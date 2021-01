Coronakrise Fitnesscenter in der Urschweiz zeigen sich kreativ – aber leiden trotzdem unter grossem Kundenrückgang Die erzwungene Schliessung der Fitnessstudios führt in der aktuellen Situation nicht nur zu grossen Verlusten. Die Branche in Nidwalden, Obwalden und Uri kritisiert, dass die Gesundheit der Bevölkerung darunter leidet. Florian Pfister 08.01.2021, 05.00 Uhr

So wie Restaurants, Kultur-, Freizeit- und weitere Sportanlagen bleiben auch Fitnesscenter mindestens bis zum 22. Januar geschlossen. Der Bundesrat entscheidet in der kommenden Woche darüber, die Schliessung gar bis Ende Februar zu verlängern. Für die Inhaber der Fitnessstudios ist das ein Desaster. Viele sind in ihrer Existenz bedroht. Derzeitig angebotene Alternativen helfen wenig. Die Einnahmen fallen weg, Ausgaben wie die Miete bleiben aber. Die Kurzarbeit reiche laut den Fitnessstudios bei weitem nicht.

«Es tut weh», sagt Urs Zumstein, Fitnessinstruktor im Panthera Ladys Gym in Stans. «Wir sind momentan im Schockzustand.» Besonders der Zeitpunkt sei ärgerlich. «Der Januar ist für uns wie der Dezember für die Detailhändler. Es ist der umsatzstärkste Monat im Jahr.» Zumstein bleibt dennoch positiv. «Entweder lässt man den Kopf hängen, oder man steht auf und versucht, etwas zu machen.»

Fitnessinstruktor Urs Zumstein im Panthera Ladys Gym hofft darauf, dass die Geräte bald wieder besetzt werden können. Bild: Florian Pfister (Stans, 7. Januar 2021)

Dank zweier neuer technischer Einrichtungen soll der Betrieb trotz Schliessung noch möglich sein, da diese einzeln in separaten Räumen genutzt werden können.

«Damit das Immunsystem trotzdem gestärkt werden kann.»

Das Panthera Ladys Gym produziert Videos. Die Kunden können so zu Hause mittrainieren. Auch Livestreams gibt es. Das Studio bietet zudem geführte Outdooraktivitäten an. Zumstein sieht die erzwungenen Alternativen als Chance. Sie könnten später ein fester Teil des Angebots werden. Dank Rücklagen und der Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen sei die Existenz für den Moment gesichert.

Rechnungen sind kaum noch zahlbar

Im Beat Premium Training in Alpnach sieht es anders aus. Das junge Unternehmen konnte sich noch keine Reserven erwirtschaften. «Wir müssen kämpfen, dass wir die Rechnungen bezahlen können», sagt Geschäftsleiterin Yvonne Schleiss.

Ein tristes Bild für Geschäftsleiterin Yvonne Schleiss: das leere Beat Premium Training. Bild: Florian Pfister (Alpnach, 6. Januar 2021)

Dank Kurzarbeitsentschädigung können die Arbeitsplätze erhalten werden. «Wir kämpfen weiter und versuchen, möglichst positiv zu bleiben. In der Hoffnung, dass bald finanzielle Unterstützung vom Bund oder Kanton kommt.» Sie denkt jedoch nicht nur an den finanziellen Verlust. Viele Kunden des Gesundheitscenters gehören zur Risikogruppe. Schleiss nennt beispielsweise einen Krebspatienten, der während der Chemotherapie Krafttraining macht und so die Krankheit besser übersteht.

«Ich kann nicht einfach sagen, er solle nun halt joggen gehen.»

Die Situation verlangt Yvonne Schleiss nervlich alles ab. «Wir machen etwas für die Gesundheit und das Immunsystem. Trotz optimalen Schutzkonzepts dürfen wir nicht weitermachen.» Schleiss hofft nun auf finanzielle Hilfe vom Kanton, der sieben Millionen Franken für Obwaldner Unternehmen versprochen hat. Dass die Gelder zeitnah fliessen, bezweifelt sie.

Rückenprobleme könnten Folgen sein

Valentin Nica vom Nicas Gym in Altdorf nutzt die Situation, um sein Fitnesscenter zu optimieren. «Ich mache momentan alles, was im Normalbetrieb schwer umsetzbar ist.» Er nutzt die Zeit beispielsweise für Revisionen.

Valentin Nica, Inhaber von Nicas Gym, muss derzeit in seinem Fitnesscenter alleine trainieren. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 7. Januar 2021)

Für den Urner ist die Situation noch nicht existenzbedrohend. Er erhält wie viele Unternehmen Unterstützung durch die Kurzarbeitsentschädigung. Aber auch für ihn ist klar: «Zieht sich die momentane Situation in die Länge, wird es schwierig, da der Umsatz ausbleibt.» Für seine Kunden bietet das Nicas Gym eine App an, welche nebst Geräten körperbasierte Übungen bereitstellt.



Das Fitnesscenter Goodlife in Altdorf schloss nach den Auswirkungen des Coronavirus seine Tore im vergangenen August. «Wir haben uns bewusst dazu entschieden, bevor die Situation noch schlimmer wird. Uns war klar, dass eine zweite Welle folgen wird», sagt die ehemalige Mitinhaberin Martha Zbinden. «Wir werden sicherlich nicht die einzigen sein, die ihren Betrieb schliessen müssen, nicht nur im Fitnessbereich.»

Es gebe viele, die lieber drinnen trainieren. Die Alternativen im Winter sind weit weniger zahlreich als im Sommer. «Jetzt kann man nicht gut in die Berge wandern oder Velo fahren gehen», so Zbinden. Besonders die tragende Muskulatur bleibe auf der Strecke. Sie vermutet, dass dies vermehrt zu Rückenschmerzen und Haltungsproblemen führt. Besonders das Homeoffice ist ein Grund dafür, wo längst nicht überall optimale Voraussetzungen herrschen. Auch psychisch sei es schwierig für die Menschen.

«Das Fitnesscenter ist nicht nur ein Trainingsort, sondern auch ein Begegnungsort.»

Starker Rückgang an Jahresabos

Philipp Müller führt mit Just4fit in Oberdorf ein kleines Studio, bei dem jeweils nur eine bis maximal drei Personen gleichzeitig trainieren. Trotzdem musste er schliessen. «Meine Kunden und ich können es nicht nachvollziehen», sagt er. Mit der Ernährungsberatung kann Müller den Verlust einigermassen ausgleichen. «Hätte ich nur das Studio, hätte ich keine Chance.»

Auch er nutzt die Zeit, um die Räume zu erweitern. «Ich hätte das lieber parallel zum normalen Alltag gemacht», sagt er. Er wartet jetzt einfach ab, wie sich die Situation entwickelt. «Mehr kann man ja nicht machen.»

Das Top Gym in Sarnen bietet Massagen und Onlinekurse an. «Das ist aber nur ein Tröpflein auf den heissen Stein», sagt Geschäftsführer Marco Müller.

«Wir haben keine Tagesgäste so wie Restaurants. Unsere Kunden haben Jahresabos.»

Die Situation erforderte eine Entlassung, obwohl die Mitglieder der Geschäftsleitung jeweils auf drei Monatslöhne verzichtet haben.

Das Top Gym spürt die Unsicherheit der Bevölkerung. Wie in den anderen erwähnten Fitnessstudios verlängern die Kunden ihre Abonnemente nicht mehr. Mit neuen Kunden können sie derzeit nicht rechnen. Der 25 Jahre alte Betrieb hat laut Marco Müller nun gleich viele Kunden wie vor 15 Jahren.

Das empfehlen die Center

Was empfehlen die Fitnesscenter ihren Kunden, wenn sie nicht im Studio trainieren können? «Viel Bewegung an der frischen Luft und Sonne tanken für die Seele», sagt Yvonne Schleiss. «Auf eine gesunde Ernährung achten und sich genügend bewegen», sagt Philipp Müller. «Die Motivation, jetzt nach draussen zu gehen, ist aber bei vielen nicht so hoch.» Valentin Nicas empfiehlt, zu Hause zu trainieren, da beim Krafttraining in der Kälte ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht. Als Equipment für zu Hause empfiehlt Valentin Nica ein sogenanntes TRX-Band, eine Langhantel und eine Matte. «Damit kann man das fehlende Training im Fitnesscenter überbrücken.»