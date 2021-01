Coronakrise Ausstellung geschlossen, Führungen abgesagt: «Als privates Museum hätten wir wohl Leute entlassen» Der «Lockdown light» trifft die Urschweizer Museen, – wenn auch unterschiedlich stark. In Nidwalden zweifelt man am Erfolg der pauschalen Massnahmen, denn Besucher würden sich an Schutzkonzepte halten. Matthias Piazza und Anian Heierli 11.01.2021, 19.09 Uhr

Stefan Zollinger, Leiter des Nidwaldner Museums, vor dem geschlossenen Winkelriedhaus. Bild: Urs Hanhart (Stans, 11. Januar 2021)

Für alle ist die Situation ärgerlich. Für die Museen, die Künstler und die Besucher. So hätte die Urnerin Nathalie Bissig ihre Werke bis zum 7. Februar im Stanser Winkelriedhaus ausstellen sollen. Doch einen Monat nach Eröffnung machte ihr Corona einen Strich durch die Rechnung. Die Museen sind seit dem 12. Dezember landesweit zu.

Dies wegen der Massnahmen des «Lockdowns light». Ob sie am 22. Januar wieder öffnen, ist ungewiss. Denn geht es nach den Plänen des Bundesrates, soll der «Lockdown light» bis Ende Februar verlängert werden. Darüber entscheidet er definitiv am Mittwoch. Stefan Zollinger, Leiter des Nidwaldner Museums und des kantonalen Amts für Kultur, bedauert die Situation:

«Das Winkelriedhaus wäre jetzt im Winter gut besucht gewesen. Auch wegen unserer Dauerausstellung.»

Ausstellung geschlossen, Führungen abgesagt

Das Festungsmuseum Fürigen ist für die Besucher zwar nur zwischen April und Oktober und nur an den Wochenenden offen. «Doch im Winterhalbjahr haben wir normalerweise viele Führungen, die jetzt auch nicht stattfinden können.» Im Salzmagazin in Stans musste die kleine Dauerausstellung im Parterre zur Nidwaldner Geschichte geschlossen werden. Sonst würden hier das ganze Jahr über Führungen stattfinden.

«Die Gesundheit geht vor», hält Stefan Zollinger fest. «Die vom Bundesrat verordneten Massnahmen tragen wir selbstverständlich mit.» Trotzdem spricht er von einer undifferenzierten Schliessung aller Einrichtungen. «Auch wenn ich Verständnis für einheitliche Regeln habe, sind solche Pauschallösungen problematisch, die für alle Museen gleich gelten, egal, ob gross oder klein.»

So sei die Ansteckungsgefahr in einem mittelgrossen Museum in Nidwalden, wo man sich frei bewegen könne, viel kleiner als etwa an einem Konzert, wo alle zur selben Zeit kämen und gingen und nahe beieinander sässen. «Ein Museum besuchen die Leute zu unterschiedlichen Zeiten», so Zollinger. In den Räumen könnten sie sich frei bewegen und gut verteilen.

Er hält fest, «dass sich die Besucher sehr vorbildlich an das Schutzkonzept gehalten haben.» Dieses habe schon eine Maskenpflicht beinhaltet, bevor diese national zur Regel wurde. Und gerade in diesen Zeiten hätten die Leute das Bedürfnis, ein Museum zu besuchen.

Mitarbeiter werden vom Kanton entschädigt

Weil das Nidwaldner Museum eine kantonale Institution sei, würden sich die Einnahmenausfälle wenigstens nicht auf den Museumsbetrieb auswirken. Die rund 30 Mitarbeiter in der Ausstellungsbetreuung, die in einem Pensum zwischen 10 und 15 Prozent im Stundenlohn angestellt seien, würden vom Kanton für die ausgefallenen Stunden entschädigt. Er spricht Klartext: «Wären wir ein privates Museum, müssten wir wohl Leute entlassen.»

Er geht von Schliessung bis Ende Februar aus

Dass der Bundesrat am Mittwoch wider Erwarten entscheidet, den Museums-Lockdown nicht zu verlängern und ihn damit schon am 23. Januar beendet, glaubt er in der aktuellen Situation nicht. «Ich gehe davon aus, dass die Schliessung bis Ende Februar bleibt. Ich hoffe, dass der Museumsbetrieb und vor allem auch Veranstaltungen ab Mai wieder erlaubt sind. Denn diese sind gerade im Winkelriedhaus mit seinem Innenhof ein wichtiger Bestandteil», so Stefan Zollinger.

Das Historische Museum Obwalden in Sarnen befindet sich bis am 15. April und das Bruder-Klaus Museum in Sachseln bis am 27. März in der Winterpause.

Sonderbewilligung für Urner Schulklassen

Auch das «Haus für Kunst Uri» in Altdorf ist zurzeit wegen der Coronamassnahmen für Besucher geschlossen. Was aber nicht heisst, dass hinter den Mauern kein Leben stattfindet. Kunstvermittlung wird weiter praktiziert. Für Schulklassen gibt es eine Bewilligung: Sie dürfen trotz «Lockdown light» weiter ins Museum.

Künstler Adrian Flückiger rüstet sich für die Schüler. Die Kinder dürfen einen Animationsfilm drehen. Bild: Anian Heierli

So führt der Altdorfer Künstler Adrian Flückiger gerade Workshops für Schüler durch, das sogenannte «Projekt Digital». Die Kinder und Jugendlichen drehen in Kleingruppen selber Animationsfilme. «Klar bin ich froh, dass wir die Kurse durchführen können», so Flückiger. «Bei der momentanen Situation weiss man nie, was stattfindet. Und ob man nach einer Absage auch bezahlt wird.»

Für Kuratorin Barbara Zürcher ist klar: «Wir machen weiter. Dazu gehören auch administrative Aufgaben wie das Zahlen der Löhne, Abrechnungen und das Planen des laufenden Jahres.» Dennoch ist die aktuelle Situation auch für Kuratorin Zürcher schwierig.

«Es schmerzt, wenn Ausstellungen schliessen»

Sie zeigt sich solidarisch mit dem ganzen Kulturbetrieb: «Es schmerzt sehr, wenn eine Ausstellung plötzlich zugeht oder gar nicht erst stattfindet.» Da fühle sie immer auch mit den Kunstschaffenden mit. Sie glaubt an das authentische Erlebnis im Museum. «Etwas filmen und online stellen ist nicht dasselbe, wie wenn man persönlich vor Ort ist.»

Die Löhne werden im «Haus für Kunst» weiter bezahlt. Selbst Personal – das normalerweise an Ausstellungen auf Stundenbasis arbeiten würde – bekommt 80 Prozent vom Lohn. Laut Zürcher war es aber trotz temporärer Schliessungen für alle ein strenges Jahr. Die Ungewissheit, die rollende Planung und die ausbleibenden Besucher, das alles kam zusammen.

Sie hofft nun, dass der Lockdown für Museen nicht nochmals verlängert wird. «Wir haben Platz, können Schutzkonzepte einhalten und werden nicht überrannt wie manches Skigebiet.» Womit sie aber nicht sagen will, dass man die Skigebiete schliessen soll. Sie glaubt:

«Die Kultur hat wohl einfach eine schwächere Lobby als der Tourismus.»

Weihnachten ohne Weihnachtsausstellung

Mitten in der Weihnachtsausstellung musste auch das Historische Museum Uri seine Türen schliessen. «Das war schade und frustrierend wegen der grossen Arbeit, die dahinter steckte», sagt Kurator Rolf Gisler-Jauch. Leid tut es ihm für das Ausstellungsteam rund um Walti Bär und für die Besucher, die man nicht empfangen konnte.

Allein im Museum: Kobi und Marlys Arnold vom Historischen Museum Uri vermissen die Besucher: «Uns fehlt der Kontakt.» Bild: Anian Heierli

Arbeit gibt es dennoch genügend: Dank der Erweiterung des Staatsarchivs wurde ein neues Depot bezogen, das Inventar steht nun an, die Beleuchtung wird erneuert und es gibt Brandschutz-Vorhänge. Zudem plant Gisler bereits die nächste Ausstellung.

Gezeigt wird unter anderem das Schaffen des verstorbenen Grafikers Karl Iten. Der Künstler verfasste etwa das Buch «Uri - Land am Gotthard», das von der Dätwyler AG in Auftrag gegeben wurde. Die Ausstellung ist für Anfang Mai geplant. «Ich hoffe, wir dürfen dann wieder öffnen», so Gisler. «Wir können Abstandsregeln problemlos einhalten.»

Wieder mehr Leben im Museum wünschen sich auch Kobi und Marlys Arnold. Das Ehepaar ist für die Abwartsarbeiten im Historischen Museum zuständig. «Gerade während der Weihnachtsausstellung war es unschön, wenn wir Anfragen absagen mussten», so die beiden. Zwar geht ihnen die Arbeit nicht aus. Denn staubig werden die alten Schätze auch ohne Besucher. Dennoch hoffen sie auf bessere Zeiten: «Uns fehlt der Kontakt zu den Gästen.»