LZ-Weihnachtsaktion Wir helfen einem kleinen Buben und seiner Familie: «Böse Fischli im Blut» machen ihn krank Der knapp zweijährige Lukas leidet an Blutkrebs. Für die Luzerner Familie Bucher ist dies ein Weg voller Belastungen und Ängste. Arno Renggli 18.12.2021, 05.00 Uhr

Martin und Claudia Bucher mit den Kindern Lukas (2), Melanie (7) und Leonie (5). Nadia Schaerli

Lukas ist ein lebhafter Bub. Und als er signalisiert, dass er spielen möchte, geht seine ältere Schwester Melanie zu ihm, setzt sich neben ihn. Schon bald hört man fröhliches Lachen der Kinder. Ein Moment der Unbeschwertheit. Der aber auch zeigt, dass in dieser schwierigen Situation die ganze Familie zusammenhält und mitzieht.

Spenden-Postkonto 60-33377-5

IBAN CH89 0900 0000 6003 3377 5

Einzahlung für: Stiftung LZ Weihnachtsaktion, 6006 Luzern

Einzahlung für: Stiftung LZ Weihnachtsaktion, 6006 Luzern Online auf luzernerzeitung.ch/spenden

Lukas, der an Silvester zwei Jahre alt wird, leidet an Leukämie. Diagnostiziert im letzten Juni; ein Schock für die Eltern. Und die bange Frage: Wird Lukas sterben? Müssen sie bald Abschied nehmen? Eine erste kleine Entwarnung folgt, als feststeht, dass Lukas an einer Form von Blutkrebs leidet, die eine Überlebenschance von rund 95 Prozent bietet. Aber was bedeuten Zahlen, wenn die Chemotherapie das Immunsystem von Lukas derart schwächt, dass jede Ansteckung lebensgefährlich ist? Bereits musste er akut ins Spital, brauchte Sauerstoff. Einmal schnellte seine Körpertemperatur innert kürzester Zeit auf 40 Grad Fieber hoch.

Eine Bauernfamilie an der Belastungsgrenze

Mit dem Kantonsspital Luzern ist er inzwischen vertraut, dort erhält er seine Therapie. Wie ein Held nimmt er das an, lässt sich die Maske anziehen, irgendwie weiss er, worum es geht. Ohnehin hält er viel aus, er weint nur selten, ist in der ganzen Zeit richtig tapfer.

Für die Eltern, die im Luzerner Hinterland einen kleinen Bauernbetrieb führen, ist es neben der seelischen Belastung organisatorisch schwierig. «Wir kommen oft an unsere Grenzen», gibt Claudia Bucher zu. «Das ständige Fahren in die Stadt, die stationären Aufenthalte im Spital, wo wenig Privatsphäre möglich ist, die täglichen Aufgaben zu Hause; das ermüdet.» Zu diesen Belastungen gehört auch, dass nicht nur Lukas geschützt werden muss vor Ansteckungen. Sondern die anderen Familienmitglieder nicht mit Medikamenten in Kontakt kommen, die Lukas erhält. Abgesehen davon, dass die Schwestern Melanie und Leonie auch länger nicht in die Schule und in den Kindergarten gehen konnten. Um das Risiko einzudämmen, dass sie von dort etwas nach Hause bringen, was Lukas gefährden könnte. Claudia Bucher sagt:

«Es kommt vor, dass ich zu Hause einfach in Tränen ausbreche.»

Und: «Ich bin dünnhäutiger geworden.» Ihr Mann Martin, der nicht nur Landwirt ist, sondern Teilzeit als Hausabwart arbeitet, ergänzt: «Auch die Angst lässt einen nie ganz los. Vor allem dann, sobald Lukas irgendetwas fehlt.» Dass die Therapie den Buben mitnimmt, ist offensichtlich. Er ist oft müde, seine körperliche Entwicklung ist ausgebremst worden. Zum Glück sind die geistigen Fortschritte altersgerecht.

Ebenfalls altersgerecht ist die Art, wie die Eltern ihm und den Geschwistern erklärt haben, was für eine Krankheit er hat. Gemäss einem Buch, das sie vom Spital erhalten haben, sprechen sie von «bösen Fischli», die im Blut schwimmen und die es nun zu vertreiben gilt. Mit Hilfe der «guten Fischli».

Auch die Geschwister leiden unter der Krankheit des Bruders

Auch die Schwestern können so die Situation gut verstehen. Was nicht heisst, dass sie alles locker wegstecken. Gerade auch, weil sich die Aufmerksamkeit der Eltern oft auf Lukas richtet. Und weil auch sie Angst um ihn haben. Leonie kann nicht immer gut schlafen, kommt oft zu den Eltern ins Bett. Melanie wiederum zog sich in der Schule zurück. So sehr, dass sich sogar ein Schul­gspänli erkundigte, warum sie nicht mehr so sei wie vorher. Inzwischen geht es beiden Mädchen besser. Regelmässig muss ihre Betreuung aber durch eine Kinderbetreuerin erfolgen. Das funktioniert gut, doch die Kosten sind für die Familie alleine nicht tragbar. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft hier sehr gerne.

Wir hoffen, damit einen Beitrag zu leisten, damit sich für die Familie alles allmählich zum Guten wendet. Noch zwei Jahre soll die Therapie dauern. Und regelmässige Kontrollen wird Lukas wohl ein Leben lang machen lassen müssen. «Alle sagen uns: Er wird wieder gesund», sagt Claudia Bucher. «Und auch wir glauben fest daran.»