Brand auf Bauernhof in Rothenburg löst Grossaufgebot der Feuerwehr aus Nahe des Tonis Zoo in Rothenburg stand in der Nacht auf Freitag ein Bauernhaus in Flammen. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt. 21.02.2020, 08.04 Uhr

(rai) In der Nacht auf Freitag hat in Rothenburg in der Nähe von Tonis Zoo ein Bauernhaus gebrannt, wie die Luzerner Polizei eine entsprechende Meldung von Radio Pilatus bestätigte. Die Feuerwehr sei am Donnerstagabend gegen 21 Uhr alarmiert worden.