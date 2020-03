Live Nottwil schliesst Hallenbad SPZ ++ Heimbesuche vermeiden ++ Die Zentralschweizer Übersicht zum Corona-Virus Das Corona-Virus hält derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz in Atem. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Live-Ticker und sortiert nach Kantonen. 12.03.2020, 16.29 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

In der Zentralschweiz gibt es derzeit 33 bestätigte Fälle (Stand 12. März 16.26 Uhr): Fünf im Kanton Nidwalden, acht Fälle im Kanton Luzern, neun im Kanton Schwyz und elf in Zug.

Der Bund die Infoline Corona-Virus eingerichtet. Hier können Sie sich melden: +41 58 463 00 00. Die Hotline ist täglich 24 Stunden erreichbar.

Diese Veranstaltungen in der Zentralschweiz sind abgesagt oder verschoben.

13:58 Uhr

Uni Luzern bietet nur noch digitale Lehrveranstaltungen an

(zfo) An der Uni Luzern finden vom 16. März bis mindestens Ende der Osterferien (20. April) alle Vorlesungen nur noch digital statt. Der gesamte Universitätsbetrieb – Forschung, Lehre, Weiterbildung sowie die Arbeit der Verwaltungseinheiten und Dienste – laufe aber nahtlos weiter. In den vergangenen Tagen seien dafür die technischen Voraussetzungen geschaffen und die personellen Kapazitäten bereitgestellt worden. «Die rasante Ausbreitung des Corona-Virus bereitet auch der Universität Luzern Sorge», so die Universität auf ihrer Webseite. Zugleich sollen alle, die eingeschrieben sind, das Studium ohne Unterbrechung fortsetzen können und kein Semester verlieren.

13:24 Uhr

Nottwil schliesst Hallenbad SPZ

(zfo) Das Hallenbad SPZ in Nottwil ist bis auf Weiteres geschlossen. Dies aufgrund des Corona-Virus, wie die Gemeinde Nottwil auf ihrer Internetseite schreibt. Über die Aufhebung der Massnahmen informiert das SPZ auf ihrer Webseite oder per Anschlag am Eingang der Schwimmhalle.

13:13 Uhr

Heimbesuche vermeiden

(zfo) In Uri will der Corona-Sonderstab Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko schützen. Er bittet Angehörige, Freunde und Bekannte von Heimbewohnern, ihre Besuche in den Heimbetrieben zu reduzieren und stattdessen den telefonischen Kontakt zu intensivieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Kanton Schwyz gibt es inzwischen neun Corona-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit in einem Bericht schreibt.

12:14 Uhr

Politische Parteien reagieren

(zfo) Der Virus stellt auch die kantonale Politik vor einige Fragen. Die FDP Kanton Luzern hat einen dringlichen Vorstoss zum Thema Sicherung von Arbeitsplätzen eingereicht und die CVP Stadt Luzern passt in den nächsten zwei Wochen ihre Wahlkampfstrategie an.

Mittels der dringlichen Anfrage will FDP-Kantonsrat Patrick Hauser klären, wo genau die Regierung Möglichkeiten zur kurz- und langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen sieht und wie sich die Regierung beim Bund einsetzen kann, damit der Bund zeitnah alle heute möglichen Instrumente zu Gunsten der Wirtschaft einsetzt. Aus diesen Gründen will die FDP in ihrem Vorstoss zudem von der Regierung wissen, ob bereits eine Aussage zum wirtschaftlichen Schaden im Kanton Luzern gemacht werden kann und welche Branchen davon betroffen sind.

Die CVP Stadt Luzern setzt wegen des Virus auf ein noch intensiveres Telefonmarketing und es werden ab sofort keine Standaktionen mehr durchgeführt, so die Partei in einer Mitteilung.

12:00 Uhr

Krienser Firma wird mit Gesundheitsamt verwechselt

(zfo) Die Krienser Firma Brunner Medien ist derzeit aufgrund des Corona-Virus sehr gefragt. Zumindest ihre Webseite. Die Adresse lauten nämlich www.bag.ch und könnte somit viele Leute anlocken, die auf der Suche nach der Webseite des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sind. Seit zwei Wochen läuft deshalb einiges mehr, täglich sind es an die 500 Zugriffe, sagt Geschäftsführer Roland Dahinden gegenüber Radio Pilatus. Sonst seien es pro Tag 200 bis 400 Zugriffe gewesen. Die Webadresse hat die Firma übrigens vor über 20 Jahren registriert.

Das schreibt die Firma zurzeit auf ihrer Internetseite:

11:50 Uhr

Heilpraktikerschule Luzern führt Live-Stream ein

(zfo) Als Reaktion auf die Verbreitung des Corona-Virus hat die Heilpraktikerschule Luzern ein Live-Streaming aufgesetzt. Aus sieben Unterrichtsräumen werden die Kurse per Webcam übertragen. Pro Tag sind das bis zu 14 Kurse, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Nicht übertragen werden Kurse, in denen Patienten anwesend sind und behandelt werden.

An der Hochschule Luzern finden bis auf Weiteres alle Lehrveranstaltungen statt, so die Hochschule auf ihrer Webseite. Veranstaltungen und Konzerte, die nicht zum regulären Studienbetrieb gehören, seien bis zum 15. März bewilligt worden. Wie es danach weitergeht, klären sie aktuell mit den kantonalen Behörden ab.

11:35 Uhr

Luzerner Heime mit Besuchereinschränkungen

(zfo) Die Luzerner Heime seien gut auf den Virus vorbereitet, schreibt Curaviva, der Kantonalverband der Pflegeheime im Kanton Luzern, auf seiner Webseite. Im Falle einer auftretenden Infektion würde diese Person isoliert und ein Besuchsverbot für das Heim erlassen.

Kein Besuchsverbot, aber eine Vorsichtsmassnahme hat das Pflegeheim Sonnmatt in Luzern ergriffen. Das Pflegeheim bittet Besucher mit grippeähnlichen Symptomen sowie alle Kinder unter 15 Jahre von einem Besuch abzusehen. Zurzeit gebe es jedoch noch keinen Corona-Verdachtsfall und es seien alle nötigen, präventiven Massnahmen zum Schutz der Gäste, Besucherinnen, Besucher und Mitarbeitenden vorgenommen worden, so das Heim auf seiner Webseite.

Die Viva Luzern AG, zu der die Betagten- und Alterszentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof und Wesemlin gehören, hat die öffentlichen Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten bis auf weiteres abgesagt. Externe werden gebeten, die Restaurants der Heime nicht zu besuchen. Ausgenommen seien Bewohner und ihre Angehörigen.

11:12 Uhr

Elfter Fall in Zug

(cb/zfo) Im Kanton Zug ist die Zahl der bestätigten Fälle in der Zwischenzeit auf elf gestiegen. Nach wie vor seien alle Personen in ihren Wohnungen isoliert, da der Gesundheitszustand der Infizierten gut sei. Die Zuger Behörden melden zudem ihrer Mitteilung, sie den Fokus auf den Schutz besonders gefährdeter Personen legen. Was dies genau bedeutet, lesen Sie hier.

10:48 Uhr

Digitale Vorlesungen an der Universität Luzern

(zfo) «An der Universität Luzern läuft der Lehrbetrieb zurzeit normal weiter», sagt Sprecher Dave Schläpfer auf Anfrage. Es wurde die Taskforce «Arbeitsgruppe Corona» eingesetzt, welche die Lage laufend beobachtet und beurteilt. Diese sei bestrebt, die Arbeit in Lehre und Forschung soweit immer möglich sicherzustellen.

Damit Studierende, die vorübergehend keine Vorlesungen und Kurse besuchen können – beispielsweise solche mit einer Vorerkrankung – weiter studieren können, werde das digitale Angebot ausgebaut. Zunächst werden die Vorlesungen, die in den drei grossen Hörsälen stattfinden, ab spätestens Montag, 16. März digital zugänglich gemacht. In welcher Form genau, sei noch nicht spruchreif, so Schläpfer. Die Studierenden würden über die Details rechtzeitig informiert. In einer zweiten Phase sollen spätestens ab Montag, 23. März, Lösungen für kleinere Vorlesungen und Seminare zur Verfügung gestellt werden.

Die Sonderregelung, dass Rückkehrende aus Risikogebieten wie Italien nicht mehr ins Uni-Gebäude können, wurde am 10. März aufgehoben. Dies weil das Bundesamt für Gesundheit keine betroffenen Risikogebiete mehr definiert.

Die Diplomfeier der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen und die der Rechtswissenschaftlichen Fakultät musste zudem abgesagt werden. Weitere Informationen zu Veranstaltungen finden Sie hier.

10:35 Uhr

Sitzung verlegt

(rk) Das Luzerner Stadtparlament verlegt seine Sitzung wegen des Virus in den Kantonsratssaal. Im engen Luzerner Rathaus lassen sich die Abstands-Regeln des Bundes kaum einhalten. Deshalb tagt der Grosse Stadtrat heute im Regierungsgebäude. Dieser ist für 120 Parlamentarier ausgelegt – der Grosse Stadtrat zählt hingegen nur 48 Mitglieder. Selbst die fünf Stadträte, die für einmal am Regierungspult sitzen, tun dies mit grossem Abstand zueinander.

Auch wenn die Sitzung wie geplant durchgeführt wird, so haben Besucherinnen und Besucher diesmal keinen Zutritt – auch dies eine Massnahme im Rahmen der Corona-Abwehr. Zugelassen sind einzig die Medien. Die Luzerner Zeitung informiert Sie heute Donnerstag stets aktuell über die wichtigsten Debatten und Beschlüsse aus dem Rat.

Viel Platz für den Stadtrat (vorne, von links: Manuela Jost, Martin Merki und Franziska Bitzi. Bild rk

8 bestätigte Corona-Virus-Fälle

(sda/zfo) Im Kanton Luzern ist das Corona-Virus weiter auf dem Vormarsch. Die Zahl der infizierten Personen hat sich auf acht erhöht (Stand 11. März).

Ältere Menschen zählen wegen des Corona-Virus zur Risikogruppe. Der Kanton Luzern nimmt sich zum Ziel, besonders gefährdete Personen verstärkt zu schützen.

Im Kanton Luzern treffen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus neben den exportorientierten Unternehmungen und dem Detailhandel besonders stark die Tourismusbranche. Auch die Messen und die Event- und Veranstaltungsbranche erlitten grosse Einbussen.

Der Luzerner Regierungsrat appelliert an den Bund. Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), die Nationalbank und die Geschäftsbanken sollen gesamtschweizerisch koordinierte Massnahmen prüfen, teilte die Luzerner Regierung mit. Man habe ein entsprechendes Schreiben an das Generalsekretariat der Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektorinnen und -direktoren (VDK) geschickt.

Der Luzerner Kantonsapotheker Stephan Luterbacher beantwortet Leserfragen:

11 bestätigte Corona-Virus-Fälle

Im Kanton Zug müssen Veranstalter aufgrund des Corona-Virus vorerst weiterhin die Kontaktdaten aller Gäste aufnehmen und aufbewahren. Dies, obwohl der Bund am 9. März seine Strategie geändert hat und nur noch Personen unter Quarantäne gestellt werden, die erkrankt sind, mit einer kranken Person zusammenleben oder engen Kontakt zu einem Kranken hatten.

Kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Die Behörden halten sich zudem nach wie vor an die Vorgaben des Bundes. Veranstaltungen über 1000 Personen dürfen somit bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden.

5 bestätigte Corona-Virus-Fälle

Im Kanton Nidwalden sind fünf Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Drei davon sind miteinander verwandt. Es handelt sich um eine 37-jährige Frau sowie um zwei Männer im Alter von 31 und 60 Jahre. Ein Mann befindet sich derzeit in Spitalpflege.

Kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Während Nidwalden vorgeprescht war und Veranstaltungen ab 200 Personen verboten hatte, gibt sich der Kantonsnachbar zurückhaltender. In Obwalden gilt für Anlässe und Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen eine Meldepflicht. Massnahmen trifft auch das Kantonsspital Obwalden. Der Pandemie-Führungsstab des Spitals beschränkt die Besuchszeiten.

7 bestätigte Corona-Virus-Fälle

Bei den drei ersten bestätigten Corona-Virus-Fälle handelt es sich um einen Mann (26) und um zwei Frauen im Alter von 43 und 55 Jahren. Eine Person ist im Spital Schwyz hospitalisiert und zwei Personen befinden sich in betreuter Quarantäne zu Hause. Allen drei Personen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Bei einer der Personen, die sich Zuhause in Quarantäne befinden, handelt es sich um einen oder eine Mitarbeiterin der Seeklinik Brunnen. Die anderen Mitarbeiter und stationäre Patienten wurden am Mittwochmorgen über den Fall informiert, teilt die Seeklinik mit. Die andere Person, die sich in privater Quarantäne befindet, ist eine Mitarbeiterin des Messerherstellers Victorinox. Sie steckte sich in Norditalien an.

Wie das Departement des Innern am Freitag bekanntgegeben hat, sind drei neue Infektionen bekannt geworden, die alle aus dem Umfeld der bisher bekannten drei Fälle stammen. Es handelt sich um eine Frau und zwei Männer im Alter zwischen 17 und 47 Jahren. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Corona-Patienten im Kanton Schwyz auf sechs. Das BAG korrigierte die Zahl am Sonntag auf sieben.

Der Kanton Schwyz setzt seit Dienstag voraus, dass Anlässe ab 150 Personen bewilligt werden müssen.

Alles zur aktuellen Lage in der Schweiz und Infos rund um das Corona-Virus inklusive Übersichts-Karte hier im Ticker: