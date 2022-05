Büron Massive Streifkollision zweier Autos Auf der Schlierbachstrasse in Büron stiessen zwei Fahrzeuge zusammen. Eine Lenkerin wurde zur Kontrolle in das Spital gebracht Ernst Zimmerli 02.05.2022, 10.34 Uhr

Die beiden Unfallautos auf der Schlierbachstrasse. Bild: Luzerner Polizei (Büron, 29. April 2022)

Am Freitagabend kam es auf der Schlierbachstrasse zu einer Streifkollision zwischen zwei entgegenkommenden Autos. Eine Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.