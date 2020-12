Skisaison Der Winter kommt sehr spät – jetzt hoffen Skigebiete auf viel Schnee Noch selten lag Ende November in höheren Lagen so wenig Schnee wie in diesem Jahr. Selbst die Schneekanonen konnten erst spät eingeschaltet werden. Kommt nun die erhoffte Ladung Neuschnee? Christian Glaus 01.12.2020, 05.00 Uhr

Eine Schneekanone ist im Einsatz im Skigebiet Titlis oberhalb Engelberg. Alexandra Wey/Keystone (13. Dezember 2018)

Ende November und noch kaum eine Schneeflocke hat sich in die höher gelegenen Dörfer verirrt. Ein von Hochdruckeinflüssen geprägter November ist zu Ende gegangen. Unten grau, oben blau dominierten den Monat. Das freute die Stanserhornbahn. Sie verlängerte die Saison am 25. November kurzfristig – dank dem schönen Wetter. Doch nun kommt der Wetterwechsel, und somit geht das Stanserhorn ab Dienstag in den Winterschlaf.

Dass der November ausgesprochen trocken und schneearm war, belegen die Statistiken des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung und von Meteo Schweiz. In den letzten zehn Jahren schneite es in Engelberg im November jeweils an ein bis elf Tagen.

In Andermatt waren es zwischen ein und 13 Tage mit Neuschnee. Ausnahme ist das Jahr 2011, in welchem im November ebenfalls kein Schnee fiel.

Beschneiung erst spät möglich

Wenig Freude bereitete diese Wetterlage den Skigebieten. Denn es war nicht nur ausgesprochen trocken, sondern auch mild – in den Bergen wärmer als unten im Nebel. «Wir konnten erst in der Nacht auf Sonntag mit der technischen Beschneiung beginnen», sagt Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Für die Beschneiung sei man auf Temperaturen unter minus vier Grad angewiesen. Nun liefen die Anlagen auf Hochtouren. Ist er schon fast verzweifelt? Auf diese Frage reagiert Dommann mit einem Lachen.

«Wir leben im Einklang mit der Natur und können diese nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir machen können, ist, die Dienstpläne anzupassen.»

Normalerweise werden die Beschneiungsanlagen auf der Frutt Mitte November eingeschaltet. Sie sollen so schnell wie möglich so viel Schnee wie möglich produzieren. Bis zu 140'000 Kubikmeter Kunstschnee werden jährlich hergestellt. Ab Mitte Januar werden die Anlagen meist nicht mehr benötigt.

Speziell aus Zentralschweizer Sicht ist das Snow-Farming im Skigebiet Gemsstock. Der Schnee wird im Sommer gelagert und im Herbst verteilt. Dadurch konnte das Gebiet Gemsstock am 31. Oktober öffnen, sagt Stefan Kern von der Skiarena Andermatt-Sedrun. Der Schnee habe sich bis jetzt gut gehalten, auch dank der zusätzlichen künstlichen Beschneiung.

Ursprünglich hatte die Skiarena geplant, das Gebiet Nät­schen/Gütsch am kommenden Wochenende zu öffnen. Der Saisonstart wird nun aber auf den 12. Dezember verschoben – der volle Saisonstart ist kurz vor Weihnachten geplant. Im Gebiet Nätschen/Gütsch konnten die Beschneiungsanlagen erst in der vergangenen Woche in Betrieb genommen werden. «Es ist super, dass der Schnee nun endlich kommt», sagt Kern. Das sei zwar schon eher spät. Gegenüber dem vergangenen Winter gebe es aber einen grossen Vorteil: «Der Schnee fällt – anders als 2019 – auf kalte Böden. Das ist besser für die Schneedeckenstabilität.» Wie viel Schnee in den nächsten Tagen genau fallen wird, können weder Stefan Kern noch Daniel Dommann abschätzen. Die Wetterentwicklung sei noch zu unsicher. Kern erwartet am Samstag «eine rechte Menge Neuschnee in der Höhe».

Schnee kommt später, die Gäste früher

Der späte Winteranfang ist für Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, nicht aussergewöhnlich. «Das Einschneien in den Bergen ist grundsätzlich sehr variabel.» Bei günstigen herbstlichen Strömungslagen aus Norden oder Nordwesten komme die winterliche Schneedecke früh. Bei anhaltend stabilem Hochdruckwetter bleibe es lange bis weit hinauf grün. Weshalb sich die Hochdrucklagen im November so hartnäckig gehalten haben, ist laut Bader schwierig zu beurteilen. Mit der laufenden Herbst- und Wintererwärmung ist allerdings auch bei günstigen Strömungslagen mit einer immer späteren winterlichen Schneedecke in den Bergen zu rechnen.

Aus klimatologischer Sicht ist das späte Einschneien «nichts Unbekanntes», wie Bader sagt. Was er hingegen feststellt: «Wir haben den Anspruch, dass es früh einschneit.» Hier tut sich ein Widerspruch auf. Abgesehen von der natürlichen Variabilität liefert die Klimaerwärmung tendenziell später Schnee. Die Menschen hingegen wollen früher auf die Piste gehen. Das stellen sowohl Daniel Dommann als auch Stefan Kern fest. «Die Skiindustrie versucht, die Produkte immer früher an die Leute zu bringen», sagt Dommann. Schon Ende Oktober werde mit dem Verkauf begonnen. Dann setzt der Druck ein, wie Stefan Kern beobachtet: «Die Skisaison hat sich im letzten Jahrzehnt eher in den Herbst verlagert, obwohl die Schneeverhältnisse im Frühling besser wären.»