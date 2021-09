Ein ambitionierter Einsiedler Steinmetz an der Berufs-EM

Das andere Interview Die Arbeiten dieses Handwerkers sind für die Ewigkeit Steinmetz Maurizio Tschirky (21) aus Einsiedeln vertritt die Schweiz an den Euro Skills in Graz. Er trägt seinen Berufsstolz zur Schau. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maurizio Tschirky hat viel vor: An der Berufs-EM erhofft er sich eine Medaille.









Bild: Manuela Jans-Koch (Einsiedeln, 16. September 2021)

Als einer der besten Schweizer Steinmetze wollen Sie die Experten der Berufs-EM beeindrucken. Meisseln sie aus Stein Säulen, Statuen, Skulpturen oder Monumente wie das Löwendenkmal oder die Sphinx?

Maurizio Tschirky: Säulen ja, Skulpturen sind eher Werke der Bildhauer. Wobei ich in unserem Betrieb J.&A. Kuster in Freienbach auch mal Vogelbecken mit Schnecken oder Schildkröten aus Sandstein anfertige. Überall, wo Steine verbaut werden, sind oder waren Steinmetze beteiligt.

Also doch in Ägypten?

Beim Bau der Pyramiden waren wir dabei. Hieroglyphen zeigen Arbeiter mit Klüpfel und Eisen, was sie eindeutig als Steinmetze identifiziert. Unser Handwerk besteht aus der Fertigung von Bauteilen aus Rohlingen.

Grob gesagt, Sie machen aus einem Würfel eine Kugel?

Etwa so. Im Alltag sind es Fenstereinfassungen, Konsolen, Küchenabdeckungen, Treppenstufen und andere Konstruktionen. Dazu gehört oft auch der Einbau. Der Beruf ist vielseitig. Ein Steinmetz kann eigentlich alles.

Die Berufsbezeichnung lässt auf schwere körperliche Arbeit in Staub und Lärm schliessen. Ein Knochenjob?

Nur bedingt. Er ist anspruchsvoll und es gibt nicht sehr viele von uns. Wer robust ist, liegt vielleicht im Vorteil, aber vor allem ist Biss erforderlich. Wir heben keine Lasten über 25 Kilo. Staub atmen wir dank FFP3-Masken und Abzugsvorrichtungen kaum ein und an den Lärm gewöhnt man sich dank des Gehörschutzes. Es sind nicht wenig Frauen in dem Job tätig. Meine Arbeitskollegin Marlena Senne ist eher zierlich gebaut und wurde 2020 Schweizermeisterin. Wir sind stolz auf unseren Beruf. Bei Ihnen deutlich sichtbar. Sie liessen sich Klüpfel und Eisen tätowieren. Hat die Faszination nach vier Jahren Lehrzeit nicht nachgelassen?

Die Tätowierung liess ich dieses Jahr stechen. Also nein. Ich kenne kaum Berufskollegen, die keinen Spass haben. Ohne gewissen Stolz zieht man die Sache in unserer Branche nicht durch.

Können Sie Beispiele anführen, was Sie stolz macht?

Da gibt es einige. Vor ein paar Jahren brannte beim Zürcher Hauptbahnhof ein Gebäude ab. Unter anderem wurde es danach mit Bauteilen aus unserem Betrieb restauriert. Auch mein Prüfungsstück, eine Konsole aus Sandstein, haben wir sichtbar eingebaut. Wenn ich in Zürich bin und dort entlanggehe, erfüllt es mich immer mit grosser Freude, jemandem diese Geschichte zu erzählen.

Interessant, dass Sie dies erwähnen. Als ich einem Kollegen von unserem bevorstehenden Interview berichtete, erzählte er mir exakt dieselbe Geschichte. Allerdings aus der Sicht einer ihm bekannten jungen Frau.

Oh, dann kennt er meine Arbeitskollegin. Das ist eben die Schweizermeisterin Marlena. Wir durften einige gemeinsame Projekte realisieren. Sehr eindrücklich ist auch der Bogen unter der Kuppel der Uni Bern. Den haben auch wir beide angefertigt. Beim Einbau waren wir jedoch nicht dabei.

Bemerkenswerte Referenzen. Verewigen Sie sich jeweils mit den Initialen?

Nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch. Steinmetze stellen ja Werke für die Ewigkeit her, da ist ein Zeichen nicht nötig.

Von der Ewigkeit zurück in die nahe Zukunft. Diese Woche treten Sie bei den Euro Skills an. Wie zeigen Sie den Experten, was die Schweizer Steinmetzkunst zu bieten hat?

Die exakte Aufgabe kenne ich nicht. Sicher aber ist, dass ich anhand eines Plans diverse Schablonen und ein Relief herstellen muss. Immerhin kenne ich den Stein, den wir bearbeiten: der Untersberger Marmor. Ich konnte mich auf das Material vorbereiten. Weil ich mittlerweile gerne mit dieser Sorte Stein arbeite, bin ich zuversichtlich.

Ist das wichtig?

Mit das Wichtigste. Jeder Stein hat seine Eigenart. Man muss sich in ihn reinfühlen und mit ihm vertraut werden. Der Steinmetz muss bei dessen Bearbeitung auf die Eigenschaft des Steins eingehen. Tut er es nicht, wird die Bearbeitung schwierig und es kann grosser Schaden entstehen.

Man stelle sich vor, Michelangelo hätte der David-Statue einen Arm abgeschlagen. Haben Sie Ähnliches erlebt?

In bescheidenerem Ausmass. Bei einer Fensterbank ist mir bei der Bearbeitung ein Stück herausgebrochen.

Das passiert in Graz nicht. Was gibt es für Sie neben Ruhm und Ehre zu holen?

Eine Medaille, hoffe ich.

Klopfen wir auf Stein. Apropos, warum entschieden Sie sich nicht für einen Holz- oder Metallberuf?

Das ergab sich im Kloster Einsiedeln, wo ich in mehreren Berufen schnupperte. Nach nur zehn Minuten als Steinmetz wusste ich: Das ist es. Metall liegt mir nicht, und Holz hat mich nicht so angesprochen wie Stein.

Und wie stehen Sie zu Haut als Werkstoff? Ich weiss von einem guten Tätowierer, der zuerst Steinmetz lernte.

Das erstaunt mich nicht. Ich kenne zwei Berufskollegen, die bereits als Lehrlinge hobbymässig tätowierten. Es gibt einige, die diesen Weg einschlagen. Für mich ist das noch nichts, ich lasse mich lieber stechen.

Wo führt Ihr Weg Sie hin?

Vielleicht in Richtung Meisterprüfung oder in den Bereich der Denkmalpflege. Es sind da einige Möglichkeiten vorhanden. Das lasse ich mir offen. Mein erster Halt ist jetzt Österreich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen