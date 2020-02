Bushub-Provisorium Ebikon wird umgesetzt Die Beschwerden gegen das Bushub-Provisorium am Bahnhof Ebikon wurden Anfang Januar vom Kantonsgericht Luzern abgelehnt. Die Rontaler Bevölkerung profitiert davon. 21.02.2020, 09.33 Uhr

(rai) Das Bushub-Provisorium am Bahnhof Ebikon soll nun per Fahrplanwechsel im Dezember 2020 umgesetzt werden, wie die Staatskanzlei Luzern mitteilte. So könne die Rontaler Bevölkerung von kürzeren Umsteigewegen und erhöhtem Fahrgastkomfort profitieren.