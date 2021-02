Coronalockerungen Luzerner Gastro-Präsident und Öffnungsbefürworter sind schwer enttäuscht vom Bundesrat Der Bundesrat will Restaurantterrassen frühestens am 22. März öffnen – trotz gegenteiliger Haltung der Mehrheit der Kantone. Das sorgt im Kanton Luzern für grossen Unmut. Dass die Läden wieder öffnen, stimmt den Präsidenten des Detaillistenverbands positiv. Lukas Nussbaumer

und Dominik Weingartner Aktualisiert 24.02.2021, 17.45 Uhr

Ruedi Stöckli in seinem Lokal, dem Landgasthaus Strauss in Meierskappel.

Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern, ist vom Bundesrat «schwer enttäuscht.» Schliesslich habe die Mehrheit der Kantone eine Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants ab dem 1. März gefordert. «Darüber setzt sich der Bundesrat nun einfach hinweg. Das ist frustrierend, denn die Haltung der Kantone hat mich zuversichtlich gestimmt, am 1. März mindestens die Terrassen öffnen zu können», sagt der Inhaber des Landgasthauses Strauss in Meierskappel. Für Stöckli wäre diese Teilöffnung hochwillkommen gewesen, denn auf seiner Gartenterrasse können 100 Gäste bedient werden. Ganz vielen seiner Berufskollegen hätte diese Lockerung jedoch nichts oder nicht viel gebracht, weil ihnen keine oder nur kleine Aussenbereiche zur Verfügung stünden. Deshalb plädiert Stöckli für die Totalöffnung, die bei allen in der Branche tätigen Berufsleuten für gleich lange Spiesse sorgen würde.

Der nun noch einmal mindestens vier Wochen dauernde Gastro-Lockdown belaste viele Wirte schwer, sagt der frühere SVP-Kantons- und Gemeinderat.

«Ich erhalte jeden Tag Mails und Briefe von frustrierten Kollegen. Sie brauchen Geld und wollen unbedingt arbeiten.»

Auch in der Bevölkerung sei die Frustration hoch. Stöckli ist überzeugt: «Die Mehrheit der Leute würde bei einer Umfrage für die sofortige und komplette Öffnung der Restaurants plädieren.»

FDP-Politiker Thomas Meier: Wirte haben auch eine soziale Verantwortung

«Sehr enttäuscht» zeigt sich auch Thomas Meier. Der FDP-Kantonsrat und Chef des Versandhauses Lehner in Schenkon forderte zusammen mit weiteren Parlamentariern von links bis rechts eine Totalöffnung der Restaurants ab dem 1. März (wir berichteten). Gastronomen hätten auch eine soziale Verantwortung – für ihre Angestellten, aber auch für die Gäste, denen der Austausch nun seit zwei Monaten fehle, sagt der Unternehmer. Welche Schritte Meier und die weiteren Verfechter einer schnellen Öffnung von Restaurants nun unternehmen, sei offen, so der Besitzer der Liegenschaft, in der sich das Restaurant Zellfeld in Schenkon befindet.

Guido Graf fordert Totalöffnung der Restaurants «spätestens am 22. März»

Auch die Luzerner Regierung ist beim Bundesrat mit zwei Forderungen nicht durchgedrungen: Sie verlangte im Rahmen der Konsultation wie die Mehrheit der Kantonsregierungen eine Öffnung der Aussenbereiche von Restaurants ab dem 1. März, und sie forderte bei weiteren Lockerungsschritten die Berücksichtigung von schweren Krankheitsverläufen. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf zeigt sich darob nicht enttäuscht, sagt aber: «Wir hätten die Terrassen in der Gastronomie natürlich gerne nächste Woche geöffnet. Doch wichtig ist nun, dass die Gastrobetriebe spätestens am 22. März vollständig öffnen können.» Dies immer unter Berücksichtigung der epidemiologischen Lage, betont der CVP-Politiker.

Dass die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe nicht als Kriterium für weitere Lockerungen aufgenommen wurde, sei «falsch».

Präsident der Detaillisten fordert Planungssicherheit

«Grundsätzlich positiv» gestimmt ist Rolf Bossart, Geschäftsführer des Detaillistenverbands Luzern, angesichts der Tatsache, dass die Geschäfte am Montag wieder öffnen dürfen. «Wir sind parat», so der SVP-Kantonsrat aus Schenkon. Man könne mit dem, was der Bundesrat beschlossen habe, arbeiten, sagt Bossart. Und das, obwohl sich die Luzerner Detaillisten der Forderung des Schweizerischen Gewerbeverbands angeschlossen hatten, der weitergehende Öffnungen – gerade auch für die Gastronomie – verlangt hatte. Auch jetzt sagt Bossart: «Wir hoffen schon, dass bald wieder mehr Normalität einkehrt, dass zum Beispiel Bäckereien ihre Cafés wieder bedienen dürfen.» Bossart rechnet für den Mai mit weitgehenden Öffnungen und einer Rückkehr zu einer gewissen Normalität. «Wir brauchen Planungssicherheit», sagt er.

Gewisse Bereiche des Detailhandels würden unter Liquiditätsengpässen leiden, etwa Kleidergeschäfte und Boutiquen, wo Ware viele Monate im Voraus bestellt werden müsse und jetzt die Rechnungen fällig werden. «Viele Betroffene haben Härtefallgesuche eingereicht, denen auch stattgegeben wurde. Aber das Geld ist noch nicht geflossen», so Bossart. «Ich bin aber zuversichtlich, dass das bald passiert.»