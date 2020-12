Das andere Interview Der italienische Maler blieb in der Zentralschweiz hängen: «Die Stadt Luzern erinnerte mich an Andersens Märchen aus meiner Kindheit» Als Porträtmaler am Schwanenplatz hat Adamo Pinarci ein Faible für Gesichter. In eines davon hat er sich verliebt – und in den Wasserturm. Roger Rüegger 13.12.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Adamo Pinarci in seinem Atelier an der Haldenstrasse in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (25. November 2020)

Adamo Pinarci (77) hat die Welt bereist. Der in der Türkei aufgewachsene Italiener lernte in Luzern seine Frau Marie-Thérèse kennen und wurde sesshaft. Sein Studium schloss er am 5. März 1973 in Venedig als Dottore in Architettura ab. Den Beruf übte er nie aus.

Piazza San Marco Venezia, Las Ramblas Barcelona, Schwanenplatz Luzern. Sie porträtierten Leute in vielen Städten. Sind die in Luzern besonders hübsch, dass Sie sich hier niederliessen?

Adamo Pinarci: Grund war dieser Wasserturm. Ich kam 1985 hierher. Die Stadt erinnerte mich an Andersens Märchen aus meiner Kindheit. Ich war inspiriert, malte ein Pferd und eine Frau im Turm. Den Turm wollte ich jeden Tag malen – und blieb.

Haben Sie als Porträtmaler nicht eher ein Auge für faszinierende Menschen?

Doch. Ich malte am Schwanenplatz Porträts von Leuten. Meine Frau arbeitete in der Nähe. Ich sah sie und – Mamma mia!

Und sprachen sie sofort an?

Das behauptet sie. In Wahrheit bandelte sie bei mir an. Glauben Sie mir, ich hatte jeden Abend fünf Schlüssel, die mir Frauen beim Malen zusteckten. Auch als ich längst mit Marie-Thérèse zusammen war, versammelten sich noch junge Mädchen bei meiner Staffelei. Wenn sie mich jeweils von der Arbeit abholte, rannten die Mädchen davon. Sie fürchteten sich vor der Frau mit den langen Haaren.

Während Adamo – der Mann besteht im Verlauf des Gesprächs auf das Du – Geschichten aufwärmt, sitzt Marie-Thérèse mit am Tisch und lacht vergnügt. Ab und zu ermahnt sie Adamo, nicht zu sehr abzuschweifen oder zu übertreiben. Die Sache mit den vielen Frauen, die sich um den attraktiven Italiener scharten, sei aber zutreffend.

Deine Frau sagt, Du hättest ihr frech die Telefonnummer verlangt. Wusstest Du damals schon, dass sie diejenige ist, die Du heiraten wirst?

Vom ersten Moment an. Millionen Frauen gingen an meiner Staffelei vorbei, unter all denen stach Marie-Thérèse hervor. Ich verliebte mich. Aber früher war sie eifersüchtig.

Und heute?

Marie-Thérèse mischt sich ein: Heute besteht keine Gefahr mehr. Damals waren aber viele hinter ihm her. Etwa die Super-Blondine Jacqueline mit dem Motorrad.

Adamo schmunzelt: Jacqueline!

Hinter dem Porträtmaler waren die Frauen her. PD

Auf alten Fotos erkennt man den Italiener, dem Frauen kaum des Geldes wegen nachstiegen. Wie verdientest Du auf der Strasse?

Sehr unterschiedlich. Als ich mit dem Greyhound-Bus von New York nach San Francisco unterwegs war, stellte ich die Staffelei an vielen Orten auf. Dort war es schwer. Es gab aber Orte, wo ich viel verdiente. So in Kuwait, wo ich Gast eines Scheichs war oder auf den Bermudas. Dort malte ich in einem Restaurant eines Italieners Porträts von seinen Gästen. In Italien musste ich sogar flüchten, weil mein Papierlieferant den Steuerbehörden mitteilte, was ich bei ihm einkaufte. Die machten eine Hochrechnung und wollten horrende Steuern geltend machen.

Als Architekt hättest Du nie flüchten müssen.

Nie würde ich mit einem Fritz oder einem Giovanni in einem Büro unter Kunstlicht Grundrisse und Ansichtspläne zeichnen.

Wieso dann dieses Studium?

Mein Vater bestand auf eine akademische Ausbildung. Er warf jeden Sonntag meine Staffelei aus dem Fenster, damit alle sehen konnten, dass ich ein Versager bin. Malerei war für ihn minderwertig. Nach meiner neunjährigen Ausbildung akzeptierte er aber, dass ich male.

Und ein Kunststudium?

War nie Thema. Ich bin Maler und Karikaturist, kein Künstler. Riesenunterschied. Viele nennen sich Künstler. In meinen Augen versteckt sich unter Kunst nichts anderes als Unfähigkeit. Einen Dreckhaufen auf Papier zu setzen und teuer zu verkaufen, nennt man Kunst. Da mache ich nicht mit. Ich male Bilder, auf denen man ein Resultat sieht. Das ist Gottes Geschenk. Jeder hat so etwas. Kunst ist, es zu entdecken.

Malst Du auch Selbstporträts? Picasso machte doch auch einige.

Hör doch auf. Malen wie Picasso kannst Du auch, das kann ich Dir beibringen. Malen wie Adamo kann aber nicht jeder. Selbstporträts sind schwierig. Ich sehe mich aber attraktiver, als ich bin. Darum blickt mich am Ende immer Alain Delon von der Leinwand an.

Gute Marktlücke. Die Leute so malen, wie sie sich gerne sehen. Aber sag, als Porträtmaler sah man Dich lange nicht in der Stadt?

Nein. Ich kann in diesen Zeiten nicht unter die Leute.

Porträts von Menschen mit Maske sind auch nicht sexy!

Sagst Du. Ich musste einst eine grosse Familie aus Saudi Arabien malen. Die Frauen durften ihr Gesicht nicht zeigen. Ich musste Porträts von verhüllten Leuten malen. Den Saudis gefiel’s, sie bezahlten gut. Es geht.

Saudis sind keine in Luzern. Was arbeitest Du jetzt?

Jeden Tag entsteht bei Adamo die Skyline Luzerns neu. Ich liebe die Stadt, kenne alle Details der Häuser, jedes Fenster. Das Atelier muss ich nicht verlassen. Ich habe 50 solcher Bilder.

Adamo malt fast jeden Tag die Stadt Luzern. Die Details hat er im Kopf. Bild: Jakob Ineichen (25. November 2020)

Wo kann man die sehen?

Nur bei mir. Ich gebe die in keine Galerie. Wir haben Restaurants gefragt, ob sie meine Bilder platzieren wollen. Kein Interesse. Luzerner sind eigenartig. Niemand will ein Bild seiner Stadt. Alle sagen, sie wüssten wie die aussieht. Das verstehe ich nicht.

1987 kürte Dich eine Luzerner Tageszeitung zum Strassenkünstler des Monats. «Adamo ist nach längeren Reisen in seine geliebte Stadt zurückgekehrt», titelte das Blatt. Künstler des Monats?

Jaja, das schrieben die einfach.

Am Hungertuch nagst Du also nicht?

Wir hatten schon Events mit regelmässigem Einkommen. Banken gaben uns Aufträge, im Emmen Center malte ich Karikaturen. Auch einige Wandmalereien wurden mir aufgetragen. Und jetzt bin ich wieder beim Wasserturm. Pass auf, wir sehen uns bald wieder am Schwanenplatz.