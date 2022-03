Meteo Nach dem Kaiserwetter kommt der Blutregen – und am Wochenende folgt das Wintercomeback Der März war in der Schweiz geprägt von sehr schönem Wetter. Nun steht der April in den Startlöchern und er bringt nochmals Saharastaub, aber dann kältere Temperaturen und Niederschlag. 28.03.2022, 14.21 Uhr

T-Shirt-Wetter genossen Herr und Frau Schweizer die letzten Tage, ja die letzten Wochen. Das Thermometer kratzte teilweise an der 20-Grad-Marke. Im März war es sehr trocken und sonnig. MeteoNews schreibt gar: «Stellenweise könnten die absoluten Trockenheits- und sicher Sonnenscheinrekorde für März geknackt werden.»

Der Wochenstart fügte sich nahtlos dem Wochenende an und sorgte nochmals für Kaiserwetter. Damit ist aber in den nächsten Tagen Schluss. Gemäss MeteoNews schwächt sich das Hoch Peter ab. «Morgen Dienstag steuert ein kleines Tief über Frankreich seit längerem wieder einmal ausgedehnte Bewölkung zur Schweiz», heisst es weiter. Zudem nehme die Konzentration des Saharstaubes wieder zu.

Blutregen und dann Schnee

Der Saharastaub in der Luft könnte zusammen mit dem ab Mittwoch prognostizierten Niederschlag für sogenannten Blutregen sorgen. Der Regen wird aber auch der Trockenheit ein Ende setzen.

Apropos Saharastaub, klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

Weltuntergangsstimmung über Altdorf. Bild. Esther Arnold (Altdorf, 15. März 2022) Was für eine mystische Stimmung: Der Saharastaub verfärbt den Himmel über dem Zugersee. Bild: Roland Widmer (Zugersee, 15. März 2022) Blick vom Golfplatz in Küssnacht Richtung Berge. Bild: Priska Diener (Küssnacht, 15. März 2022) Der Saharastaub taucht die Stadt Luzern in einen Hauch von Sepia - ganz ohne Filter. Bild: Javier Jimenez (Stadthaus Stadt Luzern, 15. März 2022) Saharastaub über Meggen. Bild: Stefan Kunz (Meggen, 16. März 2022) Guten Morgen, Saharastaub. Aufgenommen in Cham am Zugersee. Bild: Martin Ulrich (Cham Villette Park, 16. März 2022) Saharastaub über Engelberg. Bild: Hans Burch (Engelberg, 14. März 2022) Saharastaub über dem Gitschen. Bild: Marlies Ledermann (Altdorf, 15. März 2022) Ton in Ton erscheint der Himmel und die Landschaft an diesem Tag mit Saharastaub in der Luft Bild: Irene Wanner (Wauwilermoos, 15. März 2022) Saharastaub in Romoos. Bild: Angelo Pomposo Martinelli (Romoos, 15. März 2022) Sonnenuntergang am Buochserhorn am Montagabend. Bild: Roli Köchli (Emmetten, 14. März 2022) Gruss aus der Wüste! Bild: Hanspeter Köpfli (Luzern, 15. März 2022) Sicht aus Kriens auf den Bürgenstock heute morgen um 11 Uhr. Bild: Aaron Petermann (Kriens, 14. März 2022) Saharastaub und Rigi. Bild: Patrick Gabriel (Küssnacht, 14. März 2022) Die Hofkirche unter ockergelbem Himmel. Bild: Michela Rogger (Luzern, 14. März 2022) Der Saharastaub sorgt für eine mystische Stimmung. Bild: Daniel Hegglin (Oberwil, 14. März 2022) Die Pfarrkirche St. Martin eingehüllt von Saharastaub. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 14. März 2022) Der Saharastaub ist auch bei uns in der Zentralschweiz angekommen. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 14. März 2022) Gruss aus der Wüste! Bild: Hanspeter Köpfli (Luzern, 15. März 2022) So eine unglaublich imposante «Sahara-Stimmung» hat man auf der Wanderung nicht jeden Tag. Aufgenommen beim Allmig in Küssnacht. Bild: Margrith Imhof-Röthlin (Küssnacht, 15. März 2022 Spezielle Stimmung am Dienstagmittag am Zugersee mit Saharastaub in der Luft. Bild: Andrea Koopmann (Zug, 15. März 2022) Pilatus umhüllt von Saharastaub. Bild: Doris Mühlebach (Horw, 14. März 2022) Der Saharastaub ist jetzt auch bei uns in der Zentralschweiz angekommen. Bild: Urs Gutfleisch (Malters, 14. März 2022) Saharastaub über dem Stanserhorn. Bild: Rita Bieri (Ennetürgen, 14. März 2022) Der Sahara-Staub ist wieder unterwegs. Bild: Peter Sidler (Kerns, 14. März 2022) Saharastaub über Bahnhof Stans, Buochserhorn. Bild: Priscilla Schürch (Stans, 14. März 2022) Saharastaub in Weggis am Vierwaldstättersee. Bild: Maya Felder (Weggis, 15. März 2022 Der Saharastaub in der Stadt Luzern! Bild: Aymen Chabbi (Luzern, 15. März 2022) Mystische Stimmung Bild: Sandro Rast (Hergiswil, 15. März 2022) Bereits in der Nacht lag Saharastaub in der Luft und zauberte einen wunderschönen Halo um den Mond. Bild: Raimund Erni (Luzern, 14. März 2022 Saharastaub über Luzern. Bild: Julian Wilshusen (Luzern, 15. März 2022) Saharastaub in der Luft. Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 15. März 2022) Der Saharastaub hat sich am Nachmittag beinahe verflüchtigt. Trotzdem blieb es dunstig. Bild: Sandra Waldispühl (Neuenkirch, 15. März 2022) Saharastaub in der Luft. Bild: Vinzenz Blum (Egolzwil, 15. März 2022) Grüsse aus Weggis. Bild: Sedef Göcer (Weggis, 15. März 2022)

Kalt und und frostig wird es dann auf das Wochenende zu. Am Freitag und Samstag steigt das Thermometer gemäss Prognosen nur im Tessin auf über 10 Grad. In den meisten Regionen der Schweiz wird es kaum wärmer als 5 Grad. Der Schnee wird also zumindest in den höheren Lagen sein Comeback feiern – im Flachland wird wohl eher Schneeregen dominieren. (jwe)