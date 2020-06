Der Zentralschweizer «Todespfleger» bleibt in Haft Der Mann, der 22 Menschen getötet hat, darf wieder extern arbeiten. Seine bedingte Entlassung wurde aber erneut abgewiesen. Roger Rüegger 17.06.2020, 05.00 Uhr

Der heute 51-jährige Obwaldner hat zwischen März 1995 und Juni 2001 den Tod von 22 Bewohnerinnen und Bewohnern in mehreren Pflegeheimen in der Zentralschweiz herbeigeführt. Der Mann, der als «Todespfleger» bekannt wurde, ist am 3. Februar 2006 vom damaligen Luzerner Obergericht unter anderem für Mord mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft worden.

Faktisch ist er aber bereits seit Juni 2001 in Haft. Vor zehn Jahren, am 12. April 2010, erfolgte seine Versetzung von der Strafanstalt Lenzburg in den offenen Vollzug der Strafanstalt Wauwilermoos. 2016 wurde er in einer Institution im Kanton Zürich untergebracht, mit der Möglichkeit des Arbeitsexternats. Er durfte einer Arbeit ausserhalb der Anstalt nachgehen.

Im letzten Jahr war der Mann in einem Betrieb im Kanton Luzern tätig. Das Arbeitsverhältnis wurde am 12. Juni 2019 von der Arbeitgeberin per Ende 2019 gekündigt. Der ehemalige Pfleger wurde am 23. September 2019 freigestellt. Dies führte zum Widerruf des Arbeitsexternats und zur Anordnung des geschlossenen Vollzugs durch den Vollzugs- und Bewährungsdienst des Kantons Luzern (VBD), wie «Zentralplus» berichtete. In der Folge wurde er in eine andere Strafanstalt versetzt.

Rückfallgefahr wurde vage begründet

Gegen die Verfügung des VBD reichte der Mann Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein, die zum Teil gutgeheissen wurde, wie dem rechtskräftigen Urteil des Luzerner Kantonsgerichts zu entnehmen ist. Grund: Die Nichtbewilligung von Vollzugslockerungen muss sich auf ernsthafte und objektive Gründe stützen. Es sei erforderlich, dass die gewichtige Beurteilung der Rückfallgefährlichkeit und damit der Frage, ob bei einem Betroffenen die Gefahr weiterer Straftaten bestehe, eingehend begründet werde, heisst es im Urteil. Wörtlich: «Es bedarf einer qualifizierten Gefährlichkeit, die sich gestützt auf eine umfassende Würdigung aller Umstände ergeben muss. Der VBD begründet die behauptete Rückfallgefahr des Beschwerdeführers vage und wenig substanziiert. Soweit er unsachgemässes Verhalten des Beschwerdeführers hervorhebt, beruhen diese Beanstandungen mehrheitlich auf Sachverhalten, die sich während einer früheren Phase des Vollzugs zutrugen.»

Unverzüglich in den offenen Vollzug zurückzuversetzen

Die entsprechenden Fakten hätten den VBD damals jedoch nicht daran gehindert, dem Beschwerdeführer später erneut Lockerungen zuzugestehen. Nicht zuletzt war gemäss dem Urteil offensichtlich ein im Raum stehender Vorwurf der Freiheitsberaubung Anlass für die Anordnung des geschlossenen Vollzugs. So wurde dem Beschwerdeführer vorgehalten, an seinem Arbeitsplatz eine Mitarbeiterin kurz in einer Tiefkühlzelle eingeschlossen zu haben. Diese Strafsache wurde von der Staatsanwaltschaft nicht weiterverfolgt.

Aus einem Gutachten vom 21. April 2020 geht zudem hervor, dass aus «forensisch-psychiatrischer Sicht keine Bedenken gegen die Rückversetzung des Beschwerdeführers in den offenen Vollzug beständen». Das Kantonsgericht erkennt, «dass der Beschwerdeführer unverzüglich in den offenen Vollzug zurückzuversetzen ist».

Die Gründe für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses sind nicht geklärt. Interne Schwierigkeiten bei der Firma sowie die Tatsache, dass die Arbeitgeberin erst Anfang 2019 von der Vorgeschichte des ehemaligen Pflegers Kenntnis erhielt, sind entscheidende Faktoren, wie dem Urteil zu entnehmen ist. Wörtlich heisst es: «Der Beschwerdeführer, mit dessen Arbeit man sich ausdrücklich zufrieden zeigte, wurde aus den erwähnten Gründen zur Vermeidung eines Kontakts mit der Öffentlichkeit aus dem Bereich des Verkaufs entfernt und in den Hintergrund in die Logistik versetzt. Mit der gesamten Situation, die dem Beschwerdeführer nicht angelastet werden kann, vermochte dieser gemäss der Einschätzung des VBD schlecht umzugehen, was zu seiner Freistellung bis zur formellen Beendigung des Arbeitsverhältnisses führte.»

Entlassung geprüft und abgewiesen

Der Mann befindet sich derzeit wieder im offenen Vollzug. «Er ist im Rahmen des offenen Vollzugs auch wieder im Arbeitsprozess der Institution integriert», teilt Sandra Steffen-Epp, Leiterin Abteilung Vollzugs- und Bewährungsdienst, auf Anfrage mit.

Die bedingte Entlassung des «Todespflegers» wurde auch dieses Jahr geprüft und abgewiesen. Der Mann verbleibt somit weiter im Vollzug. Zur Begründung erteilt der VBD aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft. Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.