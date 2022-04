Zuger Musicaldarstellerin tritt in vielen Schweizer Städten auf

Bühne Zuger Musicaldarstellerin auf Bühnentour: «Mein Charakter soll glaubwürdig sein» «Heiweh Fernweh» ist eine der jüngsten Schweizer Musicalproduktionen. Demnächst geht das Stück auf Tour. Auf der Bühne steht auch Pascale Sauteur. Andreas Faessler 14.04.2022, 05.00 Uhr

Pascale Sauteur. Bild: PD

Es ist die Geschichte von Frank und Julia, die frischen Wind in ihren unrentablen Strandclub Lido am See bringen wollen. Es wird eine illustre Schar an Leuten engagiert, die mithelfen und ihre teils verrückten Ideen einbringen sollen. Doch geht es bald drunter und drüber und vieles läuft aus der Bahn. Ob es Frank und Julia gelingt, ihren Strandclub zu retten?

Das 2019 in Luzern uraufgeführte Musical «Heiweh Fernweh» aus der Feder von Max Sieber mit Choreografie von Curtis Burger und Arrangements zahlreicher Schweizer Mundarthits ist ab 24. April auf Schweizer Tour und spielt in Basel, Bern und Zürich. Mit dabei ist die Zuger Musicaldarstellerin Pascale Sauteur (Jahrgang 1982) in der Rolle der lebensfrohen Lea, die zusammen mit ihrer schrillen Hippiegruppe den Strandclub aufmotzen soll und um die Buchhaltung besorgt ist.

Schon zahlreiche Engagements

Sauteur hat 2004 ihre dreijährige Ausbildung in Performing Arts an den CPA Studios in London abgeschlossen, wo sie von erfahrenen Musicalgrössen lernen konnte, die hauptsächlich an den grossen Produktionen im Londoner West End mitwirkten. Seit ihrem Studienabschluss hat die Zugerin in der Schweiz zahlreiche Engagements als Schauspielerin, Sprecherin und Musicaldarstellerin wahrgenommen. Zu sehen war sie unter anderem in der «Kleinen Niederdorfoper» am Zürcher Bernhard-Theater, in «Emil und die Detektive» ebenda, in «Mein Name ist Eugen» in der Zürcher Maag-Halle oder «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» wiederum im Bernhard-Theater.

Auch in Werbung und kleineren Filmproduktionen hatte Sauteur Auftritte, und ihre Stimme dürften viele aus den Globi-Hörspielen von Walter Andreas Müller kennen.

Das Leben leben, wenn es da ist

Nun also wird sie als abenteuerlustige Hippie-Lea in eine nächste Bühnenepisode starten. Ihr Anspruch an sich selbst in ihren Rollen ist in erster Linie, einen glaubwürdigen Charakter zu entwickeln, wie Pascale Sauteur erklärt. Einen, in dem sie selbst auflebt und den auch das Publikum bis zum Ende des Stücks als authentisch wahrnimmt. Das soll auch in «Heiweh Fernweh» zur Geltung kommen. Die Zugerin sagt:

«Es ist ein Feel-Good-Musical mit grossartiger Musik.»

«Und nicht zuletzt vermittelt das Stück wertvolle Botschaften. Etwa diejenige, dass wir weniger vorurteilsbehaftet sein und das Leben leben sollten, wenn es da ist.»

Obschon die gebürtige Hünenbergerin es gewohnt ist, auf Tour und somit fernab von daheim zu sein, fühlt sie sich in ihrem Heimatkanton zu Hause. Fernweh hat sie dennoch: «Nach London. Da hatte ich die beste Zeit meines Lebens.» Doch zunächst geht es jetzt erst mal nach Basel, wo am 24. April im dortigen Musical-Theater die Premiere von «Heiweh Fernweh» über die Bühne geht. Ab 20. Mai spielt das Stück auf dem Bernexpo-Gelände in Bern und ab 3. Juni schliesslich im Theater 11 in Zürich.