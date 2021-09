So kontrollieren öffentliche Zuger Einrichtungen Covidzertifikate

Corona Kanton Zug: Hinterlegte Daten erleichtern vielerorts den Zutritt Öffentliche Zuger Einrichtungen kommen mit der nun geltenden Zertifikatspflicht weitgehend gut zurecht. Da und dort hat man zusätzliche Ressourcen geschaffen. Andreas Faessler 13.09.2021, 18.30 Uhr

Seit 13. September muss ein gültiges Covid-Zertifikat haben, wer öffentliche Einrichtungen betreten will. Bild: Nadia Schärli (13. September 2021)

Mit der seit Montag, 13. September, geltenden, vom Bundesrat angeordneten Corona-Zertifikatspflicht für öffentliche Einrichtungen besteht eine strenge Kontrollpflicht. Dieser nachzukommen, dürfte im eigenen Interesse jeder dieser Einrichtungen liegen, zumal drastische Geldbussen drohen bei Verfehlungen. Die «Zuger Zeitung» hat bei einigen Nicht-Gastro-Betrieben nachgefragt, wie die Kontrolle eines gültigen Zertifikates gehandhabt wird.

Beispielsweise die Bibliothek Zug, wo alle während der Öffnungszeiten jederzeit frei ein- und ausgehen können. Um sicherzustellen, dass die Eintretenden über ein gültiges Zertifikat verfügen, hat die Bibliothek Zug zusätzliche Ressourcen eingesetzt, wie Bibliotheksleiterin Jasmin Leuze auf Anfrage sagt. Ausserdem mache man mittels Kommunikationsweg wie Plakaten, Website oder Newsletter auf die neu geltenden Vorschriften aufmerksam. Der Grossteil der Besucherinnen und Besucher reagiere gelassen und habe Verständnis für die neuen Regelungen. Einige seien jedoch enttäuscht, dass sie ohne ein Zertifikat keinen Zutritt haben. «Für uns als Bibliothek ist der uneingeschränkte Zugang zu einer Bildungsinstitution wie unserer Bibliothek eine besondere Herausforderung», so Jasmin Leuze. «Flankierende Angebote wie Click&Collect, Digitale Medien oder die Nutzung von Rückgabeboxen sind wichtig, aber kein adäquater Ersatz für einen freien und niederschwelligen Zugang.»

Einige haben ihr Abo sistieren lassen

Etwas einfacher funktioniert die Kontrolle bei eintrittspflichtigen Einrichtungen, wo man vor Ort bezahlen oder als Abo-Inhaberin respektive -inhaber direkt das Drehkreuz passieren kann. So beispielsweise im Hallenbad Lättich in Baar. Wer ein Eintrittsabo hat, kann für dieses im System das Gültigkeitsdatum des Zertifikates verknüpfen lassen, sodass die Person fortan frei durchs Drehkreuz kommt, ohne jedes Mal das Zertifikat vorweisen zu müssen. Gäste, die einen Tageseintritt möchten, müssen ihr Zertifikat an der Kasse vorweisen. Das Lättich hat für die elektronische Erfassung von Zertifikaten eigens neue Handys angeschafft. Zertifikate in Papierform werden analog überprüft, wie Betriebsleiter Marco Weber erklärt. Er fügt an:

«Es hat aufgrund der neuen Regelung einige Kundinnen und Kunden gegeben, die ihr Dauerabo haben sistieren lassen.»

Im Gegensatz zum Lättich hat man im Ägeribad in Oberägeri den Personalbestand am Empfang leicht erhöht. Dies, um allfällige Wartezeiten zu reduzieren. Die Kontrolle funktioniere sehr gut, sagt Geschäftsführer Tobias Herger. Hier sei die Integration gültiger Zertifikate ins Kassensystem derzeit in Planung, um Gästen mit Abos den Zutritt zu vereinfachen. «Sämtliche Besucherinnen und Besucher haben am ersten Tag die Zertifikatsprüfung anstandslos akzeptiert», so Herger weiter. «Die Gäste schätzen es sehr, dass das Bad geöffnet bleibt.»

Fast gleich wie das Schwimmbad Lättich handhabt der Migros-Fitnesspark Eichstätte in Zug die Zertifikatskontrolle, denn auch dort müssen sämtliche Geäste ein Drehkreuz passieren. Wo eine solche Vorrichtung nicht vorhanden ist, werden vorderhand Eingangskontrollen vorgenommen, beispielsweise im One-Training-Center, welches in Baar und Rotkreuz je eine grosse Niederlassung hat. Um den Prozess bei wiederkehrenden Gästen zu erleichtern, verknüpft man auch hier das geprüfte Zertifikat mit den im System hinterlegten Daten.