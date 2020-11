Bergunfälle In der Zentralschweiz sind in den Bergen bis jetzt so viele Personen gestorben wie im gesamten letzten Jahr Aufgrund der Reisebeschränkungen haben 2020 mehr Leute Freude am Wandern und Bergsteigen bekommen. Oft unterschätzen Ausflügler die Natur. In der Zentralschweiz ereigneten sich bis heute 18 Bergunfälle mit tödlichem Ausgang. Roger Rüegger 27.11.2020, 11.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Wandergruppe ist auf dem Weg auf das Stanserhorn. Bild: Keystone (27. Mai 2017)

Das Corona-Jahr hat sich auf die Reisetätigkeit der Leute ausgewirkt. Viele Menschen zog es in die Berge. Gemäss Bruno Hasler, Bereichsleiter Ausbildung und Sicherheit des Schweizer Alpen-Club SAC, waren nach den Lockerungen im Mai die Aktivitäten hoch. In der Folge gab es schweizweit mehr Unfälle und daher mehr Bergrettungseinsätze. Die Zwischenbilanz der Bergnotfallstatistik 2020, die am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, zeigt, dass bis und mit dem dritten Quartal 2020 insgesamt 2893 Bergsporttreibende gerettet oder geborgen werden mussten. Das sind fast so viele wie im ganzen Vorjahr.

Beim Bergwandern kam es laut Hasler zu einem Anstieg an Unfällen von mehr als 40 Prozent, beim Klettern zu einem Plus von 29 Prozent, das Mountainbiken verzeichnete einen Anstieg von 61 Prozent. Mit einem Plus von 138 Prozent gab es bei den Klettersteignotfällen den höchsten Anstieg.

In der Zentralschweiz haben sich in diesem Jahr bis Mitte Oktober insgesamt 18 Bergunfälle ereignet, bei denen Personen ums Leben gekommen sind. Das sind so viele wie im gesamten letzten Jahr. In den zwölf Monaten im 2019 verloren bei Bergunfällen in der Zentralschweiz 18 Menschen ihr Leben. Im aussergewöhnlichen Jahr 2020 haben die Bergbahnen in der ganzen Schweiz von Mitte März bis Anfang Juni den Betrieb eingestellt, was bedeutet, dass nur während etwas mehr als sieben Monaten Leute transportiert wurden.

Alles anzeigen

Weil angesichts der Reisebeschränkungen viele Leute in der Schweiz ihre Ferien verbrachten, liegt es auf der Hand, dass sich auch zahllose Wanderer auf die Socken machten. Was eine Erklärung für die Häufung der Bergunfälle sein könnte. Hans von Rotz, Rettungschef der Rettungsstation SAC Engelberg dazu: «Es herrschte ziemlich lange Ruhe bei uns. Ab August konzentrierten sich aber unsere Einsätze während vier bis fünf Wochen. Es hat ganz klar mehr Leute, die ihre Freizeit beim Wandern und Bergsteigen verbringen als in anderen Jahren. Allerdings ist in Engelberg relativ wenig passiert.» Von Rotz beobachtet, unabhängig von der Situation mit dem grösseren Aufkommen von Bergtouristen, dass immer wieder Leute die Wanderwege unterschätzen, oder dass sie nur ungenügend ausgerüstet sind.

69-jährige Frau stürzte 350 Meter in die Tiefe

Auf dem Brünighaupt verunfallte am 9. August eine 69-jährige Frau tödlich. Sie verlor an einer Felsnase den Halt und stürzte über eine Felswand 350 Meter in die Tiefe. Ebenfalls bei einer Bergwanderung stürzte am Pfingstmontag eine 42-jährige Frau beim Aufstieg im felsigen Gelände rund 200 Meter in die Tiefe. Sie war zusammen mit einem Begleiter vom Glaubenbielenpass zur Schafnase in Giswil unterwegs. Gleich drei Personen sind am 18. September im Titlisgebiet verunfallt. Die Dreierseilschaft rutschte auf einem Schneefeld aus und stürzte in eine Spalte zwischen Felsen und Gletscher. Einer der Männer verstarb.

Insgesamt ereigneten sich im Kanton Obwalden dieses Jahr bisher fünf Bergunfälle, bei denen Personen ums Leben gekommen sind. Gleichviel wie im letzten Jahr. 2018 waren es deren zwei. «Hierbei handelt es sich um Unfälle und nicht um die Anzahl der Toten oder Verletzten», betont Hanspeter Durrer, Leiter Kommandoabteilung der Kantonspolizei Obwalden. Er betont: «Da die Zahlen relativ klein sind, müssen jährliche Schwankungen mit Vorsicht betrachtet werden.» Die im Vergleich zu früheren Jahren höhere Zahl in diesem Jahr im Zusammenhang mit Covid-19 zu sehen, sei spekulativ. «Wir stellen jedoch fest, dass mehr Personen auf Wanderungen und Gebirgstouren unterwegs sind als in früheren Jahren.»

Die Statistiken dürften diese Aussage Ende Jahr belegen. Bei Uri Tourismus heisst es auf Anfrage, dass sich die Zahl der Personen an den Informationsschaltern gegenüber dem Vorjahr versechsfacht hat. Im Kanton Uri ereigneten sich laut Kantonspolizei im Jahr 2020 bis jetzt drei Todesfälle in Zusammenhang mit einem Bergunfall. Im Jahr 2019 waren es laut Statistik des SAC sechs und 2018 deren vier. Was aufzeigt, dass die grosse Anzahl der Gäste nicht unbedingt auch bedeutet, dass es mehr Unfälle am Berg geben muss.

Unter den drei tödlich verunfallten Personen im Kanton Uri waren zwei Frauen. Beide waren zusammen mit Gruppen unterwegs. Eine 68-Jährige war am 5. Juli mit drei Begleitern auf einer Bergtour. Beim Abstieg von der Sustlihütte Richtung Sustenbrüggli in der Gemeinde Wassen verlor die Frau den Halt auf dem Wanderweg und stürzte rund 200 Meter über steil abfallendes, felsiges Gelände. Ähnliches ereignete sich am 26. Juli auf dem Geissfad von der Kröntenhütte Richtung Bodenberg. Eine 49-jährige Deutsche, die Mitglied einer fünfköpfigen Wandergruppe war, rutschte im Gebiet auf den Chapfen mit dem Wanderstock ab, verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 30 Meter über Böschung und Gestein hinunter. Sie verstarb noch vor Ort.

Von einem Stein am Kopf getroffen

Ein ortskundiger Mann wurde am 25. April von einem Stein am Kopf getroffen. Er begab sich mit einer Gruppe, bestehend aus vier Personen, zum Strahlen ins Griesserental in Silenen. Die Männer befanden sich auf einem ihnen bekannten Bergweg, als der Stein den Kopf eines Mitglieds traf. Der 66-jährige Urner starb noch vor Ort.

Im Kanton Nidwalden sind dieses Jahr, Stand 10. Oktober, zwei Personen in den Bergen ums Leben gekommen, wie Pius Bernasconi, stellvertretender Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei auf Anfrage sagt. Beide Fälle ereigneten sich im Pilatusgebiet. Am 20. Juni ist ein Mann beim Abstieg vom Heitertannliweg abgerutscht. Er war mit einer Vierergruppe unterwegs. Der zweite tödliche Unfall ereignete sich im Gebiet Nauen. Ein 58-jähriger Tourist aus Deutschland stürzte ab. Er wollte einen verlorenen Gegenstand seiner Tochter im steilen Gelände suchen. Es waren die ersten Bergtoten im Kanton Nidwalden seit 2018.

Kanton Schwyz meldet bisher sieben tödliche Bergunfälle

Die Kantonspolizei Schwyz meldete bisher sieben Ereignisse, bei denen Personen tödlich verunglückt sind. Im letzten Jahr waren es sechs. Zuletzt stürzte am 22. Oktober ein 69-jähriger Berggänger am Grossen Mythen ab und am 3. September ist eine 73-jährige Frau ebenfalls am Grossen Mythen vom Wanderweg abgekommen. Beim Sturz über rund 25 Meter erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Zahlen der Statistik beinhalten laut David Mynall, Sachbearbeiter Kommunikation, sämtliche Ereignisse des laufenden Jahres. Also Unfälle die beim Wandern und Bergsteigen passiert sind, wie auch tödliche Skiunfälle, Abstürze und Lawinenunfälle.

Je eine Person ist in den letzten drei Jahren im Kanton Luzern bei einem Bergunfall ums Leben gekommen.