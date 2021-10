Corona-Skeptiker rufen zu Demo in Luzern auf

Luzern Vor Bundesratsbesuch im Verkehrshaus: Corona-Skeptiker rufen zu Demo auf Der Bundesrat ist am Mittwoch in Luzern. Nach seiner Sitzung will er sich auch mit der Bevölkerung austauschen. Vorgabe: Zertifikatspflicht. Das passt einigen Massnahmen-Skeptikern nicht und deshalb rufen sie zu einer Demo auf der Lido-Wiese auf.

12.10.2021, 13.22 Uhr

In regelmässigen Abständen reist der Bundesrat für seine Sitzung «extra muros» durch die Schweiz. Damit will er seine Verbundenheit zu den Regionen des Landes zeigen. Nächster Halt am Mittwoch: Luzern. Im Anschluss an die Sitzung, um ca. 12.30 Uhr, will er sich zudem mit der Bevölkerung zu einem Apéro im Verkehrshaus treffen. Corona-Skeptiker wollen dort gegen die Zertifikatspflicht demonstrieren. In der Telegram-Gruppe «Corona-Rebellen» kursiert ein Flyer, der zur Kundgebung vor dem Verkehrshaus aufruft. Alain Berset wird dort als «Alain Perverset» bezeichnet, wie PilatusToday berichtet.