Das andere Interview Der Schwyzer Polizeisprecher kennt sich mit Spionen, Whisky und Festungen bestens aus David Mynall (44) aus Galgenen ist Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz. Für sein Hobby begibt sich der Historiker oft tief in den Berg. Roger Rüegger 14.02.2021, 14.00 Uhr

Der Halb-Engländer David Mynall ist Sprecher der Kantonspolizei Schwyz und auch involviert in ein Kino und Museum, das in einer ausrangierten Armeefestung in Tuggen aufgebaut wurde.

Bild: Dominik Wunderli (Tuggen, 22. Januar 2021)

Folgenden Satz haben Sie kürzlich veröffentlicht: Fokussiert euch auf das schöne, denn schlechte News gibt’s zurzeit viel zu viel. Ausgerechnet. Bad News sind doch Ihr tägliches Brot?

Mein Beruf bringt das mit sich. Es ist so, dass sich Menschen vielmehr auf schlechte Nachrichten stürzen und es schwieriger ist, eine gute Nachricht breit zu verstreuen.

Können Sie es anhand eines Beispiels ausführen?

Die Leute fokussieren sich sehr auf Einschränkungen durch Corona. Sämtlich negative Nebenwirkungen werden vor allem auch in den sozialen Medien thematisiert. Dass es kaum möglich ist zu verreisen, ist gegeben. Daher versuche ich den Leuten vor Augen zu führen, dass es viele schöne Aspekte gibt. Geniesst den Sonnenaufgang oder die Tatsache, dass wir uns frei bewegen können, nach draussen dürfen und Kontakte zu einzelnen Personen pflegen können. Meine Botschaft ist: Betrachtet das Schöne, dann geht es euch auch besser.

Richten Sie sich an einem hübschen Sonnenaufgang auf?

Jeder will, dass es ihm gut geht. Ja, ich erfreue mich an den Möglichkeiten, die sich mir bieten und an den Dingen, die ich habe. Es nützt mir nichts, den Ferien nachzutrauern, die ich nicht antreten konnte.

Die positive Denkweise hilft bestimmt, sich vom Alltag bei der Polizei abzugrenzen. Wie nahe gehen Ihnen schlimme Unfälle oder Gewaltverbrechen?

Schlimme Geschichten, zum Beispiel wenn Kinder involviert sind, berühren mich. Da muss ich mich emotional abgrenzen. Es macht mich betroffen, aber es betrifft mich nicht persönlich. Das gehört zu meinem Job.

Nicht weniger interessant sind Ihre Freizeitaktivitäten. Wir haben uns für das Interview die Kaverne der Infanteriefestung Grynau in Tuggen ausgesucht. Was haben Sie damit zu tun?

Wir befinden uns in einem Museum, das wir im Jahr 2000 eröffnet haben. Für den Betrieb und den Unterhalt ist die Werkgruppe Festung Grynau zuständig, der ich angehöre. Eine der ersten Ideen war das Festungskino mit Platz für bis zu 40 Personen. Wir haben dafür in der Truppenunterkunft, die noch erhalten ist, eine Surroundanlage und eine Leinwand installiert.

Welche Streifen werden gespielt?

Verschiedenste Filme, meist mit einem militärischen oder historischen Zusammenhang. HD- Läppli und Gilbert de Gourgenay kommen immer gut an. Wir nutzen natürlich das Ambiente. Sehr beklemmend war «Der Untergang» mit Bruno Ganz als Hitler. Im Innern des Bergs einen Film zu sehen, der in einem Bunker spielt, ist von besonderer Qualität. Damit ist es aber nicht getan. Wir wollen etwas speziellere Events durchführen und nutzen die Festung auch anderweitig. Wir bieten verschiedene Führungen an, und man kann die Festung für Privatanlässe mieten. Sie ist sogar eine Beiz, jedoch ohne feste Öffnungszeiten.

Was lernt man bei einer Führung über die Grynau?

Mich als Historiker interessiert die Geschichte dieser Festung. Mein Wissen gebe ich bei ordentlichen Führungen oder speziellen Führungen wie zum Thema Spionage weiter.

Das Innenleben einer Festung weckt die Neugier. Welche Zielgruppe besucht diese Anlässe?

Querbeet. Dabei lernen auch wir interessante Leute und Geschichten der Festung kennen. So erzählte uns ein Besucher an einem Besuchstag, er habe als 14-jähriger Bube auf der Baustelle gearbeitet. Er habe nie richtig gewusst, wobei er mitgeholfen habe. Den fertiggestellten Bau hatte er bis zur Führung nie zu Gesicht bekommen.

Verraten Sie Geheimnisse, so Top-Secret-Zeugs?

Wir haben das Glück, dass der Deutsche Spionagebericht über die Festung Grynau vollständig erhalten blieb. Basierend auf dessen Inhalt begann ich Forschungen anzustellen und konnte sämtliche Spione, bis auf einen, ausfindig machen. Man erfährt bei der Führung etwas über deren Motivation. Ich zeige anhand einer Präsentation auch auf, was im Bericht falsch dargestellt wurde und warum es so war.

Wie genau wussten die Deutschen Bescheid?

Sie hatten viele Informationen und kannten alle Stellungen und die Schussrichtungen. Sie meinten, es gäbe einen Nebeneingang, den gibt es aber nicht. Einen Notausstieg gibt’s, aber den kannten sie nicht – und sie haben die Bewaffnung des Werks massiv überschätzt. Da war nur eine Panzerabwehrkanone und sechs Maschinengewehre.

Lassen wir die Feuerkraft und gehen über zum Feuerwasser. Im Berg lagert auch ein Whiskyfass. Wollen Sie darüber sprechen oder fällt das in den Spionagebereich?

Aus leeren Whiskyflaschen entstehen Lampen. Bild: PD

Das ist nicht geheim, im Gegenteil. Wir organisieren Whisky- und Gin-Tastings. Ein weiterer Spezialevent, der uns hilft, das Museum zu finanzieren.

Sind Sie Moonshiner, betreiben Sie in der Festung eine Schwarzbrennerei?

Nein, das bin ich nicht. Ich mag Whisky und war vor drei Jahren bei einem Tasting. Das war genial. Darum haben wir den Experten bereits mehrere Male für Tastings in der Festung engagiert.

Wichtig ist für Sie nicht nur der Schnaps, Sie stellen aus Whiskyflaschen Lampen her. Stammt das Baumaterial aus Ihrer Hausbar?

Selbstverständlich nicht. Seit Oktober baute ich rund 30 Lampen aus Glasflaschen. Der Whiskykonsum würde meine Gesundheit und vor allem das Verhältnis zu meiner Frau etwas arg strapazieren.

Da Sie halber Engländer und dazu Schottlandfan sind, hielt ich die Frage für angemessen. Whisky ist Teil der Kultur. Sie bauen auch Telefone mit Drehscheibe, Feuerlöscher oder Benzinkanister um. Kommen Ihnen die Ideen für ihre Projekte dann, wenn im Kanton Schwyz keine Delikte verübt werden?

Nein, die kommen häufig von meiner Frau, die selber kreativ ist. Es gibt auch im Netz diverse Inspirationsquellen. Anleitungen findet man auf Youtube.

Drehscheibentelefone baut David Mynall gerne zu Nachttischlampen um. Bild: PD

Als Historiker sind Sie nicht zwingend ein begabter Handwerker. Sie sind offensichtlich geschickt mit den Händen.

Ich werke gerne. Modellbau war schon immer meine Leidenschaft, wobei mich nur der Aufbau reizt. Sobald ein Projekt fertig ist, gebe ich es weg. Die Geschichte bleibt aber ein Thema. Meine Condor Universal A1000, ein Armee-Motorrad mit Seitenwagen, hat Baujahr 1943. An der Maschine schraube ich auch selber. Die Maschine bleibt jedoch bei mir, sonst bekäme ich Ärger mit meiner Tochter, die immer im Beiwagen sitzt, wenn ich losfahre.

Bevor Sie Polizeisprecher wurden, arbeiteten Sie als Journalist beim «March Anzeiger». Was ist eigentlich der ideale Job eines Historikers?

Ich bin genau am richtigen Platz. Das Zusammentragen und Weitergeben von Fakten ist eine meiner Aufgabe bei der Polizei und war es bei der Zeitung.