29. Juni bis 11. Juli von jeweils 11 bis 0.30 Uhr fuhren in Stalden auf der Glaubenbergstrasse 93 Lenker zu schnell, was nur 0.5 Prozent aller Verkehrsteilnehmer entsprach, die diese Stelle passierten.

Eine deutlich höhere Übertretungsquote gab es am 16. März in Alpnachstad auf der Brünigstrasse zwischen 15.45 bis 19.15 Uhr: Dort fuhren 398 Lenker zu schnell, das waren 13,7 Prozent aller Verkehrsteilnehmer. In absoluten Zahlen am meisten fehlbare Lenker wurden gemäss der aktuell publizierten Liste vom 21. Mai bis 2. Juni auf der Autostrasse in Sarnen gemessen. Dort blitzte es 6088 Schnellfahrer. Im Juli gab es bisher neun Radarkontrollen.

Das Vorgehen begründete Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, so:

«Aus polizeitaktischer Sicht gibt es keinen Grund, Radarstandorte im Voraus zu veröffentlichen.»

Zumindest die gut sichtbaren semistationären Anlagen sehe man ja schon von Weitem, mit entsprechender präventiver Wirkung. Die im Nachhinein publizierten Listen der Radarkontrollen könnten ebenfalls präventiv wirken.

Auch in Nidwalden will man keine Liste publizieren mit den Standorten, wie Sicherheitsdirektorin Karin Kayser gegenüber unserer Zeitung bereits sagte: «Ich mag bezweifeln, dass eine Veröffentlichung der Standorte der Radaranlagen eine förderliche Wirkung für die Verkehrssicherheit hat. Veröffentlicht würden ja nur die stationären und semistationären Anlagen, und von denen gibt es im Kanton Nidwalden nur deren drei beziehungsweise ein Gerät.» Der Effekt der Verkehrssicherheit sei grösser, wenn der Autofahrer überall und jederzeit mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen müsse, ohne «Vorwarnung».

Uri hält Standorte geheim

Mit der neuen «Lasercam 4» können die Urner Polizisten Tag und Nacht Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Bild: Kapo UR

Auch Uri hat keine Pläne, die Listen zu publizieren: «Die Publikation der Messstandorte bringt aus Sicht der Verkehrssicherheit keinerlei Mehrwert und ist deshalb abzulehnen», teilte sie der Urner Zeitung auf Anfrage mit.