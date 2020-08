Dario Küffer ist neuer Projektleiter bei «Mountainbike Zentralschweiz» Seit Anfang August ist Dario Küffer (26) bei «Mountainbike Zentralschweiz» an Bord. Er soll sich um den Aufbau der Vermarktungsplattform kümmern. 11.08.2020, 11.22 Uhr

(jwe) Verstärkung für das Team von «Mountainbike Zentralschweiz»: Dario Küffer arbeitet seit Anfang August in einem Teilpensum als Projektleiter mit und soll sich um den Aufbau der Vermarktungsplattform kümmern. «Seine Aufgabe ist es, eine digitale Erlebniswelt für Mountainbiker zu schaffen», heisst es in der Mitteilung. Der 26-Jährige sagt: «Wer in der Zentralschweiz biken will, soll sich auf dieser Plattform inspirieren und auch buchen können.»