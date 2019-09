Dicke Rauchwolke über dem Hallwilersee: Fabrikationsbetrieb brannte lichterloh

Ein Brand in Beinwil am See forderte am Montagabend einen grossen Einsatz der Rettungskräfte, da ein Gebäude in Vollbrand stand. Flammen und Rauchwolken waren weit über den Hallwilersee sichtbar. Während über drei Stunden musste die Luzernerstrasse sowie die SBB-Bahnstrecke im Seetal gesperrt werden. Drei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

An Montagabend ist in Beinwil am See ein Haus in Brand geraten (Blick von Seengen her, aufgenommen um 19.43 Uhr.) (Bild: Leserreporter)

Feuerwehr, Polizei und Ambulanz sind im Einsatz. (Bild: Kapo AG)

Brand in Beinwil am See. (Bild: Leserreporterin/Vreni Schmidli)

Brand in Beinwil am See. (Bild: Leserreporter)

Brand in Beinwil am See. (Bild: Leserreporterin/Vreni Schmidli)