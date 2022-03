Fehlende Updates: So schützten Sie Ihr Smartphone

Datenverluste und Viren Fehlende Updates: Das können Sie tun , um Ihr Smartphone zu schützen Regelmässige Updates auf Ihrem Smartphone sind wichtig. Diese machen das Handy sicherer. Was Sie sonst machen können, um Ihr Telefon zu schützen und was Sie beachten müssen, wenn es schon zu spät ist, erklärt Ihnen der Digital-Experte von Comparis. 25.03.2022, 10.48 Uhr

Viele schützen Ihre Smartphones zu wenig. Bild: Getty

Hersteller bieten immer mehr und länger Updates für Smartphones an – so werden Handys langlebiger. Diese Entwicklung ist seit 2018 ersichtlich. Umso wichtiger ist es diese Updates zu nutzen. Warum? Wir erklären es Ihnen.

Darum sind Updates so wichtig

Im Durchschnitt kann man ein Handy ungefähr sechs bis zehn Mal im Jahr auf den neusten Stand bringen. Trotzdem riskiert beinahe jede vierte Person in der Schweiz Datenverluste und Viren. Dies, weil sie auf Updates verzichten oder diese unregelmässig durchführen. Das ist gefährlich, denn auf dem Smartphone befinden sich meistens viele private Daten wie E-Banking-Apps.

Grundsätzlich funktioniert ein Handy auch nach dem letztmöglichen Update noch lange. Sicher seien die privaten Daten aber bestimmt nicht mehr, erklärt der Digital-Experte bei Comparis, Jean-Claude Frick gegenüber PilatusToday.

«Handys, auf denen man keine Updates mehr machen kann, sind eigentlich Elektroschrott.»

So schützen Sie Ihr Handy

Updates sind aber nicht die einzige Garantie, dass dein Handy vor Viren und Datenverluste geschützt ist. Der Digital-Experte hat noch einen weiteren Tipp. Bei Android-Geräten sollte man Apps unbedingt über den «Google Play Store» installieren. «Auf keinen Fall über inoffizielle Seiten», betont Jean-Claude Frick. Die Gefahr eines Virenbefalls sei zu gross, da die Daten auf diesen Seiten nicht genügend geschützt sind. Bei Apple hingegen kann man Apps nur über den «Appstore» herunterladen. Somit sei Apple sicherer als Android.

Was, wenn es schon zu spät ist?

Ob Elektroschrott oder nicht. Manchmal will und kann man sich kein neues Smartphone kaufen – auch wenn Updates nicht mehr möglich sind. Dabei kann es vorkommen, dass Sie sich Viren einfangen. Der Digital-Experte empfiehlt: Das Handy zurücksetzen. So gehen aber alle vorhandenen Daten auf dem Smartphone verloren. Inklusive Apps und Fotos. Wenn Sie also vor diesem Schritt stehen, sollten Sie unbedingt ein Back-up machen. Nicht nur Updates sind nach einiger Zeit nicht mehr möglich:

«Irgendwann kann man die Apps nicht mehr aktualisieren, weil das Betriebssystem vom Smartphone zu alt ist.»

Solange man das Smartphone aber nur zum Telefonieren und SMS verschicken verwendet, bestehe kein Problem. Auf keinen Fall sollte man aber das Internet nutzen.

Mehr Nachhaltigkeit hilft auch bei der Sicherheit

Lange haben Smartphone-Hersteller die Zeit, in der Updates möglich sind, beschränkt. Nach zwei bis drei Jahren musste ein neues Gerät her. Das wird sich in Zukunft ändern, so der Digital-Experte bei Comparis. Auch bei den Smartphones wird auf Nachhaltigkeit gesetzt und die Geräte leben immer länger – damit sind auch länger Updates möglich. Sprich: Der Umweltgedanke macht die Smartphones der Zukunft sicherer.