US-Präsident Joe Biden spricht zur Lage in Afghanisten

Biden: Wir werden ausreisewillige Amerikaner aus Afghanistan holen Der US-Präsident hat sich mit einer Rede an die Nation gewandt. Er versprach, auch nach dem Abzug des US-Militärs US-Bürger aus Afghanistan zu holen. dpa 31.08.2021, 23.06 Uhr

US-Präsident Joe Biden im Weissen Haus. Er wandte sich am Dienstag mit einer Rede an die Nation. Bild: Michael Reynolds / EPA (Washington, DC, USA, 31 August 2021)

(dpa) Die US-Regierung wird den in Afghanistan verbliebenen ausreisewilligen Amerikanern auch nach dem Abzug des Militärs helfen, das Land zu verlassen. «Es gibt dafür keine Frist», versprach US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Weissen Haus. Es seien wohl noch 100 bis 200 US-Bürger in Afghanistan, die «eine gewisse Absicht zur Ausreise» hätten. Die meisten zurückgebliebenen seien doppelte Staatsbürger und hätten eine langfristige Bindung an Afghanistan.