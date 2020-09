Das «Craftwerk Sursee» bringt ab sofort frischen Wind in die Beizenlandschaft In der Oberstadt Sursee löst die Bar Craftwerk das Que Pasa ab. Mit neuem Schwung, aber teils bekannten Gesichtern fahren die neuen Betreiber ab dem 16. September den Betrieb hoch. Roger Rüegger 16.09.2020, 05.00 Uhr

Mit Fäustel und Spitzeisen schlägt ein Handwerker mit Baseballcap beim Eingang der Gartenterrasse einen Betonsockel weg. Der Holzboden wird neu verlegt und auch die elektrische Installation ist in Bearbeitung. Frauen und Männer sind im Innenbereich des Lokals mit diversen Tätigkeiten beschäftigt.

Die Umbauarbeiten sind fünf Tage vor der Eröffnung fast abgeschlossen. Das ist daran zu erkennen, weil ein Team bei den Scheiben an beiden Eingängen die Beschriftung «Craftwerk Sursee» anbringt. Das ist der Name, unter dem das ehemalige «Que Pasa» in der Surseer Oberstadt am 16. September neu eröffnet wird. Der Raum beziehungsweise der Gastbetrieb erfährt eine Rundumerneuerung.

Einige Kollegen nahmen Ferien, um zu helfen

«Wir haben in wenigen Tagen alles auf den Kopf gestellt, jeden Quadratzentimeter bearbeitet, Theke und Tische abgeschliffen und die Wände gestrichen. Zudem hat der Laden nun ein neues Lichtkonzept. 450 Meter Kabel verlegten wir dafür», sagt Andy Stöckli, der neue Geschäftsleiter, der bei den Umbauarbeiten ebenfalls kräftig angepackt und Staub aufgewirbelt hat. Genauso wie der neue Betriebsleiter Nuno Domingues.

Andy Stöckli und Nuno Domingues im «Craftwerk Sursee». Bild: Pius Amrein (11. September 2020)

Beim Umbau haben sich auch Kollegen und Freunde der beiden Unternehmer reingekniet, sodass es nach vier Tagen bereits den Anschein machte, der Betrieb könne hochgefahren werden. «Es ist schon stark, wenn man auf solche Leute zählen kann. Einige haben sogar Ferien genommen, um hier zu helfen», betont Stöckli.

Das Lokal ist zwar rundum überarbeitet worden, trotzdem präsentiert es sich nicht völlig neu. Die Anordnung der Bar und der Tische ist mehr oder weniger wie gehabt. Von der Surfwelle aber ist man abgekommen. Tiki-Accessoires wie Surfbretter, Wegweiser und Blumenkränze sind verschwunden. Die Backsteinwände wurden in einem dunklen Grau gestrichen, die Bar kommt übersichtlicher daher. Demnächst wird der Betrieb um einen Raum vergrössert. Dazu wird innerhalb dreier Tage eine Wand herausgebrochen, ohne dass der Gastbetrieb eingestellt werden muss.

Regionale Produkte, ergänzt mit europäischen Bieren

«Unser Ziel ist nicht, das ‹Que Pasa› von Peter Glanzmann weiterzuführen. Er hat das 15 Jahre souverän gemacht. Aber das ist nun Geschichte. Wir betreiben eine Bar mit Cafeteria mit mehrheitlich regionalen Produkten, soweit dies möglich ist. Neben dem lokalen Bier aus der Braustation, schenken wir auch ein paar europäische Biere aus», sagt Stöckli. Noch sei noch nicht das gesamte Angebot ausgearbeitet. So wisse man etwa noch nicht, wie das Menu aussehen wird. Hier wollen sich die Betreiber auch an den Bedürfnissen der Gäste orientieren. Nur eines steht bis jetzt fest: Dass es ein Plättli aus regionalen Produkten mit dem Namen Bödeli geben wird.

Andy Stöckli und Nuno Domingues an der Bar im «Craftwerk Sursee». Bild: Pius Amrein (11. September 2020)

Stöckli und Domingues sind mit dem Lokal seit Jahren eng verbunden. Als ehemalige Gäste einerseits, aber auch in operativer Hinsicht. Domingues sprang oft als Aushilfe ein und Stöckli lieferte einen Teil der Getränke, die er auch selber herstellte – und es immer noch tut. Das «Que Pasa» hatte Bier der Braustation, die Stöckli seit fünfeinhalb Jahren mit Kollegen betreibt, von Beginn weg im Sortiment. «Dass wir unser Bier auf dieser Plattform anbieten durften, war ein Meilenstein für die Braustation», sagt Stöckli.

Musikalische Abwechslung und neue Öffnungszeiten

Diese Bar nun zu führen, ist für Stöckli und Domingues wie ein Traum. Sie sind sich jedoch bewusst, dass die Messlatte hoch liegt: «Das ‹Que Pasa› war legendär, entsprechend gross sind die Erwartungen der Gäste. Wir werden das Rad nicht neu erfinden, aber etwas frischen Wind wollen wir schon ins Städtli bringen», betont Stöckli. Im «Craftwerk Sursee» sei jeder und jede willkommen. Der neue Schwung soll Büezer wie auch Banker erfassen. Es werde die ideale Ergänzung zur Braustation, die auch für Privatanlässe und Firmenevents bekannt ist.

Geplant sind regelmässige Anlässe mit Musik. Auch hier setzt man auf Abwechslung. Nicht mehr nur Rock und Punk soll aus den Lautsprechern ertönen. Das Team ist ebenfalls teilweise neu, drei Leute wurden jedoch von der bestehenden Crew übernommen. Nicht zuletzt hat das Lokal neu auch am Sonntag geöffnet: Nur montags und dienstags bleiben die Türen des «Craftwerks» jeweils geschlossen.