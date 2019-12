Schnee in den Bergen: Welche Zentralschweizer Skigebiete am Wochenende geöffnet sind und welche nicht Dank den kalten Temperaturen und dem Neuschnee in den letzten Tagen beginnt in mehreren Skigebieten in unserer Region am Wochenende die Wintersaison. Der Überblick. René Meier 06.12.2019, 14.52 Uhr

Nicht nur in Andermatt oder Engelberg kann ab diesem Wochenende Ski- und Snowboard gefahren werden. Welche Skigebiete offen sind und welche noch nicht, gibt es in unserem Überblick:

Betriebszeiten: täglich ab dem 7. Dezember im Gebiet Gemsstock, ab dem 14. Dezember täglich auch im Gebiet Oberalp - Dieni - Disentis

Offen: In Andermatt im Gebiet Gemsstock sind die Sonnenpiste, der Bernhard-Russi-Run sowie die Anlagen im Gebiet Lutersee offen. Auf dem Nätschen sind lediglich die beiden Zauberteppiche im Kinderland in Betrieb. In Disentis ist die Pendelbahn Caischavedra und die Sesselbahn bis Gendusas offen.

Schneehöhe: 320 Zentimeter auf dem Gemsstock, www.skiarena.ch



Betriebszeiten: täglich in Betrieb

Offen: Gondelbahn Engelberg - Trübsee - Stand, Luftseilbahn Stand - Titlis, Ice-Flyer, Sesselbahn Rindertitlis - Laubersgrat. Ab dem 7. Dezember in Betrieb sind die neue Sesselbahn Engstlenalp-Jochpass sowie Trübsee-Jochpass.

Schneehöhe: 146 Zentimeter auf dem Titlis, www.titlis.ch

Betriebszeiten: ab 7. Dezember mit Teilbetrieb täglich geöffnet

Offen: Luftseilbahn Weglosen-Seebli, Sesselbahn Sternen sowie Kinderlift und Förderband

Schneehöhe: keine Meldung, www.hoch-ybrig.ch



Betriebszeiten: Wochenendbetrieb am 7. und 8. Dezember, täglich ab 14. Dezember in Betrieb

Offen: Sesselbahnen Stöckalp-Cheselen-Bettenalp-Bonistock, Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt, Pendelbahn Distelboden-Bonistock, Sesselbahn Erzegg, Skilift Vogelbüel. Pisten: Erzegg, Paradiesli, Vogelbüel, Bonistock-Melchsee-Frutt, Fruttpark, Langlaufloipe

Schneehöhe: 50 Zentimeter auf der Melchsee-Frutt, www.melchsee-frutt.ch

Betriebszeiten: Wochenendbetrieb am 7. und 8. Dezember, täglich ab 14. Dezember in Betrieb

Offen: Skilifte Ibergeregg Kulm und Alpstubli, Rotenflue-Gondelbahn für Fussgänger in Betrieb

Schneehöhe: 30 Zentimeter, www.mythenregion.ch



Betriebszeiten: Wochenendbetrieb am 7. und 8. Dezember, täglich ab 14. Dezember in Betrieb

Offen: Luftseilbahn Brienzer Rothorn, Sesselbahn Eisee. Das Gipfel-Restaurant bleibt geschlossen, es werden keine Fussgänger transportiert.

Schneehöhe: keine Angaben, www.soerenberg.ch



Betriebszeiten: Wochenendbetrieb am 7. und 8. Dezember, täglich ab 14. Dezember in Betrieb

Offen: Skilift Sternegg sowie Förderband. Sesselbahnen am Fronalpstock für Fussgänger in Betrieb

Schneehöhe: 30 Zentimeter, www.stoos.ch



Engelberg-Brunni: Luftseilbahn Ristis und Sessellift sind für Fussgänger schon dieses Wochenende offen.

Klewenalp: Saisonstart 14. Dezember

Marbachegg: Saisonstart 21. Dezember (Gondelbahn bei schönem Wetter schon dieses Wochenende in Betrieb)

Mörlialp: Saisonstart 21. Dezember

Sattel-Hochstuckli: Saisonstart 14. Dezember (Gondelbahn schon dieses Wochenende in Betrieb)

Rigi: Saisonstart sobald genügend Schnee liegt



Quelle: Skigebiete (Stand, 6. Dezember, 12 Uhr) / Schweiz Tourismus