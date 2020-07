So entwickeln sich die Coronazahlen seit Anfang Juli in der Zentralschweiz Seit mehreren Wochen steigt die Zahl der täglichen Fälle wieder an. Unsere Übersicht zeigt, wieviele Corona-Infizierte die Zentralschweizer Kantone zählen. René Meier 25.07.2020, 19.17 Uhr

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Samstagmittag 148 bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus innert 24 Stunden gemeldet.

Das sind die Anzahl der täglichen neuen positiven Tests seit Beginn der Pandemie:

So sehen die Zahlen in der Zentralschweiz aus:

Im Kanton Luzern sind insgesamt 839 Personen positiv auf Covid19 getestet worden. 20 Personen starben bisher am Coronavirus. Derzeit befinden sich 38 Personen in Isolation, 84 Personen in Quarantäne. Sechs Personen sind in Spitalpflege, davon drei auf der Intensivstation.

Anzahl Personen in Isolation oder Quarantäne

Insgesamt gibt es im Kanton Zug 271 Infizierte, 236 Personen sind wieder genesen. Im Kanton Zug gibt es neun Todesfälle zu beklagen. Derzeit befinden sich 15 Personen in Isolation, 37 in Quarantäne.

Im Kanton Nidwalden gibt es seit dem 1. Juli vier neue positive Coronafälle. Seit dem 24. April befindet sich niemand mehr wegen Corona in Spitalpflege. Insgesamt haben sich 128 Personen mit Covid19 infiziert, drei Personen sind gestorben. Der Kanton macht keine Angaben darüber, wieviele Personen sich in Isolation und in Quarantäne befinden.

Seit dem 1. Juli gab es im Kanton Schwyz insgesamt 54 Neuansteckungen, total sind es 386. 25 Personen starben an Covid19. Der Kanton macht keine Angaben darüber, wieviele Personen sich in Isolation und in Quarantäne befinden.

Seit dem 1. Juli gab es im Kanton Uri insgesamt zwölf Neuansteckungen, total sind es 115 Infizierte. Sieben Personen starben an Covid19. Der Kanton macht keine Angaben darüber, wieviele Personen sich derzeit in Isolation und in Quarantäne befinden.

