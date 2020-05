Interview BMX-Profi aus Langenthal hinterlässt als Kinderkrankenpfleger seine Spuren Chris Böhm (36) aus Langenthal ist erfolgreicher Velo-Artist. Neben seinen Shows unterrichtet er auch Kinder, regelmässig etwa in Zug. Roger Rüegger 10.05.2020, 16.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Chris Böhm beim BMX-Training in seiner Trainingshalle in Roggwil.

Bild: Boris Bürgisser, 5. Mai 2020

Sie sind doch der crazy BMX-Fahrer von der Swiss Moto?

Chris Böhm: Schön dass Sie sich an meine Show erinnern.

Ein Veloartist an einer Motorradmesse fällt doch auf.

In dem Business bin ich schon über 15 Jahre. Wenn man gute Shows bietet, spricht sich das herum und man wird von etablierten Konzernen und Agenturen angefragt. Die Swiss Moto brauchte einen Show-Act. So wurde ich für die Eröffnung über meinen Sponsor IXS gebucht, der Fahrrad- und Motorradbekleidung herstellt.

Ihre Show sah ich aber nicht am Eröffnungstag!

Zuerst wurde ich für einen Tag gebucht. Meine Solo-Show ist so gut angekommen, dass man mich spontan für den ganzen Zeitraum gebucht hatte.

Womit überzeugten Sie die Töfffahrer?

Zuerst musste ich eine Verbindung aufbauen. So erzählte ich die Geschichte über den Anfang der BMX-Bewegung. Die Kids haben damals in Amerika mit ihren kleinen Fahrrädern den grossen mit den Motorcross-Maschinen nachgeeifert. BMX steht für Bicycle Motocross. BMX wäre nie zustande gekommen ohne diese Motorräder. Die Story beeindruckte Veranstalter und Besucher. Heute kopieren Motocross-Stunt-Rider unsere BMX-Tricks. Es ist also ein Nehmen und Geben. Geil oder?

Sie sind ein Flatland BMX-Fahrer. Was ist das?

Das ist eine Freestyle-Disziplin. Wir zeigen Sprünge und Pirouetten, Tricks in Kombination auf flachem Boden.

Etwa wie Bodenturnen?

Oder Breakdance auf dem Rad. Aber ja, den Vergleich kann man echt stellen. Es ist nicht möglich, in mehreren BMX-Kategorien zur Weltspitze zu gehören, man muss sich entscheiden und sich auf eine Disziplin spezialisieren.

Bestreiten Sie als Routinier mit 36 noch Wettkämpfe?

Einige habe ich noch in meiner Agenda. Für mich ist wichtig, Fahrer zu treffen und mich mit ihnen auszutauschen. Ich muss mich stets neu erfinden, um meine Kunden und Follower immer aufs Neue zu begeistern. Auch für mich ist es von Bedeutung, motiviert zu bleiben und neue Tricks zu lernen und Showpakete zu schnüren. Wenn man immer dieselbe Performance abliefert, wird es langweilig und man wird nicht mehr gebucht.

Lässt sich in der Schweiz als BMX-Profi leben?

Ich kann davon auch leben. Es ist eine umweltbewusste Randsportart, die an Popularität zunimmt. Es ist überall möglich, als Flatlander Shows zu präsentieren, weil man nur wenig Platz benötigt. Doch es ist ein hartes Pflaster und es wird immer härter, die Leute dafür zu faszinieren. Meine Mottos lauten: «Mach es anders, als andere» oder «Gib Gummi, sonst hinterlässt du keine Spuren auf dem Boden».

Auf Social Media sind Sie sehr engagiert. Ist das nötig?

Ein enorm wichtiger Punkt. Mit meinem TikTok-Konto habe ich fast 400000 Follower. Ich erreiche Leute, die Profis werden wollen wie ich und ich trete mit anderen BMX-Liebhabern in Kontakt, indem wir Videos mit Ideen austauschen. Zudem ist es wesentlich für Sponsoren und Kunden. Wer das nicht verstanden hat, wird es schwer haben von bekannten Marken oder Agenturen unterstützt zu werden

Beruflich betreuen Sie aber auch Kinder.

Ja. An der Universität Leipzig absolvierte ich die Ausbildung als Kinderkrankenpfleger. Seit 2006 arbeite ich in Lörrach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Damals stellte ich mich auch als BMX-Profi vor. Als ich merkte, dass die Kids mit meinem Sport im Einklang waren, erreichte ich, dass ich ein therapeutisches BMX-Training im stationären Alltag bieten kann. Die Kids dürfen aber nur teilnehmen, wenn sie die obligatorischen Therapien mitmachen.

BMX-Therapie tönt exotisch.

Aber es funktioniert. Da sind Kinder dabei, die spielsüchtig sind oder gemobbt werden oder Monate lang nicht mehr zur Schule gegangen sind. Die können hier anknüpfen. Viele sind auch Chris-Böhm-Fans. Sie freuen sich neben ihrer Behandlung auf das BMX-Training. Mir ist es wichtig, die Kinder von ihrer Erkrankung ins Leben zurück zu holen, sodass sie eines Tages Erfolg haben und eine Familie gründen können.

Wie erreichen Sie das?

Zusammen mit dem Chefarzt Clemens Keutler entwickelte ich Strategien und Konzepte, die den Kindern helfen, durch die BMX-Therapie wieder Freude in ihrem Leben zu haben. Wir stellten die Therapie in «SternTV» vor und wurden mit dem «Plus X Award» ausgezeichnet.

Laut Keutler verbinden Sie dabei Inhalte Ihres Sports mit therapeutischen Aufgaben im Rahmen des Pflege- und Erziehungsdienstes. Wie läuft das in der Praxis?

Es wurden uns zehn BMX-Räder gesponsert. Drei sind Topgeräte wie meins. Die Kinder wollen natürlich alle diese fahren. Sie müssen aber zuerst lernen, sich in der Gruppe abzusprechen. Absprache ist etwas, das die meisten nie gelernt haben. Es geht darum, die Räder abzugeben, ohne einander zu verletzten oder zu beleidigen. Sie trainieren Körper, Koordination, überwinden Ängste und setzen sich mit diesen auseinander. Sie gewinnen auch Selbstbewusstsein und können ihre überschüssige Energie sinnvoll einsetzten.

Sie sind Pfleger aus Überzeugung, nicht weil Sie auf Lohn angewiesen sind?

Die Ärzte und das Pflege-Erziehungs-Team sind wie eine Familie für mich. Das gibt mir Kraft. Das coolste war, als mir kürzlich ein Mann auf die Schultern klopfte. Ich erkannte ihn nicht. Er war vor Jahren auf der Kinderstation. Er bedankte sich und erzählte, dass mein therapeutisches BMX-Training ihn gestärkt hat. Er hat heute ein Kind und einen guten Job. Wenn ich Kinder in diese Richtung lenken kann, ist das der grösste Lohn.

Chris Böhm bei einer spontanen Show in Luzern. Bild: Olivia Heermann

Gibt es BMX-Therapien auch in der Schweiz?

Therapien nicht, aber Workshops. Der Ansatz ist zwar der gleiche, die Arbeit wird aber nicht von Ärzten und Pflegeteams begleitet. Allerdings kann ich mir vorstellen, auch in Kliniken der Schweiz BMX-Therapien anzubieten, wenn Bedarf besteht. In Langenthal, wo ich mit meiner Freundin und unserer Tochter Cathaline lebe, gebe ich BMX-Workshops und ich trete auch jedes Jahr am Zug Sports Event auf, wo ich Kinder auf der Strasse unterrichte. Auch in Luzern mache ich gerne spontane Shows am See.