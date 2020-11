Corona-Versorgung in den Zentralschweizer Kantonen: Wahleingriffe sind nicht grundsätzlich verboten Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie arbeiten die Zentralschweizer Kantone weiterhin eng zusammen – auch in Bezug auf die Planung der benötigten Spitalbetten. In allen Kantonen werden Wahleingriffe abgesagt, um nötige Kapazitäten zu schaffen. Ein Verbot von nicht dringlichen und aufschiebbaren ist jedoch nicht vorgesehen. 06.11.2020, 14.46 Uhr

(stg) Die Zahl der Hospitalisierungen von Covid-Patienten nimmt auch in der Zentralschweiz zu. Die Kantone und Spitäler haben in den letzten Monaten entsprechende Planungen ausgearbeitet, so dass diese Mehrbelastung nicht zu einer Überlastung führt. Das teilt die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz am Freitag mit.