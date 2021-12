Brunnen Das waren die Codewörter für Kokain Das Schwyzer Strafgericht verurteilte einen Drogendealer aus Brunnen zu einer teilbedingten Gefängnisstrafe. Tonaufnahmen hielten fest, auf welche Ausdrücke der Nordmazedonier zurückgriff, um nicht vom Stoff reden zu müssen. Ruggero Vercellone / BdU Jetzt kommentieren 10.12.2021, 08.46 Uhr

Im Rahmen einer kantonsübergreifenden Aktion gegen mit Drogen dealende Balkaner stiess die Polizei per Zufall auf einen Nordmazedonier, der in Drogenkreisen in Brunnen scheinbar bekannt war. Dem 43-Jährigen, der seit 1990 in der Schweiz lebt, wurde vorgeworfen, er habe in grossem Stil mit Kokain und Mariuhana gehandelt. So soll er bei mindestens elf Treffen mit Lieferanten insgesamt über 1,75 Kilogramm Kokain im Betrag von über 78’000 Franken sowie fünf Kilogramm Mariuhana im Betrag von über 26’500 Franken gekauft haben.