Corona-Massnahmen «Die Zahlen sind zu hoch!» Auch in der Zentralschweiz werden die Coronafälle nicht weniger Auch in der Zentralschweiz wollen die Coronafallzahlen nicht sinken. Während einige Zentralschweizer Kantone auf dringende Massnahmen pochen, verweisen andere auf ihre stabil bleibenden Zahlen. Am Freitag entscheidet der Bundesrat. Sandro Renggli 10.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ärzte und Pflegende kümmern sich in einer Intensivstation um Covid-Patienten. Bild: Peter Klaunzer / Keystone

Seit einiger Zeit stagnieren die Coronafallzahlen in der Schweiz auf hohem Niveau, momentan steigen sie sogar wieder leicht. Auch in den Zentralschweizer Kantonen ist die Lage beunruhigend: Die Fallzahlen haben sich auf einem hohen Niveau stabilisiert.

Alles anzeigen

Im Kanton Luzern ist die Tendenz sogar leicht steigend. «Die Infektionszahlen sind zu hoch», bestätigt das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons auf Anfrage unserer Zeitung. Das sei besorgniserregend. Und Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf doppelt in einer Mitteilung des Kantons nach:

«Die Zentralschweizer Spitäler sind seit Wochen sehr stark ausgelastet.»

Trotz der Verteilung der intensiv zu betreuenden Patienten auf die Zentralschweizer Spitäler seien auf den Intensivpflegestationen gegenwärtig kaum noch Betten verfügbar. In allen Spitälern hätten zudem schon viele Wahleingriffe verschoben werden müssen, so Graf weiter.

«Das zwingt uns alle dazu, im Hinblick auf die bevorstehenden Festtage den Abstands- und Hygieneregeln unbedingt die notwendige Beachtung zukommen zu lassen und nur im engsten Familienkreis zu feiern», so Graf. So könnten weitere Ansteckungen verhindert und die dringende Entlastung der Spitalkapazitäten erreicht werden. Gerade mit Blick auf die kommenden Fest- und Wintersporttage, die neue Infektionsrisiken mit sich bringen, müssten zudem dringend wirksame Massnahmen getroffen werden.

Mit diesem Spot mahnt der Kanton Luzern zum Einhalten der Regeln:

Auch im Kanton Zug wollen die Fallzahlen nicht sinken. «Das exponentielle Wachstum konnten wir bremsen, wir haben seit mehreren Wochen ein stagnierendes Niveau an neuen Fällen», bestätigt Aurel Köpfli von der Gesundheitsdirektion des Kantons. Momentan sind dies rund 50 neue Ansteckungen pro Tag. «Wir können die Ausbreitung des Virus allerdings nicht weiter eindämmen», räumt Köpfli ein. Auf diesem Level könnten die Kapazitäten der Spitäler schnell wieder ausgereizt sein.

Nidwalden, Uri und Obwalden verweisen auf stabile Fallzahlen

Im Kanton Nidwalden betrachtet man die Lage etwas entspannter. «Wir haben nach wie vor einen der tiefsten Inzidenzwerte der Schweiz», bekräftigt Oliver Mattmann, Kommunikationsbeauftragter des Kantons. «Wir werten die Zahlen im Kanton Nidwalden als stabil, auch wenn sie in den letzten Wochen etwas zugenommen haben.» Seit diesem Wochenende stelle man denn auch eine leichte Entspannung fest.

Auch im Kanton Obwalden hätten sich die Zahlen so weit stabilisiert, bestätigt Patrick Csomor, Leiter des Gesundheitsamtes des Kantons. «Die Zahlen steigen nicht mehr stark an», so Csomor. «Wir können in Hinblick auf die letzte Woche von einer Stagnation oder gar einer leichten Abnahme sprechen.»

Ähnlich sieht es im Kanton Uri aus. «Die Lage ist in den vergangenen Tagen stabil geblieben», so Adrian Zurfluh von der Standeskanzlei Uri. Sechs Personen befinden sich dort momentan wegen des Coronavirus in Spitalpflege – «wesentlich weniger als der Höchststand von elf Personen, die vor einigen Tagen im Kantonsspital waren», betont Zurfluh.

Am Freitag sollen schweizweite Massnahmen beschlossen werden

Der Schwyzer Regierungsrat wollte diese Woche eigentlich weitere Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus beschliessen. Am Mittwoch wurde jedoch entschieden, keine eigenen Massnahmen zu erlassen. Grund dafür ist der Bundesrat.

Dieser gibt sich nicht zufrieden mit einer Stagnation der Zahlen: Am Freitag will er über verschärfte Massnahmen entscheiden. Für Restaurationsbetriebe und Läden soll um 19 Uhr Feierabend sein, zudem könnte die Fünf-Personen-Regel zurückkommen. Die Zentralschweizer Kantone werden nun diesbezüglich vom Bund angehört und wollten sich deshalb noch nicht zu den möglichen Einschränkungen äussern. Klar scheint aber: Wenn die Fallzahlen nicht wieder steigen sollen, muss etwas geschehen.