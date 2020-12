Coronavirus «Es gibt keine Alternative» - so reagieren Bergbahnen auf den Schliessbefehl Die Zentralschweizer Kantone gehen weiter als der Bundesrat und schliessen vom Dienstag für eine Woche ihre Skigebiete. Eine Ausnahme ist Uri: Die Regierung will erst am Wochenende entscheiden. Sandro Renggli, Alexander von Däniken, Florian Arnold, Lucien Rahm und Christian Glaus 18.12.2020, 21.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sesselbahnen in unserer Region fahren ab dem 22. Dezember für mindestens eine Woche nicht. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / Keystone (22. Februar 2016)

Die Zentralschweizer Kantone gehen mit ihren Corona-Massnahmen weiter als der Bundesrat: Die Landesregierung schliesst die Skigebiete nicht und überlässt den Entscheid den Kantonen. Die Zentralschweiz reagiert prompt: Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Zug beschlossen, die Skigebiete ab Dienstag für eine Woche zu schliessen. Der Kanton Uri will seinen Entscheid erst am Wochenende fällen. «Wir wollten etwas Ruhe in die Sache bringen», sagt der Urner Landammann Urban Camenzind auf Anfrage.

Dazu, dass der Bundesrat den Kantonen bei den Skigebieten Möglichkeiten offenlässt, sagt der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf: «Der Bundesrat wollte schon im Sommer diese Verantwortung an sich nehmen, was einigen Kantonsregierungen nicht gefiel. Darum blieb dies Sache der Kantone. Allerdings gibt es jetzt klare Kriterien des Bundes, woran sich der Kanton Luzern selbstverständlich halten wird.»

Ein Kriterium ist der Reproduktionswert (R-Wert). Dieser müsste unter 1 sein, liegt in Luzern aber bei 1,23, was bedeutet, dass eine infizierte Person mehr als eine weitere ansteckt. Laut Graf ist auch das Spitalpersonal am Anschlag. Das Luzerner Kantonsspital und auch die Hirslanden-Klinik St. Anna müssten dringend vor einer Überlastung geschützt werden. Die Zentralschweizer Regierungen hätten sich deshalb bei den aktuellen Massnahmen abgesprochen.

Bis und mit 29. Dezember bleiben die Skigebiete definitiv geschlossen – die Bundesmassnahmen dauern aber bis weit in den Januar hinein. War hier der wirtschaftliche Druck zu gross? «Jede Massnahme zur Eindämmung der Pandemie hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das muss auch berücksichtigt werden», sagt Graf. Wichtig sei, Gesundheit und Wirtschaft nicht gegeneinander auszuspielen.

Schliessung könnte länger andauern

René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg AG, betont, dass die Gesundheit der Bevölkerung oberste Priorität hat: «Wir müssen den Experten glauben schenken. Wenn die Spitäler ausgelastet sind, gibt es wohl keine Alternative als eine Schliessung.» Trotzdem sei die Enttäuschung gross, denn gerade die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr ziehe sehr viele Besucher an. «Wir waren praktisch ausgebucht», bestätigt Koller. Und er fügt an, dass es eventuell nicht bloss bei dieser einen Woche bleibt:

«Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir den Betrieb nach einer Woche wieder aufnehmen können.»

Positiv sei zumindest, dass sich die Zentralschweizer Kantone einig sind. «Sonst wären andere Skigebiete vielleicht überlastet gewesen.» Koller blickt nun mit Hoffnung auf die Fasnachtsferien, der nächste Höhepunkt in der Skisaison. «Wir hoffen, dass bis dann auch die Restaurants wieder öffnen können.»

Auch Nidwalden schliesst Skigebiete – Uri wartet zu

Wie die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger sagt, liege der R-Wert in Nidwalden momentan bei 1,16. Zudem seien die Spitalkapazitäten bei der Schliessung der Skigebiete entscheidend. «Die Situation im Kantonsspital Nidwalden hat sich verschärft», so Blöchliger. Besser sehe es auch nicht im Zentrumsspital in Luzern aus. Die Plätze seien voll und das Personal am Anschlag.

Bei der Schliessung gehe es also nicht primär darum, Corona-Ansteckungen zu verhindern, sondern Pisten-Unfälle. Denn für zusätzliche Patienten in den Spitälern werde der Platz nicht reichen. «Wir wollen niemanden in die Triage-Situation bringen, entscheiden zu müssen, welche Patienten man aufnimmt und welche nicht. Das müssen wir um jeden Preis verhindern», so Blöchliger. Die Gesundheitsdirektoren der Zentralschweiz hätten sich für ein koordiniertes Vorgehen entschieden. Ein wenig Kritik gibt es an den Bundesrat: «Klarere Ansagen hätten die Diskussionen sicherlich vereinfacht.» Trotzdem sei es vor dem Hintergrund, dass man sich noch immer in der besonderen Lage befinde, richtig, dass die Entscheidung bei den Kantonen liege.

Spitäler sind zu stark ausgelastet

Es gäbe auch Stimmen, die sich gewünscht hätten, dass der Bundesrat eine Schliessung der Skigebiete gleich selber flächendeckend beschlossen hätte, sagt die Obwaldner Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser auf Anfrage. «Für mich ist aber vor allem wichtig, dass bei uns in der Zentralschweiz diesbezüglich Einigkeit herrscht.» Auch wenn Uri erst am Wochenende über seine Skigebiete entscheiden will: Sie sei zuversichtlich, dass hierbei ein gemeinsamer Weg gelinge, wie ihn die Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren stets beabsichtigt habe.

Titlis-CEO Norbert Patt ist unterwegs, als er von unserer Zeitung erfährt, dass der Kanton Obwalden die Skigebiete vom 22. bis 29. Dezember schliesst. Seine spontane Reaktion: «Das war zu erwarten.» Patt wirkt gefasst. Entscheidend sei die Spitalregion, sagt er. Wenn die Spitäler in der Zentralschweiz am Limit seien, sei klar, «dass die Skigebiete nicht offen bleiben können». Fraglich sei aber noch, ob die Bahnen für die Fussgänger bis Trübsee fahren dürfen.

Die Schliessung der Skibetriebe ist für die Unternehmen bitter. «Allein in der Gastronomie hätten wir über die Festtage 1 Million Franken Umsatz gemacht», sagt Patt. Er rechnet nicht damit, dass die Skigebiete ab dem 29. Dezember wieder öffnen dürfen. Die Titlisbahnen haben bereits beschlossen, für ihre Mitarbeiter per 1. Januar Kurzarbeit anzumelden. Möglichst alles soll nun heruntergefahren werden, nur die Pisten werden noch präpariert.

Wie es an der Medienorientierung der Schwyzer Regierung hiess, erfüllt der Kanton die Voraussetzungen für den Wintersport-Betrieb aktuell nicht. Frau Landammann Petra Steimen-Rickenbacher sagte, dass der Kanton täglich über hundert neue Fälle ausweise, der R-Wert liege bei 1,28.

Und auch in Schwyz ist die Spitalkapazität ein Problem: «Unsere Spitäler sind an den Grenzen ihrer Kapazitäten angelangt», so Steimen. Alles in allem erfülle der Kanton Schwyz die Vorgaben des Bundes für den Skibetrieb nicht. Man bedaure den Entscheid ausserordentlich.

Lagebeurteilung wird laufend vorgenommen

Die Schliessung umfasst alle Skilifte und Sessellifte, die Skipisten und die Schlittelwege. Die Bergbahnen dürfen weiterhin betrieben werden, wenn sie ein Teil des öffentlichen Verkehrs und für Anwohner darum wichtig sind. Aufgrund der weiteren Entwicklung werde entschieden, ob die Skigebiete ab dem 29. Dezember geöffnet werden. «Wir machen laufend Lagebeurteilungen», sagte Steimen.

Wie Volkswirtschaftsdirektor Andreas Barraud sagte, hatte er gestern mit allen grösseren Skigebieten Kontakt: «Sie werden die Umsetzung an die Hand nehmen.» Der volkswirtschaftliche Schaden soll für die Betreiber mit verschiedenen Hilfsprogrammen abgefedert werden. Es sind dies Kurzarbeitsentschädigung, Erwerbsersatzentschädigung, neue Härtefallregelung und die Massnahmen des Bundes für Gastro- und Tourismus.