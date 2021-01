Beizen-Lockdown Jetzt müssen die Bauarbeiter ihr Znüni draussen in der Kälte essen Es wird kalt und nass. Das ungemütliche Wetter spüren vor allem die Arbeiter. Aufwärmen im Restaurant geht wegen der Coronaregeln nicht mehr. Doch die Firmen wissen sich zu helfen – zumindest in den meisten Fällen. Florian Arnold, Anian Heierli und Kristina Gysi 13.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein erholsames Mittagessen in der warmen Beiz. Was vor der Coronapandemie für die meisten Schweizer Bauarbeiter selbstverständlich war, ist heute nicht mehr möglich. Die Restaurants sind zu. Die Möglichkeit, sich aus der Eiseskälte in eine gemütliche Beiz zu retten, fällt weg. Was sind die Alternativen?

Die Bauarbeiter müssen ihr Znüni draussen einnehmen. Von links: Matthias Baumann, Stefan Herger und Firmeninhaber Elias Arnold. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 12. Januar 2021)

«Für die Pausen installieren wir auf unseren Baustellen beheizte Container, damit sich das Personal aufwärmen kann», sagt Matthias von Ah, Geschäftsführer der Gasser Felstechnik AG, Lungern. «Da die Restaurants geschlossen sind, mussten wir davon ein paar mehr organisieren, damit es für alle Platz hat.» Um zu vermeiden, dass die Angestellten eng beieinandersitzen, gehen sie gestaffelt in die Mittagspause, so von Ah weiter.

Container in der Offerte inbegriffen

Die Finanzierung dieser Kapazitätserhöhung falle je nach Baustelle unterschiedlich aus. Dies hänge davon ab, ob die Organisation der Bauarbeiten vor oder nach Beginn der Pandemie gestartet hat. Von Ah: «Bei älteren Baustellen bezahlen die Bauherrschaften einen Teil der hinzukommenden Baracken. Im Falle der neueren Baustellen sind die zusätzlichen Container und weitere, coronabedingte Notwendigkeiten, wie zum Beispiel Desinfektionsmittel und Masken, bereits in der Offerte inbegriffen.»

Matthias von Ah, CEO der Gasser Felstechnik AG Bild: Robert Hess (Lungern, 4. Dezember 2020)

Reklamationen von Mitarbeitern habe von Ah in dieser Sache bisher keine erhalten. «Mittlerweile sehen alle die Notwendigkeit der Massnahmen ein», sagt er. Das sei nicht immer so gewesen: «Zu Beginn der Pandemie mussten wir um Verständnis werben, zum Beispiel für die Maskenpflicht. Aber heute machen die Leute mit und halten sich an die geltenden Vorgaben.» Man müsse einfach die Möglichkeit geben, sich an die Massnahmen zu halten, so von Ah. «Wir können nicht erwarten, dass sich die Leute vermehrt die Hände waschen, aber keinen funktionierenden Wasserhahn bereitstellen.» Das Gleiche gelte für das Bereitstellen von ausreichend beheizten Pausenräumen, damit die Angestellten nicht zu nah beieinander sind.

«Das warme Kafi in der Beiz fehlt halt schon»

Die Mitarbeiter der Garten- und Tiefbaufirma Markus Enz AG vermissen vor allem ihr «Kafi» am Morgen in der Beiz. «Das fehlt», sagt Livio Lussmann. «Im Winter ist es halt schon ärgerlich, wenn es richtig kalt wird. Da wären wir gerne hin und wieder im warmen Restaurant.» Aktuell arbeitet der Urner zusammen mit vier Kollegen auf einer Baustelle im nidwaldnerischen Buochs. Sie gestalten die Umgebung für drei neue Mehrfamilienhäuser. «Aktuell sind wir am Auffüllen», sagt Polier André Müller. «Später entsteht hier eine Trockenmauer.»

Strassenbauer Livio Lussmann aus Silenen vermisst den «Znüni» in der Beiz: «Das Kafi im Warmen fehlt im Winter.» Bild: Anian Heierli (Buochs, 12. Januar 2021)

Am Mittag müssen die Männer zum Glück nicht im Freien frieren. Zwei beheizte Baracken stehen für sie parat. Lussmann isst ein Sandwich, während Chef Müller etwas in der Mikrowelle aufwärmt. «Meine Frau hat für mich asiatisch gekocht», sagt er. Wie das Gericht genau heisst, weiss er nicht. Schmunzelnd meint er: «Es ist Reis dabei. Aber es ist sehr gut.» Pro Baracke sind jeweils zwei Kollegen, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Nicht jeder Mitarbeiter der Firma kommt in den Genuss eines beheizten Containers. «Einen solchen haben wir bei gut 80 Prozent der Baustellen», sagt Firmeninhaber Markus Enz. «Wegen der momentanen Situation sind auch beheizte Zelte im Einsatz.» Ungemütlicher wird es für die Mitarbeiter des Bereichs Unterhalt. Gemeint sind Spezialisten, die Bäume oder Sträucher schneiden. Falls es nicht anders geht, müssen sie draussen oder im Auto essen.

Natürlich freuen sich die Arbeiter darauf, dass die Restaurants wieder öffnen. Doch im Vergleich zu anderen Branchen kommt man gut durch die Coronakrise. «Wir haben Arbeit und sind auf der Sonnenseite», sagt Enz. Neben dem fehlenden «Znüni» in der Beiz sei das einzig Ärgerliche, dass man halt mehr Fahrzeuge brauche. So werden wegen der Coronaregeln heute keine Autos und Busse mehr gefüllt.

Polier André Müller aus Büren freut sich über das Essen seiner Frau:

«Sie hat mir etwas Asiatisches für die Mikrowelle gekocht.» Bild: Anian Heierli (Buochs, 12. Januar 2021)

Mit dem Grill auf die Baustelle

Die Genossenschaft für ländliches Bauen des Kantons Uri (GLB) beschäftigt 20 Mitarbeiter. Viele Baustellen würden sich in der Nähe befinden, sodass die meisten Mitarbeiter zum Mittagessen nach Hause fahren könnten. Ansonsten sei man mit beheizten Baracken organisiert, sagt Geschäftsführer Franz Arnold: «Dort kann man sich bei einem selber mitgebrachten Mittagessen aufwärmen.» Um die Abstände einhalten zu können, müssten jedoch zusätzliche Baracken aufgebaut werden. Dies sei mit leichten Zusatzkosten verbunden, gibt Arnold zu bedenken.

Allerdings betreibt die GLB teilweise auch Kleinbaustellen, wo es nicht möglich sei, eine Baracke zu stellen. «Dort kann es eine Schwierigkeit sein, dass keine Restaurants am Mittag geöffnet haben.» In den Sommermonaten nehme man teilweise einen Grill mit auf die Baustelle, dort sei selbstverständlich die Kälte auch kein Problem.

Allgemein bedauert Arnold, dass durch die Schliessung der Beizen der soziale Aspekt unter den Mitarbeitern etwas verloren ginge. «Ansonsten hat man sich mal auf Feierabendbier getroffen, das kann jetzt nicht mehr stattfinden.» Man arrangiere sich teilweise selber und treffe sich intern. Dies habe sonst in der Beiz stattgefunden.

Auch das Baugeschäft von Elias Arnold aus Altdorf, das vier Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem auf lokalen Baustellen tätig, vorwiegend im Raum Urner Talboden. Die meisten Mitarbeiter würden nach Hause zum Mittagessen gehen. Bedauerlich ist für den Altdorfer Unternehmer aber, dass man zum Znüni nicht mehr ins Restaurant gehen kann. Während in grossen Baufirmen eher in der Baracke Pause gemacht wird, besuchen Elias Arnold und seine Mitarbeiter jeweils eine Beiz in der Nähe. Dabei stehen für ihn nicht allein die Stärkung und das Aufwärmen im Vordergrund.

Das Arbeiten in der Kälte ist nicht jedermanns Sache. Remo Imfeld baggert auf der Baustelle in Buochs. Bild: Anian Heierli (Buochs, 12. Januar 2021)

«Beim Kaffee in der Beiz trifft man viele andere Handwerker. Man tauscht sich gegenseitig aus und erfährt, was in der Branche läuft.» Dieser Aspekt werde in der digitalisierten Welt oft vergessen. «In der Beiz wird mehr verhandelt, als man meint», sagt er. «Nicht zuletzt komme ich als eher kleines Unternehmen auch an Aufträge.» Diese Form der Akquise falle nun weg.

Der Unternehmer hat sich mit den Coronamassnahmen arrangiert. Man halte sich an die Vorschriften wie Abstandhalten und Maskenpflicht. «Ich bin kein Skeptiker», betont er, «aber ich frage mich, wieso etwa die Skigebiete offen haben können, und die Beizen nicht, wenn man sich schon an die Richtlinien hält.» Arnold würde es begrüssen, wenn so bald wie möglich zumindest zum Regime vom Dezember zurückgekehrt würde, als die tagsüber öffnen durften.