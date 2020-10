Die Saison beginnt – Frau Holle und Petrus erfreuen die Wintersportler in der Urschweiz In Engelberg geht die Wintersaison schon am kommenden Wochenende los, in Andermatt und auf der Frutt brauchen die Skifahrer noch etwas Geduld. Philipp Unterschütz 06.10.2020, 05.00 Uhr

Im Wallis flitzten am Wochenende bereits die Skifahrer über einige Pisten. In der Zentralschweiz fiel zwar in den letzten Tagen ebenfalls Schnee, aber doch nicht ganz so viel, dass der Winterbetrieb sofort losgehen könnte.

Ab Samstag ist der Sessellift Ice Flyer auf dem Titlis in Betrieb. (Bild: Patrick Huerlimann, Engelberg, 7. Januar 2020)

Am schnellsten ist Engelberg. Dort müssen sich die Wintersportler nur noch bis am nächsten Wochenende gedulden. Ab Samstag sind die Gletscherpiste und der Ice Flyer offen. «Das ist möglich, weil wir die Revisionen vorgeholt haben und bereits viele Vorarbeiten erledigt haben», erklärt der Marketingchef der Titlisbahnen, Urs Egli. Schon vor einem Monat habe man mit den Vorbereitungen für die Wintersaison angefangen. Die Schneeverhältnisse auf dem Gipfel seien sehr gut, es habe in den letzten Tagen etwa 60 Zentimeter Neuschnee gegeben. «Das Entfernen der Abdeckungen auf dem Gletscher hat gezeigt, dass dieser betreffend Klimaauswirkungen einen durchschnittlichen Sommer hinter sich hat», so Urs Egli weiter.

Fest steht zudem, dass der Laubersgrat ab 7. November jeweils an den Wochenenden offen sein wird. Am Jochpass ist die Eröffnung auf den 5. Dezember geplant. Je nach Wetter und Schneemengen könnten sich diese Daten aber auch noch ändern. Urs Egli sieht der Wintersaison mit viel Zuversicht entgegen. Nach dem verfrühten Saisonende im Frühjahr und dem Coronasommer sei mit einem grossen Nachholbedürfnis zu rechnen.

Spätestens Ende Monat geht es in Andermatt los

«Wir werden am 31. Oktober wie geplant die obere Sektion auf der Seite Gemsstock über St. Anna bis zur Mittelstation eröffnen, allenfalls auch den Gurschen-Sessellift», gibt Stefan Kern bekannt, Leiter Kommunikation Andermatt Swiss Alps, welche die Skiarena Andermatt-Sedrun betreibt. Je nach Wetter und Temperaturen könnte das allenfalls sogar eine Woche vorher sein. «Es kommt darauf an, ob wir beschneien können.» Man sei jetzt daran, die letzten Schneedepots abzudecken und auf den Pisten zu verteilen.

Spätestens Ende Monat geht es auch in Andermatt auf dem Gemsstock los. Bild: Urs Hanhart

Am Gemsstock gilt bis Anfang Dezember Wochenendbetrieb, dann folgt dort der Tagesbetrieb, während ab dann am Wochenende auch das Gebiet Nätschen/Gütsch aufgehen wird. Auf dem Gemsstock habe es rund einen Meter Neuschnee gegeben, sagt Stefan Kern, der ebenfalls Erwartungen in den Winter setzt. «Wenn es weitergeht wie im Sommer, dass die Schweizer in der Schweiz bleiben, könnte das eine sehr positive Saison werden.»

Auf der Frutt dauert es noch etwas länger

Die Frutt wird ihre Anlagen gemäss Marschplan am Wochenende vor Weihnachten, am 19. Dezember, eröffnen. «Wenn es einen richtigen Wintereinbruch gibt, sind wir aber ab der zweiten Novemberhälfte für einen Betrieb an den Wochenenden parat», versichert Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. Die Leute und die Maschinen stünden bereit. «Sobald es richtig schneit, werden wir jede Flocke entsprechend behandeln.» Bis jetzt gab es auf der Frutt aber nur wenig Schnee. Das würde im Moment nicht ausreichen, um Pisten zu präparieren. Etwas Wind und der Schnee werde weggeblasen.

Auf der Frutt dauert es noch eine Weile, bis solche Bilder möglich sind. Bild: Manuela Jans-Koch (Melchsee Frutt, 3. Januar 2019)

Auch Daniel Dommann blickt optimistisch auf die Wintersaison. Der Vorverkauf, der am Donnerstag begonnen habe, sei sehr gut angelaufen. «Die Rückmeldungen zeigen, dass sich die Leute auf den Winter freuen, draussen Sport machen und den ganzen Ballast des Sommers hinter sich lassen wollen.»