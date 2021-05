Campus in Luzern Jetzt werden technisch begabte Sek-Schüler in der Zentralschweiz besser gefördert Schüler der ersten Sekundarklasse erhalten einen Halbtag speziellen Informatik-Unterricht und interessierte Talente werden an einem neuen Campus in Luzern gefördert. Die Ziele: Mehr Jugendliche für MINT-Fächer begeistern und den Fachkräftemangel entschärfen. Alexander von Däniken 18.05.2021, 05.00 Uhr

Emma zeigt Talentspäherin Sonja Käser, was sie programmiert hat. Apimedia

«Langweilig» oder «zu kompliziert»: Die Begeisterung hält sich bei vielen Jugendlichen in Grenzen, wenn sie Lektionen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik vor sich haben. Doch diese sogenannten MINT-Fächer sind gerade in technischen Berufen wichtig. Bund, Kantone und Gemeinden haben darum in den letzten Jahren verschiedene Projekte ins Leben gerufen, um mehr Jugendliche für die Fächer zu begeistern. An den Luzerner Kantonsschulen sind zum Beispiel regelmässig MINT-Botschafter zu Gast, auch Praktika werden angeboten.

In der Zentralschweiz gibt es jetzt einen ganz neuen Ansatz. Er besteht aus den Teilen ICT-Scouts und ICT-Campus, wobei ICT für Informations- und Kommunikationstechnologie steht.

Hier erklärt Rolf Schaub, Geschäftsführer des Fördervereins, was ICT-Scouts/Campus ist. Youtube

Das Ziel: Sekundarschülerinnen und -schüler sollen im Klassenzimmer systematisch für die MINT-Fächer begeistert und freiwillig zusätzlich zum regulären Unterricht gefördert werden. Im Idealfall entscheiden sich die Talente für eine Lehre in der Informatik oder in einem anderen technischen Beruf. Und das ist aus Sicht der Wirtschaft nötiger denn je. Eine aktuelle Studie des Branchenverbands ICT-Berufsbildung Schweiz prognostiziert bis ins Jahr 2028 einen Mangel an 35’800 Fachkräften.

Sechster Campus der Schweiz

Der ehemalige Berufsschullehrer Rolf Schaub hat den Förderverein ICT Scouts/Campus ins Leben gerufen. 2016 ist in Muttenz der erste ICT-Campus der Schweiz entstanden. Es folgten Standorte in Bern, Zürich, St.Gallen und Lenzburg. Am 26. Juni folgt nun mit dem CSS ICT Campus in Luzern der Zentralschweizer Standort. Die Krankenversicherung mit Hauptsitz in Luzern stellt nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern ist auch Hauptsponsor des Projekts. Laut David Tassi, Geschäftsführer von ICT-Berufsbildung Zentralschweiz, ist Luzern für Schüler aus der ganzen Region gut erreichbar. «Auch sind weitere Sponsoren aus der Wirtschaft willkommen.» Denn das Angebot ist für die Schulen, Schüler und deren Eltern kostenlos.

Besteht hier nicht die Gefahr, dass sich Firmen in die Schulen einkaufen respektive die Schülerinnen und Schüler beeinflussen? «Überhaupt nicht», widerspricht David Tassi. Die ICT-Scouts seien keine Wirtschaftsvertreter, sondern qualifizierte Lehrpersonen. Die Schulen und Lehrpersonen entscheiden frei, ob sie den Halbtag einplanen. Vermittelt werde Stoff, der sowieso im Lehrplan 21 vorkomme. Und entscheide sich ein Mädchen oder Bub für den dreijährigen Campusbesuch jeweils jeden zweiten Samstag, stehe auch hier die MINT-Förderung im Vordergrund:

«Es kann höchstens vorkommen, dass sich am Ende dieser drei Jahre eine Firma bei einem Talent mit einem Lehrvertrag meldet.»

Talentspäherin leitet Campus Lenzburg

Damit am 26. Juni die ersten 15 bis 20 Talente den ICT-Campus in Luzern besuchen können, sind jetzt in den ersten 16 Klassen der ersten Sek Talentspäher unterwegs. So auch letzte Woche im Sekundarschulhaus Gersag in Emmenbrücke. Eine von zwei Scouts ist Sonja Käser. Sie arbeitet nicht etwa als Informatikerin in der Wirtschaft, sondern als Lehrerin für bildnerisches Gestalten. In der Freizeit leitet sie den ICT-Campus Lenzburg und scoutet Talente. Wobei das so nicht stimme, fügt sie an:

«Es geht eher darum, bei den Jugendlichen das Grundinteresse zu wecken.»

Der Sekundarklasse 1a hat sie an jenem Mittwochmorgen eine Aufgabe gestellt, ihren Scout-Kollegen, der als Roboter auftrat, mit Befehlen so weit zu bringen, dass er ein Bild an die Wand hängen kann. Und mit Scratch, einer bildlichen Programmiersoftware für Kinder und Jugendliche, sollen die 17 Emmer Schülerinnen und Schüler ein eigenes Spiel entwickeln. Käser achtet dabei nicht nur auf die rein technischen Fähigkeiten der Jugendlichen, sondern auch auf die Kreativität, die Freude und das soziale Verhalten.

Emma und Nicolas (beide 13) jedenfalls können sich beide einen Besuch auf dem ICT-Campus vorstellen. Beide spielen in der Freizeit unter anderem Games, haben aber auch andere Interessen. Auf den Berufswunsch angesprochen, sagt Emma: «Am liebsten etwas mit Kindern, zum Beispiel Kindergärtnerin.» Sie schliesst Informatik aber genauso wenig aus wie Nicolas: «Informatiker kommt in Frage, aber auch Chemielaborant und Koch.»

Freiwillige Förderung in technischer Richtung

Für ihren Lehrer Raphael Donzé ist das Projekt eine Hilfe für die Berufswahl, aber ebenso ein Element, welches den Unterricht im Fach Medien und Informatik bereichert:

«Beim Scouting-Morgen liegt der Mehrwert insbesondere darin, dass der reguläre Unterricht durchbrochen wird und durch die externen Fachleute eine besondere Bedeutung und Motivation erhält.»

Auch Donzé betont, dass die Teilnahme auf Freiwilligkeit beruht. Schon jetzt gebe es Eltern, die ihre Kinder abseits der Schule spezifisch fördern würden; etwa in Englisch. Dass es jetzt ein Angebot in technischer Richtung gebe, sei begrüssenswert, solange die Grundsätze der Seriosität wie Freiwilligkeit und Unaufdringlichkeit respektiert werden.

Auch Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern, ist vom Projekt überzeugt: «Wir unterstützen es, weil es uns ein grosses Anliegen ist, die ICT und andere technische Berufe zu fördern, indem gezielt Mädchen, aber auch Buben spielerisch daran herangeführt werden.» Das Projekt sei nachhaltig, da die interessierten und talentierten Jugendlichen über drei Jahre begleitet werden. Danach stehe es ihnen frei, ob sie eine Lehre absolvieren oder später ein Studium besuchen wollen. Auch sei entscheidend, dass der Halbtag in der Schule lehrplankonform sei und ein allfälliger Besuch des Campus in der Freizeit stattfinde.