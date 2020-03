Das Corona-Virus in der Zentralschweiz – die Übersicht Das Corona-Virus hält derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz in Atem. Im Kanton Schwyz wurde ein Patient positiv auf das Virus getestet, im Kanton Zug bisher ebenfalls einer. Die neusten Entwicklungen zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus sortiert nach Kantonen. Aktualisiert

Das Wichtigste in Kürze

Am letzten Freitag verordnete der Bundesrat ein Veranstaltungsverbot ab 1000 Personen.

Der Kanton Nidwalden geht derweil einen Schritt weiter: Die Behörden setzten die Grenze auf 200 Personen herunter. Die weiteren Kantone halten sich nach wie vor an die Richtlinien des Bundes.

Auch Zug und Schwyz wenden strengere Richtlinien an und setzen für Anlässe unter 1000 Personen eine Bewilligungspflicht voraus.

In der Zentralschweiz gibt es derzeit zwei bestätigte Fälle: Ein 21-jähriger Zuger wurde positiv getestet und ist derzeit in einem Zürcher Spital isoliert. Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Dienstagnachmittag, dass auch im Kanton Schwyz ein Patient positiv getestet wurde.

Betroffen ist auch der Schweizer Sport: Sowohl die obersten Eishockey- als auch Fussball-Ligen haben den Spielbetrieb bis auf Weiteres eingestellt.

Weil das Informationsbedürfnis der Bevölkerung derzeit gross ist, hat der Bund die Infoline Corona-Virus ausgebaut.

kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Eine verunsicherte Tourismusbranche, leere Fussballstadien und mögliche Schulschliessungen: Im Kanton Luzern herrscht derzeit aufgrund des Corona-Virus eine Ausnahmesituation.

Die Gesundheitsdirektion hält sich derzeit noch an die Vorgaben des Bundes. Departements-Vorsteher Guido Graf sagte diesbezüglich am Montag im Interview: «Es wäre sicher nicht zielführend, wenn nun jeder Kanton für sich Massnahmen beschliessen würde. Das muss schweizweit oder zumindest regional abgesprochen sein und gelöst werden.»

ein bestätigter Corona-Virus-Fall

Am Dienstagmorgen teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit, dass sich eine Person mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann, der im Kantonsgebiet wohnhaft ist, heisst es in der Mitteilung. Es ist der erste bestätigte Fall in der Zentralschweiz.

Während Veranstaltungen mit über 1000 Personen bereits in der ganzen Schweiz nicht mehr erlaubt sind, gilt im Kanton Zug für Veranstaltungen ab 200 Teilnehmenden ab sofort eine Meldepflicht. Somit könne eine Risikoabschätzung vorgenommen werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Ebenso sind Veranstaltungen, an denen Personen aus Risikogebieten teilnehmen, unabhängig von der Teilnehmerzahl meldepflichtig.

kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Im Kanton Uri gibt es keine bestätigten Fälle. Die Behörden halten sich zudem nach wie vor an die Vorgaben des Bundes. Veranstaltungen über 1000 Personen dürfen somit bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden.

kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Der Kanton Nidwalden zieht die Zügel an: Als erster Zentralschweizer Kanton setzt er die Obergrenze für Veranstaltungen bei 200 Personen – auch wenn bisher noch kein bestätigter Fall vorliegt. Dies geht aus einer Mitteilung des Kantons am Dienstagmorgen hervor. «Es ist nicht auszuschliessen, dass an entsprechenden Veranstaltungen Personen teilnehmen, die das Virus in sich tragen und übertragen können», begründet der Kanton seine Entscheidung.

kein bestätigter Corona-Virus-Fall

Während Nidwalden vorprescht und Veranstaltungen ab 200 Personen verbietet, gibt sich der Kantonsnachbar zurückhaltender. Wie das kantonale Gesundheitsamt am Dienstagmorgen mitteilte, orientiere man sich weiterhin an den Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Man sei allerdings auf mehrere Szenarien vorbereitet, warte jedoch die nächsten Weisungen der Bundesbehörden.

Ein bestätigter Corona-Virus-Fall

Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde im Kanton Schwyz ein Patient positiv auf das Corona-Virus getestet. Das BAG gab dies am Dienstagnachmittag auf seiner Website bekannt.

Bundesamt für Gesundheit bestätigt ersten Corona-Fall im Kanton Schwyz Das Bundesamt für Gesundheit BAG teilte am Dienstag mit, dass es im Kanton Schwyz einen ersten Patienten gibt, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden sei. 03.03.2020

Der Kanton Schwyz setzt seit Dienstag voraus, dass Anlässe ab 150 Personen bewilligt werden müssen. Dies geht aus einer Meldung des Sonderstabs hervor. Zudem hat das Kloster Einsiedeln eine aussergewöhnliche Massnahme ergriffen: Anstatt Weihwasser gibt es nach dem Eingang Desinfektionsmittel.