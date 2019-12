Die zehn beliebtesten Bildergalerien von 2019 Welche Bildergalerien haben sich die Leser im Jahr 2019 am häufigsten angesehen? Beliebt waren Bilder der Grossanlässe, allen voran die des Eidgenössischen Schwingfestes in Zug. Aber auch Politiker haben Interesse geweckt – und die Leserbilder vom Oktober. Sandra Peter 28.12.2019, 16.30 Uhr

Vom 23. bis 25. August 2019 fand in Zug das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Während des Anlasses sind wunderbare Bilder der der sportlichen Höhepunkte und Niederlagen, aber auch von Traditionen und dem Volksfest entstanden:

Lang lebe der König: Christian Stucki wird gekrönt. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Zug, 25. August 2019) Ein frisch geduschter und frisch gebackener König: Christian Stucki hat allen Grund zum Lachen. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019) Nun hat er fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019)

Der neue Schwingerkönig Christian Stucki jubelt an der Schlussfeier des Eidgenössischen in Zug. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Christian Stucki richtet seine Krone. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Zug, 25. August 2019) Stucki küsst die Ehrendamen ab. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019) Auch Joel Wicki lässt sich feiern. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019) Dich auch noch? Ein gelöster Stucki bei den Ehrendamen. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Zug, 25. August 2019) Christian Stucki ist Schwingerkönig 2019. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 25. August 2019) Ein Hüne jubelt: Christian Stucki nach seinem Sieg über Joel Wicki. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Hier entscheidet Stucki den Schlussgang für sich. Wickis Gesichtszüge sprechen Bände. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Ein ungewohntes Bild: Joel Wickis Rücken ist mit Sägemehl bedeckt. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 25. August 2019) Die Schwingfans fiebern am Public Viewing bei der Bossard Arena mit den beiden Schwingern mit. (Bild: Boris Bürgisser, Zug, 25. August 2019) Wie laut hier wohl der Jubelschrei gewesen wäre, hätte Joel Wicki gewonnen? (Bild: Boris Bürgisser, Zug, 25. August 2019) Ein jubelnder Stucki-Fan. (Bild: Boris Bürgisser, Zug, 25. August 2019) Die Anhänger von Joel Wicki wirkten derweil etwas konsterniert. (Bild: Boris Bürgisser, Zug, 25. August 2019) Die Ostschweizer waren dieses Jahr nicht im Schlussgang vertreten. Dennoch hatten sie im letzten Gang Grund zur Freude. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019) Der Thurgauer Samuel Giger gewann seinen letzten Kampf gegen den starken Luzerner Sven Schurtenberger. Beide werden auch dieses Jahr in Zug mit dem eidgenössischen Kranz ausgezeichnet. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Ebenfalls ein versöhnliches Ende fand der Chamer Pirmin Reichmuth, der Kilian Wenger im letzten Gang bezwang. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Auch der Nidwaldner Marcel Mathis jubelte nach seinem letzten Gang. Er gewann gegen Patrick Schenk und wird im Gesamtklassement hervorragender Zweiter. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Domenic Schneider kämpft gegen Simon Anderegg. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Doch auch abseits der Sägemehl-Ringen mussten Männer kräftig zupacken. (Bild: Maria Schmid, Zug, 25. August 2019) Am Sonntag fand nämlich auch das Final im Steinstossen statt. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Ihn hochzuwuchten würde schon die meisten überfordern. Ihn zu werfen ohnehin: Der Unspunnenstein hat ein stolzes Kampfgewicht von 83.5 Kilogramm. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Martin Jakobers Kampfschrei ist fast schon durch das blosse Bild hörbar. (Bild: Keystone/Ennio Leanza, Zug, 25. August 2019) Remo Schuler versucht, den Unspunnenstein hochzuheben. (Bild: Keystone/Ennio Leanza, Zug, 25. August 2019) Samuel Giger zeigte einen guten zweiten Tag am Eidgenössischen. Hier jubelt er im 7. Gang über den Sieg gegen den Zuger Marcel Bieri. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Christian Stucki schlug derweil Domenic Schneider. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) ... und Joel Wicki siegt gegen Curdin Orlik. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Armon Orlik kam gegen den zähen Sven Schurtenberger nicht über einen Gestellten hinaus. Dies kostete ihm die Schlussgang-Teilnahme. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Auch im 7. Gang wurde es emotional: Hier jubelt Fabian Staudenmann nach seinem Sieg über Martin Hersche. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, Zug, 25. August 2019) Der Nidwaldner Marcel Mathis zeigte einen bärenstarken zweiten Tag und gewann all seine Kämpfe – auch hier im 7. Gang gegen Jonas Lengacher. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, Zug, 25. August 2019) Marcel Mathis mit einem Plattwurf gegen Jonas Lengacher. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, Zug, 25. August 2019) Gölä am Festakt. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Gölä und Trauffer am Festakt. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Gölä und Trauffer am Festakt. (KEYSTONE/Urs Flüeler) OK-Präsident Heinz Tännler am Festakt. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Der Festakt in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Moderator Nik Hartmann in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Der Festakt in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Bundespräsident Ueli Maurer am Festakt. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Der Festakt in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Der Festakt in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler) Der Festakt in der Arena. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Nach einer langen Nacht. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ein Fahnenschwinger gibt seine Künste zum Besten. (Bild: Urs Flüeler, Zug, 2019) Joel Wicki ist nach dem gestellten Gang gegen Christian Stucki noch immer zuversichtlich. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 25. August 2019) Joel Wicki, unten, wehrt sich erfolgreich gegen den Angriff von Christian Stucki. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, 25. August 2019) Proppenvolle Tribüne während dem 5. Gang. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Armon Orlik, rechts, kann gegen Kilian Wenger bereits den 5. Sieg verbuchen und bleibt auf Schlussgang-Kurs. (Bild: Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019)) Samuel Giger, oben, siegt im 5. Gang gegen Hanspeter Luginbühl (Bild: Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Bereits beim Ausstich am frühen Morgen ist die Arena voll besetzt. (Bild: Ennio Leanza/Keystone, Zug, 25. August 2019) Die ersten Fahnenschwinger bei Sonnenaufgang vor dem 5. Gang. (Urs Flüeler, Zug, 25. August 2019) Die Schwingerarena bei Sonnenaufgang (Urs Flüeler, Keystone, Zug, 25. August 2019)) Tolle Stimmung auf dem Festgelände mit Oesch's die Dritten. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Beschwingt durch den Abend mit Oesch's die Dritten. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Tolle Stimmung auf dem Festgelände mit Francine Jordi. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Mit Leib und Seele dabei: Francine Jordi. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Chue Lee beim Auftritt auf dem Festgelände. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Bei offenen Fragen wird beim Infopoint weitergeholfen. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Friedliche Stimmung auf dem Festgelände am Abend. (Christian H. Hildebrand, Zug, 24.August 2019) Festlaune beim Stierenmarkt. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Zuschauer beim Stierenmarkt. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Gute Stimmung auf dem Festgelände. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Keiner zu klein, ein Schwingfan zu sein. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Her mit der Abkühlung! (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Unschwer erkennbar, wem diese Schwingfans die Daumen drücken. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Diese Bänke dürften sich bald wieder füllen. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Kilian Wenger vor dem 4. Gang. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger kämpft im 4. Gang gegen Stefan Studer. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Adrian Steinauer (rechts) und Florian Gnägi im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Werner Suppiger verletzt sich im 3. Gang im Kampf mit Christian Stucki. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger verliert im 3. Gang gegen René Suppiger. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki am Brunnen im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Bernhard Kämpf (rechts) und Marcel Bieri im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Nick Alpiger (links) und Thomas Kropf im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Zuschauer mit Feldstechern. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Spass auch fernab der Arena. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Die Kinder sind am Schwingfest beschäftigt. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Witziges Sujet – wer hats erfunden? (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Abkühlung tut Not. (Bild: Christian H. Hildebrand, Zug, 24. August 2019) Remo Vogel (links) im 3. Gang gegen Domenic Schneider. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) schwingt gegen Domenic Schneider im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Armon Orlik jubelt nach dem Sieg gegen Patrick Schenk im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Fabian Staudenmann jubelt nach dem Sieg gegen Sven Schurtenberger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Zuschauer am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Marcel Bieri (links) schwingt gegen Bernhard Kämpf im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Thomas Kropf (rechts) jubelt nach dem Sieg gegen Nick Alpiger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki jubelt nach dem Sieg gegen Matthias Herger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Mike Müllestein (oben) schwingt gegen Etienne Ducrest im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Remo Käser (links) schwingt gegen Sven Lang im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth (links) aus Cham im 3. Gang mit Fabian Bärtsch. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Edelweiss von Kopf bis Fuss. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Impression vom Areal bei der Bossard Arena. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Ein riesiges Volksfest. (Bild: Corinne Glanzmann, Zug, 24. August 2019) Remo Käser (links) schwingt gegen Sven Lang im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Besucher verweilen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Dank der friedlichen Stimmung hat auch die Polizistin Zeit für ein Foto. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Matthias Aeschbacher jubelt nach dem Sieg gegen Raphael Zwyssig im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Ein gigantischer Besucheraufmarsch. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Ivan Rohrer (links) schwingt gegen Kilian Wenger im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Matthias Glarner im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger (oben) gewinnt gegen Stefan Studer im 4. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Ein praktisches Utensil: Der Feldstecher ist am Esaf im Dauereinsatz. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Prominenz vor Ort: Schwingerin Sonia Kälin und Hausi Leutenegger, ehemaliger Bobfahrer. (Bild: swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Stefan Ettlin kämpft im 3. Gang gegen Christoph Bieri. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Arbeit bei höchster Konzentration am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Patrick Schenk jubelt nach dem gewonnenen 3. Gang gegen Christian Bucher. (Bild: swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, Zug, 24. August 2019) Jonas Lengacher und Joel Wicki (rechts) im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Armon Orlik im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger und Rene Suppiger (rechts) im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth während des 3. Gangs. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Die Schwingerarena am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Samuel Feller, Eidgenössischer Technischer Leiter (Mitte) bespricht mit seinem Team die Einteilung der Gänge am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. (Bild: KEYSTONE/Ennio Leanza, Zug, 24. August 2019) Domenic Schneider (oben) schwingt gegen Remo Vogel im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki (rechts) schwingt gegen Werner Suppiger im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (rechts) freut sich nach seinem Schwung gegen Jonas Lengacher im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Kilian Wenger (oben) schwingt gegen Stephan Studinger im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Samuel Giger (links) und Joel Strebel im 2. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Dominik Streiff liegt verletzt am Boden. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Dario Gwerder (rechts) und Florian Weyermann im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Nick Alpiger im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Dominik Waser (links) schwingt gegen Simon Anderegg im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Adrian Steinauer (links) und Andreas Döbeli im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Michael Gwerder (unten) und Joel Strebel im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Stefan Ettlin (links) schwingt gegen Christoph Bieri im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Andreas Ulrich (links) und Willy Graber im 1. Gang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Daniel Bösch (links) jubelt neben Lukas Bernhard im 3. Gang. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey, Zug, 24. August 2019) Rene Suppiger im 1. Gang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Der Unspunnenstein mit 83,5 Kilogramm ist nicht für Schwächlinge. (Bild: swiss-image.ch/photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019) Ein Steinstösser bei der schweisstreibenden Arbeit. (Bild: swiss-image.ch/photo Andy Mettler, Zug, 24. August 2019)

André Weber und Enkel Julian verfolgen das Geschehen aus nächster Nähe. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Mittagspause in der Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Die Helfertribüne. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Kinder aus dem Herti-Quartier haben an der Eichwaldstrasse einen Sirup und Popcorn-Stand aufgebaut. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Kinder aus dem Herti-Quartier haben an der Eichwaldstrasse einen Sirup und Popcorn-Stand aufgebaut. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Die Kampfrichter sind bereit. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Luftaufnahme der Schwingarena Zug. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) und Simon Anderegg (unten) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Sven Schurtenberger (hinten) und Stefan Burkhalter (vorne) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Joel Wicki (oben) und Simon Anderegg (unten) im 2. Gang. (KEYSTONE/Urs Flüeler, Zug, 24. August 2019) Christian Stucki (oben) schwingt mit Christoph Bieri. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 24. August 2019) Die Schwingerhosen. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Pirmin Reichmuth. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Rind Greth rennt durch die Arena. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 24. August 2019) Besucher in der Arena. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Die Schwingerhosen. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Der Siegermuni Kolin. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Der Siegermuni Kolin. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Christian Stucki (Mitte) jubelt neben Pirmin Reichmuth im 1. Gang.(KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Christian Stucki. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Nick Alpiger (links) schwingt mit Samuel Giger im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Kilian Wenger (links) reagiert neben Christian Schuler im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Michael Bless. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Remo Kaeser (oben) schwingt mit Michael Bless im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Christian Stucki. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 24. August 2019) Arnold Forrer (links) schwingt mit Christoph Bieri im 1. Gang. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Arnold Forrer. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Einmarsch der Schwinger in die Arena. (swiss-image.ch/Photo Remy Steinegger, 24. August 2019) Impression vom Campingplatz. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 23. August 2019) Impression vom Campingplatz. (swiss-image.ch/Photo Andy Mettler, 23. August 2019) Besucher applaudieren zum Auftakt des Eidgenössischen. (KEYSTONE/Alexandra Wey, 24. August 2019) Besucher in der Arena.(KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Besucher in der Arena. (KEYSTONE/Ennio Leanza, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Fahnenschwinger und Alphornbläser. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Festbesucher vor dem Start in der Arena. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Die Schwingerarena am frühen Morgen. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Anreise der Besucher am Samstag Morgen in Zug. (Bild: Stefan Kaiser, 24. August 2019) Impressionen vom Heimweh-Konzert im Festzelt Gemsstock. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019)

Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019) Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019) Impressionen vom Nickless-Konzert auf der V-Zug-Arena-Bühne. (Bild: Maria Schmid, Zug, 23. August 2019)

Eine Kuhherde beim Festumzug vor der Schwingerarena. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) OK-Präsident Heinz Tännler (links) und Bundespräsident Ueli Maurer (Mitte) beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfahnen beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Jungschwinger posieren beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Trachtenleute beim Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Schwingerfans bestaunen den Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Ganz Zug scheint auf den Beinen. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Die Anwohner bei der Schwingerarena begrüssen die Schwingerfans und Schwinger. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom Festumzug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Das Korps der Zuger Beresina Grenadiere führt den Festumzug durch die Stadt Zug an. (KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression des Fahnenempfanges auf dem Landsgemeindeplatz Zug. (Bild: Maria Schmid) Die Ehrendamen haben sichtlich Spass am Eidgenössischen. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen mit ihrem schicken Schuhwerk. (Bild: Maria Schmid, 23. August 2019) Die Ehrendamen posieren beim traditionellen Fahnenempfang. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Impression vom traditionellen Fahnenempfang der Verbandsfahne auf dem Landsgemeindeplatz in Zug. (Bild: KEYSTONE/Urs Flueeler) Dieser Jungschwinger hat auf der einen Kopfhälfte das Zuger Wappen als Haarschnitt... (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) ... auf der anderen Seite trägt er eine Edelweiss-Blüte auf dem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Der OK-Präsident Heinz Tännler (rechts) beim Anzapfen des ersten Bierfasses im Rahmen der offiziellen Eröffnung der Schwingergasse am Esaf. (Bild: KEYSTONE/Urs Flüeler, 23. August 2019) Der zweite Brunnen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 23. August 2019)

Um bestens im Bilde über die Zentralschweizer Teilnehmer am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug zu sein, konsultierten wohl zahlreiche Festbesucher die Schwinger-Galerie:

Joel Ambühl

Geburtsdatum: 10. 4. 1998

Wohnort: Hergiswil bei Willisau

Beruf: Maurer Grösse/Gewicht: 190 cm/98 kg

Anzahl Kränze (total/2019): 13/7

Stefan Arnold

Geburtsdatum: 22. 1. 1988

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 30/3

Raphael Arnold

Geburtsdatum: 14. 5. 1992

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metzger/Maurer

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 9/1

Fabian Arnold

Geburtsdatum: 21. 10. 1995

Wohnort: Schattdorf

Beruf: Agrarhändler

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Lukas Bernhard

Geburtsdatum: 14. 3. 1996

Wohnort: Engelberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 178 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Remo Betschart

Geburtsdatum: 27. 11. 1985

Wohnort: Walchwil

Beruf: Bauführer

Grösse/Gewicht: 181 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 21/3

Patrick Betschart

Geburtsdatum: 11. 11. 1999

Wohnort: Immensee

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Rainer Betschart

Geburtsdatum: 19. 5. 1987

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 180 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 24/1

Marcel Bieri

Geburtsdatum: 2. 12. 1994

Wohnort: Edlibach

Beruf: Lehrer

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 29/7 Michael Briker

Geburtsdatum: 21. 6. 1989

Wohnort: Sisikon

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 183 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Jonas Brun

Geburtsdatum: 27. 12. 1990

Wohnort: Entlebuch

Beruf: Landwirt/Metzger

Grösse/Gewicht: 194 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 11/2

Christian Bucher

Geburtsdatum: 26. 2. 1998

Wohnort: Finstersee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/88 kg

Anzahl Kränze: 5/3

Jonas Burch

Geburtsdatum: 21. 10. 1999

Wohnort: Stalden

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 192 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 4/2

Roger Bürli

Geburtsdatum: 16. 4. 1997

Wohnort: Ruswil

Beruf: Automobilmechatroniker

Grösse/Gewicht: 186 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Urs Doppmann

Geburtsdatum: 30. 10. 1994

Wohnort: Romoos

Beruf: Liftmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Nando Durrer

Geburtsdatum: 25. 10. 1999

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 172 cm/73 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Damian Egli

Geburtsdatum: 8. 10. 1995

Wohnort: Steinhuserberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 186 cm/100 kg Anzahl Kränze: 13/4

Stefan Ettlin

Geburtsdatum: 23. 7. 1997

Wohnort: Kerns

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 10/4

Erich Fankhauser

Geburtsdatum: 30. 10. 1990

Wohnort: Hasle

Beruf: Maurer/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 45/4

Reto Fankhauser

Geburtsdatum: 15. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 181 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 16/3

Marco Fankhauser

Geburtsdatum: 8. 3. 1996

Wohnort: Hasle

Beruf: Plattenleger/Maurer in Ausbildung

Grösse/Gewicht: 183 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 15/2

Martin Felder

Geburtsdatum: 11. 12. 1997

Wohnort: Ebnet

Beruf: Milchtechnologe

Grösse/Gewicht: 189 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 3/1 Roman Fellmann

Geburtsdatum: 17. 7. 1991

Wohnort: Winikon

Beruf: Baumaschinenführer

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 6/1

Stefan Gasser

Geburtsdatum: 21. 3. 1986

Wohnort: Alpnach Dorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 37/1

Philipp Gloggner

Geburtsdatum: 23. 10. 1990

Wohnort: Walchwil

Beruf: Schreiner

Grösse/Gewicht: 194 cm/135 kg

Anzahl Kränze: 33/4

Reto Gloggner

Geburtsdatum: 19. 4. 1989

Wohnort: Ettiswil

Beruf: Landmaschinenmechaniker Grösse/Gewicht: 195 cm/112 kg

Anzahl Kränze: 19/3

Michael Graber

Geburtsdatum: 27. 8. 1989

Wohnort: Schötz

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 4/1

Michael Gwerder

Geburtsdatum: 30. 9. 2000

Wohnort: Brunnen

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 190 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 11/6

Dario Gwerder

Geburtsdatum: 17. 12. 1997

Wohnort: Ried-Muotathal

Beruf: Netzelektriker

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 7/2 Ueli Hegner

Geburtsdatum: 22. 9. 1999

Wohnort: Siebnen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 3/2 Marco Heiniger

Geburtsdatum: 8. 5. 1996

Wohnort: Willisau

Beruf: Plattenleger

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 7/3

Stefan Heinzer

Geburtsdatum: 1. 4. 1990

Wohnort: Muotathal

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 187 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 11/1 Matthias Herger

Geburtsdatum: 23. 4. 1995

Wohnort: Bürglen

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 183 cm/103 kg

Anzahl Kränze: 24/6 Dominik Hess

Geburtsdatum: 12. 12. 1994

Wohnort: Engelberg

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 180 cm/89 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Michael Hess

Geburtsdatum: 4. 1. 1992

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Andreas Höfliger

Geburtsdatum: 14. 6. 1986

Wohnort: Feusisberg

Beruf: Metallbauer

Grösse/Gewicht: 193 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 14/1 Thomas Hurschler

Geburtsdatum: 28. 4. 1988

Wohnort: Grafenort

Beruf: Betriebspraktiker

Grösse/Gewicht: 174 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 20/3

Andi Imhof

Geburtsdatum: 22. 11. 1984

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Metallbaukonstrukteur

Grösse/Gewicht: 190 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 73/5

Roland Kälin

Geburtsdatum: 14. 4. 1987

Wohnort: Schönenberg ZH

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 13/1 Reto Kaufmann

Geburtsdatum: 1. 4. 2002

Wohnort: Wilihof

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 195 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Franz-Toni Kenel

Geburtsdatum: 24. 12. 1991

Wohnort: Goldau

Beruf: Zimmermann/Landwirt

Grösse/Gewicht: 176 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 6/2

Joel Kessler

Geburtsdatum: 30. 5. 1997

Wohnort: Siebnen

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/115 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Toni Kurmann

Geburtsdatum: 1. 2. 1998

Wohnort: Hergiswil b. W.

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 188 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Sven Lang

Geburtsdatum: 14. 5. 1998

Wohnort: Emmenbrücke

Beruf: Landwirt/Gärtner

Grösse/Gewicht: 185 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Lukas Lemmenmeier

Geburtsdatum: 12. 2. 1997

Wohnort: Mauensee

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Bruno Linggi

Geburtsdatum: 9. 9. 1985

Wohnort: Goldau

Beruf: Polymechaniker

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 31/1

Marcel Mathis

Geburtsdatum: 17. 8. 1988

Wohnort: Büren

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 190 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 55/6

André Muff

Geburtsdatum: 6. 7. 1991

Wohnort: Rain

Beruf: Meisterlandwirt

Grösse/Gewicht: 180 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 5/1

Mike Müllestein

Geburtsdatum: 22. 5. 1989

Wohnort: Steinen

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 186 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 51/8

Andy Murer

Geburtsdatum: 30. 7. 1992

Wohnort: Seedorf

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 182 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/2

Pascal Nietlispach

Geburtsdatum: 5. 12. 1988

Wohnort: Buonas

Beruf: Spenglermeister

Grösse/Gewicht: 185 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Reto Nötzli

Geburtsdatum: 24. 8. 1989

Wohnort: Pfäffikon SZ

Beruf: Zimmermann/Chauffeur

Grösse/Gewicht: 183 cm/102 kg

Anzahl Kränze: 43/6

Christian Odermatt

Geburtsdatum: 9. 10. 1992

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landmaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 22/3

Andreas Odermatt

Geburtsdatum: 17. 8. 1994

Wohnort: Ennetmoos

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 187 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 7/1

Pirmin Reichmuth

Geburtsdatum: 17. 10. 1995

Wohnort: Cham

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 198 cm/122 kg

Anzahl Kränze: 16/6 Marco Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Spengler

Grösse/Gewicht: 185 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 14/5

Roland Reichmuth

Geburtsdatum: 6. 11. 1997

Wohnort: Cham

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 185 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Ueli Rohrer

Geburtsdatum: 26. 8. 1999

Wohnort: Flüeli-Ranft

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 178 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 5/2

Ivan Rohrer

Geburtsdatum: 16. 2. 1991

Wohnort: Sachseln

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 174 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 15/1

Marco Rohrer

Geburtsdatum: 1. 7. 1988

Wohnort: St. Niklausen OW

Beruf: Schreiner/Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/85 kg

Anzahl Kränze: 14/1

Lutz Scheuber

Geburtsdatum: 6. 10. 1998

Wohnort: Büren

Beruf: Maurer/Baupolier

Grösse/Gewicht: 182 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 34/3

Simon Schmid

Geburtsdatum: 6. 1. 2000

Wohnort: Flühli

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 166 cm/96 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Ronny Schöpfer

Geburtsdatum: 5. 5. 1999

Wohnort: Wiggen

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 184 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 2/1

Christian Schuler

Geburtsdatum: 2. 11. 1987

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Marketingfachmann

Grösse/Gewicht: 186 cm/111 kg

Anzahl Kränze: 95/7

Alex Schuler

Geburtsdatum: 1. 10. 1991

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Metzger

Grösse/Gewicht: 178 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 26/2

Philipp Schuler

Geburtsdatum: 12. 5. 1982

Wohnort: Rothenthurm

Beruf: Lastwagenmechaniker

Grösse/Gewicht: 181 cm/98 kg

Anzahl Kränze: 46/1

Bruno Schürpf

Geburtsdatum: 22. 1. 1995

Wohnort: Schwyz

Beruf: Automatiker

Grösse/Gewicht: 187 cm/92 kg

Anzahl Kränze: 3/2

Sven Schurtenberger

Geburtsdatum: 10. 11. 1991

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 190 cm/130 kg

Anzahl Kränze: 46/8 Adrian Steinauer

Geburtsdatum: 29. 6. 1991

Wohnort: Willerzell

Beruf: Fachmann Betriebsunterhalt

Grösse/Gewicht: 183 cm/108 kg

Anzahl Kränze: 29/2

Dominik Streiff

Geburtsdatum: 25. 7. 1994

Wohnort: Tuggen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 3/1

René Suppiger

Geburtsdatum: 21. 1. 1990

Wohnort: Sursee

Beruf: Lebensmittelingenieur FH

Grösse/Gewicht: 189 cm/106 kg

Anzahl Kränze: 31/6

Werner Suppiger

Geburtsdatum: 17. 11. 1988

Wohnort: Wauwil

Beruf: Kammerjäger

Grösse/Gewicht: 181 cm/99 kg

Anzahl Kränze: 35/5

Marco Thierstein

Geburtsdatum: 3. 12. 1997

Wohnort: Hochdorf

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 172 cm/75 kg

Anzahl Kränze: 3/1

Jonas Troxler

Geburtsdatum: 20. 12. 2000

Wohnort: Urswil

Beruf: Landwirt

Grösse/Gewicht: 188 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Andreas Ulrich

Geburtsdatum: 24. 9. 1985

Wohnort: Gersau

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 181 cm/100 kg

Anzahl Kränze: 88/5

Noe Van Messel

Geburtsdatum: 25. 1. 2002

Wohnort: Oberägeri

Beruf: Student

Grösse/Gewicht: 190 cm/110 kg

Anzahl Kränze: 4/4

Remo Vogel

Geburtsdatum: 23. 3. 1994

Wohnort: Hasle

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 178 cm/97 kg

Anzahl Kränze: 8/0

Benji von Ah

Geburtsdatum: 15. 2. 1987

Wohnort: Giswil

Beruf: SBB-Spezialmonteur

Grösse/Gewicht: 188 cm/120 kg

Anzahl Kränze: 71/3

Dominik Waser

Geburtsdatum:23. 7. 1990

Wohnort: Alosen

Beruf: Bauspengler

Grösse/Gewicht: 188 cm/125 kg

Anzahl Kränze: 15/3

Joel Wicki

Geburtsdatum: 20. 2. 1997

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Baumaschinenmechaniker

Grösse/Gewicht: 182 cm/107 kg

Anzahl Kränze: 43/8

Marco Wyrsch

Geburtsdatum: 22. 2. 1993

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Forstwart

Grösse/Gewicht: 180 cm/90 kg

Anzahl Kränze: 13/2

Martin Zimmermann

Geburtsdatum: 15. 2. 1991

Wohnort: Ennetbürgen

Beruf: Sanitär-Monteur/Landwirt

Grösse/Gewicht: 178 cm/91 kg

Anzahl Kränze: 32/4

Ueli Zürcher

Geburtsdatum: 8. 9. 2000

Wohnort: Buttisholz

Beruf: Elektroinstallateur

Grösse/Gewicht: 194 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 2/2

Roman Zurfluh

Geburtsdatum: 21. 1. 1995

Wohnort: Dietwil

Beruf: Kaufmann/Projektleiter

Grösse/Gewicht: 186 cm/93 kg

Anzahl Kränze: 9/3

Michael Zurfluh

27. 1. 1999

Wohnort: Attinghausen

Beruf: Maurer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 180 cm/87 kg

Anzahl Kränze: 4/1 Ersatzschwinger Beat Kennel

Geburtsdatum: 14. 8. 1989

Wohnort: Steinerberg

Beruf: Zimmermann

Grösse/Gewicht: 188 cm/105 kg

Anzahl Kränze: 6/1 Ersatzschwinger: Beat Suter

Geburtsdatum: 22. 10. 1996

Wohnort: Allenwinden

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 184 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 1/1

Ersatzschwinger: Bruno Fink

Geburtsdatum 24. 4. 1992

Wohnort: Sörenberg

Beruf: Mauer/Landwirt i. A.

Grösse/Gewicht: 189 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1 Ersatzschwinger: Jonas Durrer

Geburtsdatum: 14. 3. 2003

Wohnort: Wolfenschiessen

Beruf: Landschaftsgärtner

Grösse/Gewicht: 181 cm/104 kg

Anzahl Kränze: 1/1 Ersatzschwinger: Markus Effinger

Geburtsdatum: 22. 4. 1984

Wohnort: Alpthal

Beruf: Maurer

Grösse/Gewicht: 183 cm/95 kg

Anzahl Kränze: 5/1



Etwas weniger besucht als die Galerie der Schwinger war jene mit den Luzerner Nationalratskandidaten, aktualisiert mit den Ergebnissen nach den Wahlen vom 20. Oktober 2019. Diese Galerie bleibt für alle, die wissen wollen, wer sie in Bern vertritt, auch im Jahr 2020 interessant:

Franz Grüter, Eich, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Nationalrat, 1963.

Gewählt – 40'468 Stimmen

Ida Glanzmann-Hunkeler, bisher, Altishofen, Liste 5 – CVP, Kauffrau, Nationalrätin, 1958.

Gewählt – 37'217 Stimmen

Andrea Gmür, Luzern, Liste 5 – CVP, Geschäftsführerin Stiftung Josi J. Meier, Nationalrätin, 1964.

Gewählt – 36'044 Stimmen

Leo Müller, Ruswil, Liste 5 – CVP, Rechtsanwalt, Notar, Nationalrat, 1958.

Gewählt – 35'577 Stimmen

Yvette Estermann, bisher, Kriens, Liste 2 – SVP, Ärztin, Beraterin, Nationalrätin, 1967.

Gewählt – 32'217 Stimmen

Prisca Birrer-Heimo, Rothenburg, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, bisher, Nationalrätin, Konsumentenschützerin, 1959.

Gewählt – 31'363 Stimmen

Albert Vitali, bisher, Oberkirch, Liste 6 – FDP, Unternehmer, Nationalrat, 1955.

Gewählt – 28'325 Stimmen

Michael Töngi, bisher, Kriens, Liste 1 – Grüne, Nationalrat, Historiker, 1967.

Gewählt – 21'264 Stimmen

Roland Fischer, Udligenswil, Liste 4 – GLP, Ökonom, Dozent HSLU, 1965.

Gewählt – 10'982 Stimmen

Korintha Bärtsch, Luzern, Liste 1 – Grüne, Umweltnaturwissenschafterin ETH, Projektleiterin, Kantonsrätin, 1984.

nicht gewählt – 20'871 Stimmen

Monique Frey, Emmen, Liste 1 – Grüne, Dr. Agronomin ETH, Fachberaterin Ernährungssicherheit, 1965.

nicht gewählt – 17'840 Stimmen. Rahel Estermann, Luzern, Liste 1 – Grüne, Digitalisierungsforscherin, Kantonsrätin, 1987.

nicht gewählt – 11'135 Stimmen

Andreas Hofer, Sursee, Liste 1 – Grüne, Berufsfischermeister, Sozialpädagoge, Kantonsrat, 1965.

nicht gewählt – 11'015 Stimmen Noëlle Bucher, Luzern, Liste 1 – Grüne, Soziologin, Projektleiterin, Kantonsrätin, 1985.

nicht gewählt – 11'005 Stimmen

Samuel Zbinden, Sursee, Liste 1 – Grüne, Kinderbetreuer, Kantonsrat, 1999.

nicht gewählt – 10'601 Stimmen

Hans Stutz, Luzern, Liste 1 – Grüne, Journalist, Kantonsrat, 1952.

nicht gewählt – 8564 Stimmen

Gina Mühlebach, Grosswangen, Ernährungsberaterin, 1991.

nicht gewählt – 8369 Stimmen

Vroni Thalmann, Flühli, Bäuerin, Sozialvorsteherin, 1969.

nicht gewählt – 32'108 Stimmen

Felix Müri, bisher, Emmenbrücke, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Nationalrat, 1958.

nicht gewählt – 31'820 Stimmen

Willi Knecht, Geiss, Liste 2 – SVP, Landwirt, 1964.

nicht gewählt – 27'561 Stimmen

Angela Lüthold-Sidler, Nottwil, Liste 2 – SVP, Unternehmerin, dipl. Gemeindeschreiberin, 1958.

nicht gewählt – 25'871 Stimmen

Oliver Imfeld, Kastanienbaum, Liste 2 – SVP, Unternehmer, Kaufmann KHS, MBA HSLU, 1968.

nicht gewählt – 23'633 Stimmen

Christian Huber, Ebikon, Liste 2 – SVP, Sicherheitsinformatiker, 1987.

nicht gewählt – 23'333 Stimmen

Dieter Haller, Luzern, Liste 2 – SVP, Unternehmer, 1974.

nicht gewählt – 22'860 Stimmen

David Roth, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Zentralsekretär Syndicom, Präsident SP Kanton Luzern, 1985.

nicht gewählt – 19'701 Stimmen Ylfete Fanaj, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Sozialarbeiterin MSc, Kantonsrätin, 1982.

nicht gewählt – 17'067 Stimmen

Yvonne Zemp Baumgartner, Sursee, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Schulleiterin, Kantonsrätin, 1967.

nicht gewählt – 13'195 Stimmen

Sara Agner, Dagmersellen, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Sozialarbeiterin BSc BFH, Kantonsrätin, 1987.

nicht gewählt – 11'686 Stimmen

Marcel Budmiger, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Geschäftsleiter Luzerner Gewerkschaftsbund, Fraktionspräsident Kantonsrat, 1980.

nicht gewählt – 11'075 Stimmen

Hasan Candan, Luzern, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Selbständiger Stadtökologe, Betriebswirtschaftler, 1985.

nicht gewählt – 11'065 Stimmen

Melanie Setz Isenegger, Emmenbrücke, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Pflegefachfrau HF, Kantonsrätin, 1980.

nicht gewählt – 10'787 Stimmen

Peter Fässler, Kriens, Liste 3 – SP und Gewerkschaften, Personalfachmann mit eidg. Fähigkeitsausweis, Personalberater, 1956.

nicht gewählt – 9016 Stimmen

Michèle Graber, Udligenswil, Liste 4 – GLP, Zahnärztin, ÜK-Geschäftsstellenleiterin, 1965.

nicht gewählt – 10'539 Stimmen

Claudia Huser Barmettler, Luzern, Liste 4 – GLP, Unternehmerin, Arbeits- und Organisationspsychologin MSc, 1981.

nicht gewählt – 7429 Stimmen

András Özvegyi, Luzern, Liste 4 – GLP, Dipl. Bauingenieur ETH, leitender Experte Bahnbau, 1962.

nicht gewählt – 7291 Stimmen

Ursula Berset, Buchrain, Liste 4 – GLP, Ökonomin, Projektleiterin, 1973.

nicht gewählt – 7217 Stimmen

Riccarda Schaller, Malters, Liste 4 – GLP, Politologin, Leiterin Public Affairs Krankenversicherung, 1976.

nicht gewählt – 7178 Stimmen

Markus Hess, Nottwil, Liste 4 – GLP, Jurist, Dozent HSLU, 1957.

nicht gewählt – 6791 Stimmen

Laura Kopp, Luzern, Liste 4 – GLP, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, Politikwissenschaftlerin, 1973.

nicht gewählt – 6269 Stimmen

Niklaus Iten, Kriens, Liste 4 – GLP, Dipl. Lebensmittelingenieur ETH, Leiter Qualitätsmanagement, 1973.

nicht gewählt – 6090 Stimmen

Priska Wismer-Felder, Rickenbach, Liste 5 – CVP, Bäuerin, Familienfrau, Lehrerin, Kantonsrätin, 1970.

nicht gewählt – 27'597 Stimmen

Christian Ineichen, Marbach, Liste 5 – CVP, Regionalmanager, Präsident CVP Kanton Luzern, 1977.

nicht gewählt – 22'882 Stimmen

Josef Wyss, Eschenbach, Liste 5 – CVP, Käser, Geschäftsbereichsleiter, Kantonsratspräsident, 1968.

nicht gewählt – 20'806 Stimmen

Karin Stadelmann, Luzern, Liste 5 – CVP, Forscherin, Dozentin, Präsidentin CVP Stadt Luzern, 1985.

nicht gewählt – 20'636 Stimmen

Inge Lichtsteiner, Egolzwil, Liste 5 – CVP, Sozialberaterin IV, Kauffrau MBA, Kantonsrätin, 1960.

nicht gewählt – 20'536 Stimmen Werner Baumgartner, Kriens, Liste 5 – CVP, Jurist & Immobilienfachmann, Präsident SC Kriens, 1962.

nicht gewählt – 17'111 Stimmen

Peter Schilliger, bisher, Udligenswil, Liste 6 – FDP, Unternehmer Gebäudetechnik, Nationalrat, 1959.

nicht gewählt – 24'921 Stimmen

Damian Hunkeler, Luzern, Liste 6 – FDP, Unternehmer, 1963.

nicht gewählt – 19'132 Stimmen

Jacqueline Theiler, Luzern, Liste 6 – FDP, Politikwissenschafterin, Kommunikationsberaterin, 1981.

nicht gewählt – 16'068 Stimmen

Helen Schurtenberger-Häfliger, Menznau, Liste 6 – FDP, Kauffrau, Sozialvorsteherin, Kantonsrätin, Familienfrau, 1965.

nicht gewählt – 15'904 Stimmen

Martin Huber, Entlebuch, Liste 6 – FDP, Dr. phil. II, Geograf, Informatiker, Geschäftsführer, 1966.

nicht gewählt – 14'277 Stimmen

Anne-Sophie Morand, Kriens, Liste 6 – FDP, Juristin, Dr. iur., Dozentin Universität Luzern, 1987.

nicht gewählt – 14'134 Stimmen

Fabienne Brauchli, Malters, Liste 6 – FDP, Abteilungsleiterin Finanzen, dipl. Betriebswirtschafterin HF, 1989.

nicht gewählt – 14'024 Stimmen

Priska Hafner, Grosswangen, Liste 6 – FDP, Kauffrau, Familienfrau, 1974.

nicht gewählt – 13'511 Stimmen

Josef Kunz, Grosswangen, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Landwirt, alt Nationalrat, 1945.

nicht gewählt – 2032 Stimmen

Bernhard Achermann, Richenthal, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Eidg. dipl. Meisterlandwirt, 1959.

nicht gewählt – 1128 Stimmen

Räto Camenisch, Kriens, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Dr. med. Innere Medizin FMH, 1945.

nicht gewählt – 1056 Stimmen

Guido Müller, Ebikon, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Eingliederungsberater IV, 1958.

nicht gewählt – 764 Stimmen

Roland Habermacher, Luzern, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Lic. iur. RA, ehem. Richter Bezirksgericht Luzern, 1951.

nicht gewählt – 683 Stimmen

Erika Lauper-Duss, Flühli, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Rentnerin, 1947,

nicht gewählt – 627 Stimmen

Jörg Conrad, Horw, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Prof., ehem. Dozent Hochschule Luzern-Musik, Intendant, Einwohnerrat, 1945.

nicht gewählt – 594 Stimmen

Hans Jörg Hauser, Eich, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Lic. oec. HSG, Gemeinderat, 1947.

nicht gewählt – 550 Stimmen

Armin Brunetti, Meggen, Liste 7 – Aktive Senioren Luzern (SVP), Maître de Cabine, 1946.

nicht gewählt – 497 Stimmen

Lea Eberli, Sempach Station, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Kultur- und Politikwissenschaften, 1997.

nicht gewählt – 1544 Stimmen

Johanna Küng, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Hochschule Design und Kunst, Vorkurs, 2001.

nicht gewählt – 1534 Stimmen

Jonas Heeb, Horw, Liste 8 – Junge Grüne, Student Geschichte und Politikwissenschaften, Kantonsrat, 1997.

nicht gewählt – 1525 Stimmen

Janna Muff, Weggis, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Sozialwissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 1444 Stimmen

Jeremias Brem, Werthenstein, Liste 8 – Junge Grüne, Student Humanmedizin, 1999.

nicht gewählt – 1307 Stimmen

Teresa Mestre Sewing, Rothenburg, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Politikwissenschaften, 2001.

nicht gewählt – 1299 Stimmen

Jona Studhalter, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Gastronom, Student Psychologie, 1995.

nicht gewählt – 1108 Stimmen

Mirjam Reinhard, Horw, Liste 8 – Junge Grüne, Studentin Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften, 2001.

nicht gewählt – 1022 Stimmen

Nico Che Eberli, Luzern, Liste 8 – Junge Grüne, Polygraf EFZ, Restaurationsangestellter, 1993.

nicht gewählt – 963 Stimmen

Corina Käppeli, Grosswangen, Liste 9a – JCVP a, Primarlehrerin, 1994.

nicht gewählt – 1179 Stimmen

Elias Meier, Oberkirch, Liste 9a – JCVP a, Teamleiter Informatik, Wirtschaftsinformatiker, 1990.

nicht gewählt – 979 Stimmen

Andrea Kaufmann, Neudorf, Liste 9a – JCVP a, Kauffrau, Sachbearbeiterin Immobilienbewirtschaftung, 1999.

nicht gewählt – 897 Stimmen

Joel Biner, Hochdorf, Liste 9a – JCVP a, Primarlehrer, gelernter Metallbauer EFZ, 1992.

nicht gewählt – 728 Stimmen

Daniel Stadelmann, Luzern, Liste 9a – JCVP a, Zahnarzt, 1988.

nicht gewählt – 721 Stimmen

Valentina Milici, Luzern, Liste 9a – JCVP a, Versicherungsberaterin, 1986.

nicht gewählt – 702 Stimmen

Esther Hagmann, Meggen, Liste 9a – JCVP a, Sekundarlehrerin, 1988.

nicht gewählt – 693 Stimmen

Joško Pekas, Kriens, Liste 9a – JCVP a, Kommunikationsspezialist, Politologe, 1989.

nicht gewählt – 344 Stimmen

Luca Boog, Gunzwil, Liste 9b – JCVP b, Kaufmann EFZ, Verkaufssachbearbeiter, 2000.

nicht gewählt – 1793 Stimmen

Seraina Duss, Oberkirch, Liste 9b – JCVP b, 1994, Bekleidungsgestalterin, Lehrperson, 1994.

nicht gewählt – 945 Stimmen

Lara Helfenstein, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Kauffrau Reisebranche, zur Zeit Berufsmatura, 1998.

nicht gewählt – 834 Stimmen

David Schwegler, Grossdietwil, Liste 9b – JCVP b, Student Biologie und Chemie, 1994.

nicht gewählt – 563 Stimmen

Victor Kadlubowski, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Student Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft, 1992.

nicht gewählt – 465 Stimmen

Seraina Winterberg, Ebikon, Liste 9b – JCVP b, Juristin MLaw, 1992.

nicht gewählt – 391 Stimmen

Stefan Trottmann, Luzern, Liste 9b – JCVP b, Jurist, gelernter Elektromonteur, 1985.

nicht gewählt – 386 Stimmen

Andreas Haas, Dierikon, Liste 9b – JCVP b, Student Politikwissenschaft, Sekretariatsmitarbeiter, 1997.

nicht gewählt – 280 Stimmen

Regula Büeler, Weggis, Liste 10 – EVP, Sekundarlehrerin, 1986.

nicht gewählt – 1306 Stimmen

Daniel Mumenthaler, Horw, Liste 10 – EVP,, Gastronomieleiter, 1971.

nicht gewählt – 1129 Stimmen

Stefanie Reinmann, Sempach, Liste 10 – EVP, Pflegefachfrau, 1981.

nicht gewählt – 1003 Stimmen

Thomas Renner, Hellbühl, Liste 10 – EVP, Paketbote, 1979.

nicht gewählt – 968 Stimmen

Claudine Tanner, Sarnen, Liste 10 – EVP, Textilwirtschafterin, 1987.

nicht gewählt – 849 Stimmen

Tobias Reinmann, Sempach, Liste 10 – EVP,, Gymnasiallehrer, 1981.

nicht gewählt – 815 Stimmen

Markus Müller-Birrer, Sempach Station, Liste 10 – EVP, Landwirt, 1973.

nicht gewählt – 813 Stimmen

Mark Bähler, Luzern, Liste 10 – EVP, Dipl. Ing. Raumplanung, 1969.

nicht gewählt – 726 Stimmen

Konrad Kretz, Sempach Station, Liste 10 – EVP, Kaufmann EFZ

nicht gewählt – 595 Stimmen

Daniel Mengolian, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Gerichtsschreiber, 1981.

nicht gewählt – 1805 Stimmen

Olena Halter, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sozialarbeiterin, 1985.

nicht gewählt – 1024 Stimmen

Milomirka Komatina, Malters, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sachbearbeiterin Treuhand, 1995.

nicht gewählt – 810 Stimmen

Mohammed El Maghari, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Migrationsfachperson, interkultureller Vermittler, 1984.

nicht gewählt – 559 Stimmen

Yosvany Hernández Rodriguez, Malters, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), 1976.

nicht gewählt – 432 Stimmen

Safiullah Shahid, Luzern, Chefkoch mit eidg. FA, 1983.

nicht gewählt – 341 Stimmen

Musa Gadjiev, Ebikon, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Sachbearbeiter bei der Postverzollung, 1988.

nicht gewählt – 306 Stimmen

Abilasa Leuenberger, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Studentin, Barmitarbeiterin, 1992.

nicht gewählt – 282 Stimmen

Naila Luchsinger, Luzern, Liste 11 – SP-Second@s Plus (und MigrantInnen), Studentin, Serviceangestellte, 1993.

nicht gewählt – 260 Stimmen

Yves Bucher, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Kaufmann EFZ, Berufsmaturand, 1999.

nicht gewählt – 723 Stimmen Anna Gallati, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Campaignerin, Theaterpädagogin i. A., 1995.

nicht gewählt – 651 Stimmen

Léon Schulthess, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Zivildienstleistender, 1999.

nicht gewählt – 426 Stimmen

Merlin Schwendener, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Student, 1998.

nicht gewählt – 399 Stimmen

Lara Küenzi, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Fachfrau Gesundheit EFZ, 1999.

nicht gewählt – 268 Stimmen

Nadja Landolt, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Biomedizinische Analytikerin HF, 1993.

nicht gewählt – 249 Stimmen

Priya Kumar, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Kindererzieherin HF i. A., 2000.

nicht gewählt – 248 Stimmen

Leander Studer, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Informatiker EFZ, 1997.

nicht gewählt – 207 Stimmen

Séverin Stalder, Luzern, Liste 12a – JUSOplus Stadt Luzern, Zivildienstleistender, 2000.

nicht gewählt – 184 Stimmen

Jonas Ineichen, Emmenbrücke, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zivildienstleistender, Student Politikwissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 364 Stimmen

Lorena Stocker, Rain, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Kauffrau EFZ, 1997.

nicht gewählt – 250 Stimmen

Elias Balmer, Udligenswil, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zivildienstleistender, 1999.

nicht gewählt – 191 Stimmen

Sophie Karrer, Hitzkirch, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Studentin, 2001.

nicht gewählt – 190 Stimmen

Skandar Khan, Wikon, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Zeichner EFZ, Berufsmaturand, 1998.

nicht gewählt – 162 Stimmen

Sandra Huwiler, Meggen, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Praktikantin JUSO Schweiz, 1999.

nicht gewählt – 148 Stimmen

Rebecca Theiler, Kriens, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Kauffrau EFZ, Passarellenstudentin, Jahrgang: keine Angabe.

nicht gewählt – 139 Stimmen

Dennis Bucher, Gunzwil, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Telematiker EFZ, 2000.

nicht gewählt – 130 Stimmen

Stephanie Behrens, Obernau, Liste 12b – JUSOplus Land und Agglomeration, Praktikantin Veranstaltungen, Jahrgang: keine Angaben.

nicht gewählt – 118 Stimmen

Kim Rast, Udligenswil, Liste 13 - Jungfreisinnige, Studentin Wirtschaftswissenschaften, 2000.

nicht gewählt – 588 Stimmen

Ramon Bisang, Rothenburg, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Wirtschaftswissenschaften, 1996.

nicht gewählt – 516 Stimmen

Jacqueline Lang, Kriens, Liste 13 - Jungfreisinnige, Sekretärin, Sachbearbeiterin, 1989.

nicht gewählt – 498 Stimmen

Lukas Blaser, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Rechtswissenschaften, 1998.

nicht gewählt – 466 Stimmen

Thomas von Allmen, Gisikon, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ, 1996.

nicht gewählt – 423 Stimmen

Matthias Erni, Kriens, Liste 13 - Jungfreisinnige, Informatiker EFZ, 1997.

nicht gewählt – 416 Stimmen

Andrea Ammann, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ, Student BM, 1998.

nicht gewählt – 366 Stimmen

Jamal Risi, St. Niklausen, Liste 13 - Jungfreisinnige, Student Jazz, 1999.

nicht gewählt – 319 Stimmen

Jeronimo Egle, Luzern, Liste 13 - Jungfreisinnige, Kaufmann EFZ in Ausbildung, 1999.

nicht gewählt – 304 Stimmen

Yvonne Schwienbacher, Luzern, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Zeit-Coach, Anwältin, 1976.

nicht gewählt – 1470 Stimmen

Kathrin Schelker, Horw, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Primar- und Musiklehrerin, 1983.

nicht gewählt – 1429 Stimmen

David Bussmann, Hitzkirch, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Elektroinstallateur EFZ, 1989.

nicht gewählt – 1171 Stimmen

Pascal Furrer, Luzern, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Dipl. Gesundheitsfachmann, Autor, 1972.

nicht gewählt – 1000 Stimmen

Peter Kunzmann, Hildisrieden, Liste 14 – Integrale Politik (IP), Chemiker, 1942.

nicht gewählt – 753 Stimmen

Pascal Meyer, Kriens, Liste 15 – JGLP, Umweltingenieur, Winzer, 1989.

nicht gewählt – 1446 Stimmen

Rahel Tiri, Stans, Liste 15 – JGLP, Kauffrau, 1999.

nicht gewählt – 1421 Stimmen

Stefan Wick, Root, Liste 15 – JGLP, Student Elektrotechnik, Elektronikentwickler, 1995.

nicht gewählt – 1235 Stimmen

Sabrina Felder, Oberkirch, Liste 15 – JGLP, Studentin Wirtschaftsrecht, Anwaltsassistentin, 1999.

nicht gewählt – 1232 Stimmen

Rosanna Schneider, Altbüron, Liste 15 – JGLP, Studentin PH, Kauffrau, 1996.

nicht gewählt – 1138 Stimmen

Sebastian Huber, Luzern, Liste 15 – JGLP, Absolvent Gymnasium, 2001.

nicht gewählt – 1032 Stimmen

David Limacher, Luzern, Liste 15 – JGLP, Student Künstliche Intelligenz, Informatiker, 1993.

nicht gewählt – 852 Stimmen

Anna-Lena Beck, Büren, Liste 15 – JGLP, Absolventin Passarelle, Kauffrau, 2000.

nicht gewählt – 678 Stimmen

Phillip Oswald, Luzern, Liste 15 – JGLP, Unternehmensberater, 1991.

nicht gewählt – 672 Stimmen

Ingbert Kaczmarczyk, Geuensee, Liste 17 – SP 60+, Berufsschullehrer, 1958.

nicht gewählt – 1000 Stimmen

Andy Schneider, Rothenburg, Liste 17 – SP 60+, Schulleiterr/Gemeinderat, 1959.

nicht gewählt – 940 Stimmen

Margrit Grünwald, Luzern, Heilpädagogin, Liste 17 – SP 60+, Co-Präsidentin SP 60+, 1949.

nicht gewählt – 703 Stimmen

Oskar Mathis, Horw, Liste 17 – SP 60+, Sozialvorsteher, 1955.

nicht gewählt – 689 Stimmen

Ursula Bachmann, Willisau, Liste 17 – SP 60+, Gerontologin, 1954.

nicht gewählt – 655 Stimmen

Trudi Lötscher, Gelfingen, Liste 17 – SP 60+, Primarlehrerin, 1955.

nicht gewählt – 571 Stimmen

Ottilia Lütolf Elsener, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Ärztin, Jahrgang: keine Angabe.

nicht gewählt – 548 Stimmen

Alice Heijman, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Sozialarbeiterin, 1954.

nicht gewählt – 348 Stimmen

Dorothée Kipfer, Luzern, Liste 17 – SP 60+, Dipl. Pflegeexpertin, 1942.

nicht gewählt – 328 Stimmen

Rahel Schnyder, Schachen, Liste 20 – JSVP, Kauffrau, 1997.

nicht gewählt – 880 Stimmen

Kilian Kunz, Dagmersellen, Liste 20 – JSVP, Kaufmann, 1999.

nicht gewählt – 642 Stimmen

David Vonlaufen, Willisau, Liste 20 – JSVP, Kundenberater, 1994.

nicht gewählt – 483 Stimmen

Yannick Schuitemaker, Obernau, Liste 20 – JSVP, Student, 1996.

nicht gewählt – 362 Stimmen

Patrick Zibung, Luzern, Liste 20 – JSVP, Kaufmann BWL-Student, 1994.

nicht gewählt – 321 Stimmen

Kathrin Scherer, Meggen, Liste 22 – FDP Frauen, Leiterin Unternehmensentwicklung Wirtschaftsförderung Luzern, 1972.

nicht gewählt – 2108 Stimmen

Susanne Heer, Horw, Liste 22 – FDP Frauen, ehemalige Gemeinderätin, 1949.

nicht gewählt – 2052 Stimmen

Rosy Schmid-Ambauen, Hildisrieden, Liste 22 – FDP Frauen, Eidg. dipl. Marketingleiterin, dipl. Hotelière, Kantonsrätin, 1961.

nicht gewählt – 1765 Stimmen

Hildegard Meier-Schöpfer, Willisau, Liste 22 – FDP Frauen, Geschäftsfrau, alt Kantonsratspräsidentin, 1958.

nicht gewählt – 1401 Stimmen

Karin Ruckli, Luzern, Liste 22 – FDP Frauen, Geschäftsfrau, Präsidentin FDP-Frauen, 1958.

nicht gewählt – 1230 Stimmen

Karin Supersaxo-Freiburghaus, Adligenswil, Liste 22 – FDP Frauen, Eidg. Marketing- und Verkaufsfachfrau, 1991.

nicht gewählt – 833 Stimmen

Branka Kaiser Vesnic, Luzern, Liste 22 – FDP Frauen, Ing. FH/MBA, 1967.

nicht gewählt – 744 Stimmen

Marion Maurer, Adligenswil, Liste 22 – FDP Frauen, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen, Sängerin, 1961.

nicht gewählt – 701 Stimmen

Viktoria Aregger, Buttisholz, Liste 23 – AWG (CVP), Studentin Wirtschaft HSLU, News- und Socialmedia-Verantwortliche, 1996.

nicht gewählt – 849 Stimmen

Hans Schwegler, Ufhusen, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, dipl. Architekt HTL SIA, Vorstand AWG, 1964.

nicht gewählt – 839 Stimmen

Alex Fischer, Ebikon, Liste 23 – AWG (CVP), Geschäftsleiter, Co-Präsident Ortspartei, 1968.

nicht gewählt – 468 Stimmen

Martin Ruckli, Buttisholz, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, Vorstand AWG, 1962.

nicht gewählt – 385 Stimmen

Benjamin Koch, Luzern, Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer, Pflegevater, 1976.

nicht gewählt – 267 Stimmen

Urs Windler, Eschenbach, Liste 23 – AWG (CVP), Betriebsökonom HWV, 1971.

nicht gewählt – 215 Stimmen

Herbert Frey, Baldham (Deutschland), Liste 23 – AWG (CVP), Unternehmer Finanzberatung, 1964.

nicht gewählt – 205 Stimmen

Raymond Studer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Präsident Neue Energie Luzern Nelu, Inhaber Unternehmen für Klima, Energie und Mobilität, 1984.

nicht gewählt – 2597 Stimmen

Pirmin Jung, Eschenbach, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Holzbauing. FH SIA, Ing. Unternehmer, Präs. Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, 1968.

nicht gewählt – 2402 Stimmen

Yvonne Hunkeler, Grosswangen, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Unternehmensberaterin, VR-Präs. Verkehrsbetriebe Luzern und Basel, Kantonsrätin, 1967.

nicht gewählt – 2356 Stimmen

Marius Fischer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Elektroingenieur FH MBA, Geschäftsleiter Solarbau- und Energieunternehmen, 1972.

nicht gewählt – 1331 Stimmen

Markus Portmann, Kriens, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl. Energieberater, Energieunternehmer, Projektentwickler, Vizepräsident AEE Suisse, 1962.

nicht gewählt – 1217 Stimmen

Luzi Andreas Meyer, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Dipl Architekt ETH SIA, Mitinhaber Architekturbüro, CAS Nachhaltiges Bauen, 1980.

nicht gewählt – 1119 Stimmen

Markus Mächler, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), selbstständiger Architekt, Raumplaner, Präs. SBL Baugenossenschaft, Vizepräsident HEV Luzern, 1953.

nicht gewählt – 1009 Stimmen

Roger Sonderegger, Luzern, Liste 24 – Klimaschutz (CVP), Wahlen Kantonsrat Luzern 2019, Wahlkreis Luzern-Stadt, CVP, 1977.

nicht gewählt – 941 Stimmen

Gerda Jung, Hildisrieden, Liste 25 – CSV (CVP), Familienhelferin, Allrounderin, Gemeinderätin Soziales, Kantonsrätin, GASK-Mitglied, 1969.

nicht gewählt – 1148 Stimmen

Carlo Piani, Sursee, Liste 25 – CSV (CVP), Soz. Pädagoge, Leiter Berufliche Integration, Kantonsrat, 1963.

nicht gewählt – 1039 Stimmen

Xaver Vogel, Menzberg, Liste 25 – CSV (CVP), Sekundarlehrer, 1954.

nicht gewählt – 747 Stimmen

Roger Zurbriggen, Neuenkirch, Liste 25 – CSV (CVP), Geologe, Baustoffentwickler, Kantonsrat, Co-Präsident CSV Kanton Luzern, 1966.

nicht gewählt – 735 Stimmen

Markus Arnold, Eschenbach, Liste 25 – CSV (CVP), Theologe, Ethiker, 1953.

nicht gewählt – 423 Stimmen

Ramona Thalmann Hüsler, Neudorf, Liste 25 – CSV (CVP), Archivarin, Vizepräsidentin JCVP Kanton Luzern, 1988.

nicht gewählt – 418 Stimmen

Michaela Tschuor, Wikon, Liste 26 – CVP Frauen, Juristin, Gemeindepräsidentin, 1977.

nicht gewählt – 1072 Stimmen

Helen Affentranger-Aregger, Buttisholz, Liste 26 – CVP Frauen, Familienfrau, Hochbauzeichnerin, 1968.

nicht gewählt – 1001 Stimmen

Mary Sidler Stalder, Sempach, Liste 26 – CVP Frauen, Stadträtin, Architektin, 1968.

nicht gewählt – 763 Stimmen

Claudia Bernasconi, Greppen, Liste 26 – CVP Frauen, Geschäftsfrau, Gemeindepräsidentin, Kantonsrätin, 1961.

nicht gewählt – 721 Stimmen

Susanne Stöckli, Sursee, Liste 26 – CVP Frauen, Primarlehrerin, Erwachsenenbildnerin, 1959.

nicht gewählt – 717 Stimmen

Stephan Schärli, Menzberg, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Landwirt, Abteilungsleiter Notfallstation Wolhusen, Kantonsrat, 1969.

nicht gewählt – 5085 Stimmen

Markus Odermatt, Ballwil, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1966.

nicht gewählt – 2127 Stimmen

Thomas Grüter, St.Urban, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1964.

nicht gewählt – 2042 Stimmen

Hanspeter Bucheli, Ruswil, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, Kantonsrat, 1964.

nicht gewählt – 1956 Stimmen

Kilian Bucher, Malters, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Meisterlandwirt, 1989.

nicht gewählt – 1758 Stimmen

Marlis Krummenacher, Root, Liste 27 – CVP Luzerner Bauernliste, Bäuerin FA, Kantonsrätin, 1970.

nicht gewählt – 1544 Stimmen

Andrea Baumgartner, Hintermoos, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Eidg. dipl. Bäuerin, 1977.

nicht gewählt – 502 Stimmen

Lisa Zanolla, Luzern, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Unternehmerin, 1970.

nicht gewählt – 427 Stimmen

Evelyne Zumofen Achermann, Richenthal, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land dipl. Pflegefachfrau HF, 1975.

nicht gewählt – 393 Stimmen

Monika Meier-Böll, Grosswangen, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Hausfrau, Gemeinderätin, 1963.

nicht gewählt – 330 Stimmen

Michèle Binggeli, Kriens, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Rechtsanwältin, 1985.

nicht gewählt – 316 Stimmen

Brigitte Binggeli, Büron, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, dipl. Arztgehilfin DVSA, selbständige Kosmetikerin, 1960.

nicht gewählt – 294 Stimmen

Evelyne Dahinden-Konzelmann, Geuensee, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Pflegemutter, Coach, Mentor, 1962.

nicht gewählt – 213 Stimmen

Tamara Meyer, Luzern, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Hausfrau, 1976.

nicht gewählt – 212 Stimmen

Gisela Wiedmer-Billich, Wauwil, Liste 28 – SVP Frauen für Stadt und Land, Gemeinderätin, Geschäftsführerin, 1968.

nicht gewählt – 201 Stimmen

Reto Birrer, Flühli, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, LKW Mechaniker, Bauer, 1996.

nicht gewählt – 756 Stimmen

Lukas Biegger, Ufhusen, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Landwirt, 1999.

nicht gewählt – 491 Stimmen

Fabian Klein, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Elektroplaner i. A., 2001.

nicht gewählt – 372 Stimmen

Pascal Räber, Nottwil, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, dipl. Hotelier-Restaurateur HF, 1991.

nicht gewählt – 304 Stimmen

Pascal Wyss, Sempach, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Automechaniker, 1986.

nicht gewählt – 301 Stimmen

Sven Wicki, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Kältemonteur, 1990.

nicht gewählt – 285 Stimmen

Marco Imfeld, Kriens, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Logistiker, 1992.

nicht gewählt – 244 Stimmen

Stefan Aletz, Luzern, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Fachmann Betriebsunterhalt i. A., 2000.

nicht gewählt – 216 Stimmen

Andreas Solyom, Luzern, Liste 29 – Büezer und Bauern JSVP, Taxifahrer, 1990.

nicht gewählt – 215 Stimmen

Walter Burri, Sempach Station, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Finanzberater, 1955.

nicht gewählt – 659 Stimmen

Josefine Anderhub, Beromünster, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Landwirtin, Berufs-Chauffeurin, 1961.

nicht gewählt – 370 Stimmen

Roland Gehrig, Schötz, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Servicetechniker, 1958.

nicht gewählt – 333 Stimmen

Max Aregger, Rothenburg, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Polizeibeamter, Sozialpädagoge, 1955.

nicht gewählt – 303 Stimmen

Martin Waldis, Vitznau, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Schreiner, Fitnessberater, 1966.

nicht gewählt – 252 Stimmen

Erich Roos, Weggis, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Unternehmer, Immobilienverwalter, 1967.

nicht gewählt – 235 Stimmen

Christoph Arregger, Rothenburg, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, Fahrzeugelektriker-Elektroniker, Servicetechniker, 1985.

nicht gewählt – 232 Stimmen

Emil Grabherr, Weggis, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, eidg. dipl. Berufsachschullehrer, 1947.

nicht gewählt – 210 Stimmen

Jana Pedone, Luzern, Liste 30 – LU-Biker Luzern SVP, eidg. dipl. HR-Fachfrau, 1991.

nicht gewählt – 182 Stimmen

Oliver Heeb, Liste 31 – SVP International, Mitarbeiter Sicherheit, 1964.

nicht gewählt – 1022 Stimmen

Hans Peter Bieri, New Dehli (Indien), Liste 31 – SVP InternationalBotschaftsattaché, 1965.

nicht gewählt – 618 Stimmen

Nicolas Szita, Welwyn Garden City (Grossbritannien), Liste 31 – SVP International, Professor Techn. Biochemie, 1969.

nicht gewählt – 305 Stimmen

Peter Häberli, Göteborg (Schweden), Liste 31 – SVP International, Restaurateur, 1944.

nicht gewählt – 239 Stimmen

Karl Bachmann, Trnava (Kroatien), Liste 31 – SVP International, Rettungssanitäter IVR/SRK, 1953.

nicht gewählt – 131 Stimmen

Cyrill Wiget, Kriens, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmer, Politiker, 1962.

nicht gewählt – 1972 Stimmen

Gabi Kurer, Horw, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmerin, Kantonsrätin, 1983.

nicht gewählt – 1665 Stimmen

Urban Frye, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Unternehmer, Kantonsrat, 1962.

nicht gewählt – 1160 Stimmen

Urs Steiger, Horw, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne),, dipl. Natw. ETH SIA, Wissenschaftskommunikator, 1960.

nicht gewählt – 1096 Stimmen

Pascal Portmann, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Yogaleiter, Unternehmer, 1971.

nicht gewählt – 923 Stimmen

Sibylle Lehmann Scherer, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), dipl. Natw. ETH, Geschäftsführerin, 1969.

nicht gewählt – 827 Stimmen

Jo Bucher, Baldegg, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Landwirtin, 1980

nicht gewählt – 786 Stimmen

Caroline Felber, Luzern, Liste 32 – Unternehmer*innen für eine Grüne Wirtschaft (Grüne), Modistin, Unternehmerin, 1965.

nicht gewählt – 724 Stimmen

Patrick Renau, Llinars del Vallès (Spanien), Liste 33 – GLP International, Ing. erneuerbare Energien und Elektromobilität, 1969.

nicht gewählt – 586 Stimmen

Stefan Matti, Chicago (USA), Liste 33 – GLP International, dipl. Wirtschaftsprüfer, Manager Accounting, 1980.

nicht gewählt – 539 Stimmen

Florian Lüthi, Amsterdam (Niederlande), Liste 33 – GLP International, dipl. Pflegefachmann, 1988.

nicht gewählt – 472 Stimmen

Barbara Curran-Steiner, Seattle (USA), Liste 33 – GLP International, Unternehmerin, lic. oec. HSG, 1968.

nicht gewählt – 341 Stimmen

Stephan Kyburz, London (Grossbritannien), Liste 33 – GLP International, Research Fellow, Dr. rer. oec., 1984.

nicht gewählt – 271 Stimmen

Thomas Blättler, Emmenbrücke, Liste 34 - SD / NA, Logistiker, Sachbearbeiter.

nicht gewählt – 665 Stimmen

Walter Buholzer, Luzern, Liste 34 - SD / NA, Herrenkonfektionsverkäufer, Postbeamter

nicht gewählt – 559 Stimmen

Simon Koch, Mainhausen-Zellhausen (Deutschland), Liste 35 - SP International, Teamleiter, kaufm. Angestellter, 1981

nicht gewählt – 262 Stimmen

Tobias Brandner, Hongkong (China), Liste 35 - SP International, Theologe, Gefangenenseelsorger, 1965.

nicht gewählt – 256 Stimmen

Daniela Blättler, Nunoa, Santiago de Chile (Chile), Liste 35 -SP International, Lehrerin, 1984.

nicht gewählt – 234 Stimmen

Miellikki Albeverio, München (Deutschland), Liste 35 - SP International, dipl. Sozialwissenschaftlerin, 1973.

nicht gewählt – 212 Stimmen

Ein Grossteil der Zentralschweizer liebt die Fasnacht – oder wollte zumindest nicht verpassen, was am Schmutzigen Donnerstag am 28. Februar 2019 los war.

Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Auf dem Kapellplatz in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. Fritschivater Reto Schriber verteilt fleissig Orangen. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. Fritschivater Reto Schriber verteilt fleissig Orangen. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019)

Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urnkall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Mit dem Urknall und der Fritschitagwache beginnt die Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 28. Februar 2019) Einer der Enzilochmanne an der Tagwache im Städtli Willisau. (Bild: Nadia Schärli) Die Guugenmusik «Let's Fetz» in Willisau. (Bild: Nadia Schärli)

Die Hürntalschränzer Buchs/Uffikon an der Tagwache in Willisau. (Bild: Nadia Schärli)

Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Der Schmutzige Donnerstag in der Stadt Luzern: Farbenfroh, ausgefallen, rüüüdig. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Buntes Treiben auf den Strassen der Stadt Luzern: Impressionen vom Fritschi-Umzug 2019. (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Nostradamus mit dem berühmten «Maskenbrunnen». (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Chottlebotzer Lozärn mit dem Motto «Chottlebozser's All Hallows Eve». (Bild: Philipp Schmidli) Zunft zu Safran Luzern mit dem Motto Schwingfest auf Abwegen. (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Bueri Chessler mit dem Motto Töfflibuebe am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Fritschiumzug in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch) Schnipp-Schnaps mit dem Motto Schnägge. (Bild: Philipp Schmidli) Fritschiumzug. (Bild: Manuela Jans-Koch | LZ) Wey-Zunft Luzern mit dem Motto Da Vinci. (Bild: Philipp Schmidli) Latärndlihöckler Lozärn mit dem Motto Whats Aff . (Bild: Philipp Schmidli) Orbis Arbitrarius mit dem Motto Imperium Sempiternum - Ewige Herrschaft. (Bild: Philipp Schmidli). Wey-Zunft Luzern mit dem Motto Da Vinci am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Die drei Tenöre an der Fasnacht in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch) Zwätschgeräuber Meggen mit dem Motto Alpsaag. (Bild: Philipp Schmidli) Rasselbandi Horw mit dem Motto Horwer Narren-Zucht. (Bild: Philipp Schmidli) Rüsssuuger Ämme mit dem Motto 30 Jahre auf der grossen Bühne am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Wilde Nummer am Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Strassenfasnacht in der Fasnacht 2019 in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch) Fritschumzug in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch)

Am Schweizerhofquai in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch) Fritschiumzug in Luzern. (Bild: Manuela Jans-Koch) Polizeipräsenz am Fritschiumzug. (Bild: Manuela Jans-Koch) Der Narr der Zunft zu Safran am Fritschiumzug am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar 2019 in Luzern. (Bild: Philipp Schmidli) Krampus Lozärn mit dem Motto «Weniger Plastik ist Meer». (Bild: Philipp Schmidli) Aufräumarbeiten nach dem Fritschiumzug. (Bild: Philipp Schmidli) Maskenliebhaber im Süesswinkel. (Bild: Philipp Schmidli) Maskenliebhaber im Süesswinkel. (Bild: Philipp Schmidli) Maskenliebhaber im Süesswinkel. (Bild: Philipp Schmidli) Ronfäger in der Münzgasse. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Domus am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Domus am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Holzwörm mit dem Motto Gamen beim Sepp-Ebinger-Gässli. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Holzwörm mit dem Motto Gamen beim Sepp-Ebinger-Gässli. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. (Bild: Philipp Schmidli) Gruppe Moggetätscher auf dem Dach des Stadtkellers. (Bild: Philipp Schmidli) Fasnachtszumzug in Escholzmatt: Familienguggemusik Sumpflüüs Schüpfhe mit dem Motto 25 Jahre Glück. (Bild: Boris Bürgisser) Fasnachtszumzug in Escholzmatt: Guggemusig Äeschlismatt mit dem Motto Chicago bei Nacht Blues, Roots and Rock 'n' Roll. (Bild: Boris Bürgisser)

Fasnachtszumzug in Escholzmatt. (Bild: Boris Bürgisser) Umzug in Altbüron: Die Ghosbusters. (Bild: Nadia Schärli) Umzug in Altbüron: Geisterzog Wagebauklicke. (Bild: Nadia Schärli)

Umzug in Altbüron: Die Männerriege Tunnuspinne. (Bild: Nadia Schärli)

Umzug in Altbüron: Mukiturnen Altbüron mit dem Motto Gspängster. (Bild: Nadia Schärli)



Am Samstag, 6. Juli 2019 zog ein heftiges Gewitter über die Zentralschweiz. Böen mit teilweise Orkanstärke sorgten für umgeknickte oder gar entwurzelte Bäume:

Auch nach dem Sturm haben die Einsatzkräfte noch alle Hände voll zu tun. (Leserbild: Raphael Iten, 7. Juli 2019) Umgestürzter Baum und Äste auf Bleicherstrasse beim Bleichergärtli. (Leserbild: Marianne Brunner, Luzern, 6. Juli 2019) Auch der Bireggwald an der Grenze zwischen der Stadt Luzern und Horw wurde verwüstet. (Bild: Stefan Dähler, 7. Juli 2019) Der Bireggwald war bereits vom Sturm Burglind betroffen. (Bild: Stefan Dähler, 7. Juli 2019) Gestern türmte sich auf dem Glaubenbielen eine pechschwarze Wand auf. (Leserbild: Margrith Imfhof-Röthlin, Glaubenbielen, 6. Juli 2019) Erdrückend dunkel waren die Wolken auch auf der Rigi. (Leserbild: Michael Schär, Rigi, 6. Juli 2019) So sah es aus, als heute Nachmittag das Gewitter über dem Steinerberg SZ aufzog. (Leserbild: Florian Schäfer. 6. Juli 2019) Ein Forstarbeiter im Einsatz an der Seeburgstrasse. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) An der Seeburgstrasse sind bereits die Aufräumarbeiten im Gange. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) An der Seeburgstrasse sind bereits die Aufräumarbeiten im Gange. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Ein Polizeiwagen vor dem Verkehrshaus Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Impressionen vom heftigen Gewitter am Samstagnachmittag in Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Impressionen vom heftigen Gewitter am Samstagnachmittag in Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Ein entwurzelter Baum beim Lido in Luzern. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Die Feuerwehr ist an vielen Orten im Einsatz. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Dieser Weidenbaum hielt dem Sturm nicht Stand. (Leserbild: Brigit König, Luzern, 6. Juli 2019) Ein imposanter Anblick. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Fussgänger betrachten die Folgen des heftigen Gewitters. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Die Spielelemente vor dem Lido Luzern nach dem Sturm. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Velos liegen beim Verkehrshaus am Boden. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Definitiv ein Foto wert: der entwurzelte Baum beim Lido. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Dieser Hasenstall muss wohl renoviert werden. (Leserbild, Horw, 6. Juli 2019) Leserin Doris Nussbaumer berichtet von einem Bassin, das es auf die Gleise geweht hat. (Leserbild: Doris Nussbaumer, Luzern, 6. Juli 2019) Dieses Haus in Meggen ist nun um ein paar Ziegel leichter. (Leserbild: Dario Niederberger, Meggen, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Da braut sich was am Himmel zusammen. Gewitterwolken über Malters. (Bild: Urs Gutfleisch, 6. Juli 2019) Auch an der Eschenstrasse liegen umgeknickte Äste am Boden. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Das Gewitter hat seine Spuren an der Eschenstrasse hinterlassen. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse sind mehrere dicke Äste abgebrochen. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Die Autos müssen den eingesetürzten Bäumen ausweichen. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) An der Horwerstrasse in Luzern blockieren umgeknickte Äste die Strasse. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Heimische Balkone werden vor dem Gewitter nicht verschont. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Auch in der Bleichestrasse liegt ein umgestürzter Baum auf der Strasse. Die Feuerwehr ist vor Ort. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Beim Parkplatz Alpenquai liegt ein Ast am Boden. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019) Die Vorstellung des Circus Knie auf der Allmend wurde abgebrochen. Die Zuschauer versammeln sich vor dem Zelt. (Leserbild, Luzern, 6. Juli 2019) Nach dem Gewitter geniessen die Spaziergänger die aufkommende Sonne. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 6. Juli 2019)

Wer hat es geschafft? Wer sitzt nach den Wahlen vom 31. März 2019 im Luzerner Kantonsrat? Gar nicht so einfach, bei 120 Köpfen den Überblick zu behalten. Diese Bildergalerie half dabei:

Bildstrecke So präsentiert sich der neue Kantonsrat: Die 120 Luzerner Parlamentarier im Bild Das Luzerner Stimmvolk hat den Kantonsrat heute neu besetzt. Hier zeigen wir Ihnen alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte geordnet nach Wahlkreis. Zéline Odermatt 31.03.2019

Emotionen und Höchstleistungen bei mildem Laufwetter im Herbst - dafür sorgte der 13. Swiss City Marathon Lucerne am 27. Oktober 2019:

Der Deutsche Kay-Uwe Müller ist Sieger des Swiss City Marathon. (Bild: Corinne Glanzmann , Luzern 27. Oktober 2019) Die Luzernerin Franziska Inauen ist Siegerin des Swiss City Marathon. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Melina Frei ist Siegerin des Halbmarathon. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Manuel Waiss ist Sieger über 10 Kilometer. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Tadesse Abraham gibt den Startschuss zum Swiss City Marathon. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Gabriel Kaspar, Luzern,27. Oktober 2019)) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Applaus für die Läufer vom Publikum. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Swiss City Marathon beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer kurz nach dem Start. ( Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer auf der Haldenstrasse. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick auf den Schweizerhofquai. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick auf den Schwanenplatz und die Seebrücke. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick auf den Schweizerhofquai und die Seebrücke. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Das Marathonfeld bewegt sich über die Seebrücke. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Das Marathonfeld bewegt sich über die Seebrücke. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Musikalische Unterstützung für die Läufer. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Musikalische Unterstützung für die Läufer. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Sie läuft ihrem Schatten davon. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Schattenläufer. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Eine Läufergruppe beim Schweizerhofquai. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Eine Läufergruppe beim Schweizerhofquai. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Überqueren der Strasse beim Schwanenplatz. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Ein Gruss ins Publikum. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Daumen hoch in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Läufer in der Altstadt. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Das Publikum feuert die Läufer an. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick von oben auf die Läufer vor dem KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick von oben auf die Läufer vor dem KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Kurz dem Publikum zuwinken bevor die ersten Läufer kommen. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer kurz vor dem KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Melina Frei kurz vor dem KKL auf dem Weg zum Sieg im Halbmarathon. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Melina Frei ist bestens im Zeitplan für den Sieg im Halbmarathon. Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Wenn das nicht noch zusätzliche Motivation ist... (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Wenn das nicht noch zusätzliche Motivation ist... (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Verdienter Applaus für die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Unterstützung für Geraldo aus Brasilien.. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Auch dwer Speaker beim KKL ist mit vollem Einsatz dabei. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim KKL. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Inseli. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Inseli. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Blick von oben auf die Läufer. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 27. Oktober 2019) Neil Burton auf seinem Weg zum Sieg im Halbmarathon. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Neil Burton auf seinem Weg zum Sieg im Halbmarathon. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Kurz vor dem Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Kurz vor dem Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Kurz vor dem Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Kurz vor dem Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Luzern, 27. Oktober 2019) Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Start zum Maratholino. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Vor dem Start des Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Vor dem Start des Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start des Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Start des Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Der Spass steht beim Maratholino im Vordergrund. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Maskottchen am Maratholino auf der Seebrücke. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Medaillen für die Teilnehmer des Maratholino. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Chantal beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Die Läufer beim Winkel. (Bild: Jakob Ineichen, Horw, 27. Oktober 2019) Jubelschrei von Sieger Kay-Uwe Müller. (Bild: Corinne Glanzmann , Luzern 27. Oktober 2019) Neil Burton ist Sieger des Halbmarathons. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Medaillen für die Teilnehmer des Maratholino. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf der besonderen Art: Mitten im Verkehrshaus laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Swiss City Marathon Lucerne ein und freuen sich über ihren ganz persönlichen Erfolg. (Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Das Siegertrio bei den Frauen: Franziska Inauen (Mitte) gewinnt vor Mirjam Niederberger (rechts) und Nina Högger. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019)

Blumenstrauss und Siegerkuss für die Nottwilerin Franziska Inauen. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Neil Burton ist Sieger des Halbmarathons. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Manuel Waiss aus Sursee gewinnt das Rennen über 10 Kilometer. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Andy Mettler(swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zielenlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Zielenlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Zielenlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Zielenlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Andy Mettler/swiss-image, Luzern, 27. Oktober 2019) Zielenlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Erschöpft im Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Zufrieden und glücklich im Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Mit vereinten Kräften ins Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Verdienter Lohn nach grossartiger Leistung. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Mit vereinten Kräften ins Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Erste Hilfe bei einem Krampf. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Gespanntes Warten auf die Läufer beim Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zuschauer im Zielgelände. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Herzliche Beglückwünschung im Ziel. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019) Zieleinlauf beim Verkehrshaus. (Bild: Corinne Glanzmann, Luzern, 27. Oktober 2019)

Zum ersten Mal geschneit hat es hingegen bei der 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs am 4. Mai 2019:

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Die Siegerin des Frauen Nachwuchs-Eliterennens: Valentina Rosamilia. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Der Sieger des Männer Nachwuchs-Eliterennens: Maurice Christen. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Jubel nach dem Zieleinlauf am Luzerner Stadtlauf.. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Zbinden, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Die 42. Austragung des Luzerner Stadtlaufs findet heuer bei garstigem Wetter statt. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die T-Shirt-Ausgabe beim Europaplatz ist glücklicherweise gut überdacht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) So können die Läufer bei trockenen Bedingungen die richtige Grösse auswählen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch ein Säckli gibt's für alle Läufer dazu. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Kurzentschlossene können sich bis kurz vor dem Start vor Ort nachmelden. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Rosenkönigin aus Weggis, Fabienne Joller, beim Startschuss des ersten Rennens. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Läufer warten in der Bahnhofstrasse, bis es losgeht. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Besonders die Familienkategorie ist bei den Luzernern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Ist der Startschuss erst einmal ertönt, gibt es kein Halten mehr. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Trotz kalten Temperaturen rennen zahlreiche Läufer am Stadtlauf mit. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Ein Erinnerungsfoto muss sein. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) So lässt sich ein Lauf besonders geniessen. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Rennt der Papa etwa zu langsam? (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Am Streckenrand erkennt man immer wieder Bekannte. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Blau - eindeutig die Lieblingsfarbe der Luzerner. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Vater und Tochter geniessen den Luzerner Stadtlauf. (Bild: LZ, 4. Mai 2019) Das Einturnen mit der Suva ist bei den Kindern beliebt. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Auch verkleidete Piraten sind am Stadtlauf unterwegs. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Ähnlichkeit ist kaum zu übersehen. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die jungen Knaben geben Vollgas. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Die Repräsentanten der Gastregion Weggis, Vitznau und Rigi mit Nauen kommen in Luzern an. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Trychler begleiten den Stadtlauf musikalisch. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Hunderte von Kinder, die den Startschuss kaum erwarten konnten. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Niemand ist zu klein, ein Stadtläufer zu sein. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Mit Regenjacken und Kappen wappnen sich diese Familien gegen den angekündigten Regen. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Auch Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing besucht den Luzerner Stadtlauf. (Bild: Nadia Schärli, 4. Mai 2019) Die Jungs warten auf ihren Start. (Bild: swissimage/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Es scheint, als rennen diese Mädchen den dunklen Wolken davon. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer überqueren die Brücke und gelangen in die Altstadt. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Läufer werden eifrig angefeuert. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Im Ziel gibt's die verdiente Medaille. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Die Regierungsratskandidaten Korintha Bärtsch und Paul Winiker am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Auch Städträtin Franziska Bitzi zeigt sich am Luzerner Stadtlauf. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019)

Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Der ehemalige Stadtpäsident Urs W. Suder ist Zuschauer des Luzener Stadtlaufs. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Dominik Wunderli, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Pius Amrein, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: swiss-image/Andy Mettler, 4. Mai 2019) Impressionen vom Stadtlauf Luzern 2019. (Bild: Roger Grütter, 4. Mai 2019)

Jeden Monat senden die Leser uns ihre schönsten Bilder – die besten schaffen es in die jeweilige Galerie. Die Oktober-Bilder 2019 sahen sich so viele an, dass die Bildstrecke zu den zehn erfolgreichsten des Jahres zählt.

Wie bekomme ich die Traube in den Mund? (Bild: Hardy Konzelmann , Tonis Zoo Rothenburg, 31. Oktober 2019) Prächtige Pilze am nebligen Morgen. (Bild: Vinzenz Blum, Egolzwil, 31. Oktober 2019) Die Schnecke hat Durst. (Bild: Petra Jung, 31. Oktober 2019) Vollmond über dem Luzerner Seebecken. (Bild: Daniel Hegglin, Rigi, 12. Oktober 2019) Kapelle Gibelflüh mit Sonnenuntergang. (Bild: Walter Buholzer, Ballwil Gibelflüh, 31. Oktober 2019) Eine Schnecke kriecht ein herbstlich verfärbtes Blatt entlang. Es muss ja nicht unbedingt ein roter Teppich sein. Die raschelnden bunten Blätter sind auch schön. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 30. Oktober 2019) Wer war da wohl überraschter war, das Reh oder der Fotograf? (Bild: Walter Buholzer, Gütschwald, 31. Oktober 2019) Grau in grau – Ton in Ton. (Margrith Imhof-Röthlin, Arth, 30. Oktober 2019) Herbststimmung. (Bild: Buholzer Walter, Hans Erni Quai Luzern, 31. Oktober 2019) Ein «tränender» Steinpilz. (Bild: Irene Wanner, Ebersecken, 30. Oktober 2019) Ein Tautropfen an einem nassen Grashalm. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 30. Oktober 2019) Trübes und nasses Regenwetter am Steinibühlweiher. (Bild: Urs Gutfleisch, Sempach, 29. Oktober 2019) Der Lai da Palpuogna, einer der schönsten Bergseen der Schweiz. (Bild: Vinzenz Blum, Preda GR, 29. Oktober 2019) Wetterhorngruppe vom Glaubenberg her gesehen. (Bild: Josef Habermacher, Stalden OW, 29. Oktober 2019) Man braucht das Glück nicht unbedingt mit dem Fernrohr suchen, es begegnet uns auf Schritt und Tritt. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 26. Oktober 2019) Innerschweizer Alpen im Morgenlicht - fast ein «Hodler». (Bild: Stefan Kunz, Meggen, 27. Oktober 2019) Trotz bedeckten Himmel leuchten die gelben Buchenblätter. (Bild: Irene Wanner, Egolzwil, 28. Oktober 2019) Die wunderbare Verwandlung; Aus einem satten Grün wird ein strahlendes Gelb, aufgenommen am Ruheplatz Seeacher, Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 27. Oktober 2019) See und Berge brennen. (Bild: Walter von Holzen, Ennetbürgen, 17. Oktober 2019) Unterwegs in der abwechslungsreichen Moorlandschaften der Unesco Biosphäre Entlebuch. (Bild: Irene Wanner, Sörenberg, 27. Oktober 2019) Bunte Herbstfarben im Lutherntal. (Bild: Isidor Rösch, 27. Oktober 2019) Dieses Bild löst in mir Wohlbehagen aus. Holzscheit um Holzscheit wurde mit viel Geduld und mit Können gestapelt. Zuerst also no echli Herbst - dann aber kann es Winter werden... (Bild: Georgette Baumgarnter-Krieg, Eigenthal, 26. Oktober 2019) Goldener Herbsttag auf Fürenalp ob Engelberg. (Bild: Philipp Weibel, 26. Oktober 2019) Das nennt man dann goldener Herbst. (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 28. Oktober 2019) Zwei Pilze im Schutz des Astes. (Bild: Benjamin Bäumli, Urswil, 27. Oktober 2019) Wunderbarer Sonnenaufgang über der Kleinen Emme. (Bild: Urs Gutfleisch, Blatten bei Malters, 27. Oktober 2019) Morgenstimmung mit Blick auf Meggen und See. (Bild: Stefan Kunz, Meggen Oberland, 27. Oktober 2019) Der Hochnebel lässt auf den Hahnen in Engelberg durchblicken. (Bild: Caroline Pirskanen, Brunni Engelberg, 25. Oktober 2019) Milchstrasse über dem Stanserhorn. (Bild: Sven von Holzen, Kerns, 25. Oktober 2019) Was für ein Herbsttag! (Bild: Stefan Kunz, Schifflände Meggen, 26. Oktober 2019) Da staunt selbst der Vogel über diese Herbstfarben. (Bild: Walter Buholzer, Hans Erni Quai, 26. Oktober 2019) Hagebutte ist eine vitaminreiche Nahrung für viele Standvögel. (Bild: Irene Wanner, Wauwiler Moos, 26. Oktober 2019) Wunderschöner Sonnenaufgang im Moos. (Bild: Irene Wanner, Wauwiler Moos, 26. Oktober 2019) Traumhafter Morgen am Mauensee. (Bild: Vinzenz Blum, Mauensee, 26. Oktober 2019) Traumhafter Sonnenaufgang heute Morgen auf dem Sonnenberg. (Bild: Urs Gutfleisch, Sonnenberg, 26. Oktober 2019) Sonnenaufgang auf dem Zugerberg. (Bild: Daniel Hegglin, Zugerberg, 24. Oktober 2019) Herbstfarben als Stimmungsaufheller. (Bild: Anneliese Nagy, Luzern, 25. Oktober 2019) Die Rigi spiegelt sich im Zugersee. (Bild: Xaver Husmann, Rigi, 25. Oktober 2019) Eine wunderbare Aufnahme eines Greifvogels. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 25. Oktober 2019) Föhnstimmung auf dem Zugerberg. Blick Richtung Rigi. (Bild: Peter Bumbacher, Zugerberg, 24. Oktober 2019) Beim Picknickplatz an der Luther. Im Sommer ein begehrter Platz. (Bild: Irene Wanner, Schötz, 24. Oktober 2019) Auch die Rosen machen langsam dem Spätherbst Platz. (Bild: Xaver Husmann, Rain, 24. Oktober 2019) Herrliche mystische Morgenstimmun. (Bild: Urs Gutfleisch, Wauwilermoos, 24 Oktober 2019) Was für eine traumhafte Herbststimmung. (Bild: Urs Gutfleisch, Wauwilermoos, 24 Oktober 2019) Wunderschöne mystische Morgenstimmung mit einem Wolken- und Sonnenspektakel und Bodennebel. (Bild: Urs Gutfkleisch, Wauwilermoos, 24. Oktober 2019) Vielleicht «paddelt» er tatsächlich umweltfreundlich zum Business-Lunch? (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 24. Oktober 2019) Auch Vögel geniessen diese schöne Fernsicht. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 21. Oktober 2019) In diesem Tautropfen spiegelt sich ein gelbes Herbstblatt. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 24. Oktober 2019) Die frisch eingeschneite Spannort eingerahmt von herbstlich gefärbten Laubbäumen. (Bild: Hans Burch, Engelberg, 7. Oktober 2019) Der Hahnen spiegelt sich im kleinen Bergsee. (Bild: Hans Burch, Engelberg, 16. Oktober 2019) Ein neuer Herbsttag beginnt. (Bild: André Egli, Ettiswil, 23. Oktober 2019) Über dem Nebel dank Föhn herrliches Herbstwetter. (Bild: Peter Bumbacher, Oberägeri, 23. Oktober 2019) Über dem Nebel dank Föhn herrliches Herbstwetter. (Bild: Peter Bumbacher, Oberägeri, 23. Oktober 2019) Herbststimmung auf dem Glaubenberg. (Bild: Walter Buholzer, 23. Oktober 2019) Herbststimmung auf dem Glaubenberg. (Bild: Walter Buholzer, 23. Oktober 2019) Nebelmeer und herrliche Aussicht auf die Berge. (Bild: Urs Gutfleisch, Glaubenberg, 23. Oktober 2019) Traumhaft schöne Naturlandschaft bei strahlendem Sonnenschein. (Bild: Urs Gutfleisch, Glaubenberg, 23. Oktober 2019) Mit dieser wunderschönen Morgenstimmung kann der heutige Tag beginnen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 23. Oktober 2019) Herbst der Pilze, Holzritzen als Sporenträger. (Bild: Josef Habermacher, Rickenbach, 23. Oktober 2019) Moorlandschaft in Habkern. (Bild: Marianne Schmid, Habkern, 20. Oktober 2019) Herrliche mystische Stimmung mit diesen wunderschönen Herbstfarben auf dem Sonnenberg. (Bild: Urs Gutfleisch, Luzern, 22. Oktober 2019) Goldener Herbst trotz trübem Nebelwetter im Tribschen. (Bild: Urs Gutfleisch, Luzern, 22. Oktober 2019) Blick auf den Europaplatz vor dem KKL während der Määs 2019. (Bild: Roman Beer, Luzern, 20. Oktober 2019) Föhnstimmung und Nebelmeer über dem Ägerital. (Bild: Daniel Hegglin, Zugerberg, 20. Oktober 2019) Der Wahlherbst ist zu Ende. (Bild: Roman Beer, Luzern, 20. Oktober 2019) Die Blätter fallen allmählich. (Bild: Sepp Bernasconi, Altzellen, 15. Oktober 2019) Wind, Wolken, Nebel, Sonne und blauer Himmel: Herbstherz, was willst du mehr? (Bild: Stefan Kunz, Beckenried, 20. Oktober 2019) Schönes Wolken- und Lichtspiel oberhalb des Brienzersees. (Bild: Sandra Waldispühl, Brienzer Rothorn, 20. Oktober 2019) Herbstzeit in Luzern. (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 20. Oktober 2019) Herbstzeit ist Pilzzeit. (Bild: Walter Buholzern, Glaubenberg, 20. Oktober 2019) Herrliche Morgenstimmung mit einem Nebel-, Wolken- und Sonnenspektakel. (Bild: Urs Gutfleisch, Holderchäppeli, 20. Oktober 2019) Pilze im Garten. (Bild: Christine Vanoli, Reiden, 20. Oktober 2019) Die Sonne kämpft mit den Wolken über dem Zugersee. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 19. Oktober 2019) Der Herbst hält Einzug. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 19. Oktober 2019) Abendstimmung mit wunderbaren Wolkenformationen. (Bild: Urs Gutfleisch, Schwarzenberg, 19. Oktober 2019) Wunderschöner Herbsttag in Engelberg! (Bild: Vinzenz Blum, 17. Oktober 2019) Mit dem Lensball auf Entdeckungsreise am Steinibühlweiher. (Bild: Xaver Husmann, Sempach, 19. Oktober 2019) Goldiger Oktober in Engelberg. (Bild: Vinzenz Blum, 17. Oktober 2019) Ein herrliches «Überbleibsel» einer wunderschönen verblühten Rose. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Naturschutzgebiet Wagenmoos, 18. Oktober 2019) Was für ein traumhafter Sonnenaufgang heute Morgen auf dem Holderchäppeli. Einfach nur zum Geniessen. (Bild: Urs Gutfleisch, Holderchäppeli, 18. Oktober 2019) Bezauberndes Erlebnis: Das Matterhorn spiegelt sich im Riffelsee, unterhalb des Gornergrats. (Bild: Ursi Trinkler, Zermatt, 16. Oktober 2019) Herbststimmung am Steinibühlweiher (Bild: Xaver Husmann, Sempach, 18. Oktober 2019) Lacht sie mich an; oder etwa aus? (Bild: Hardy Konzelmann, Pilatus, 17. Oktober 2019) Gipfelkreuz (Bild: Hardy Konzelmann, Pilatus, 17. Oktober 2019) Die Königin der Berge wird von einem herbstlichen «Weinblätter-Schmuck» umrahmt. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Küssnacht, 18. Oktober 2019) Traumsicht über die Klimsenkapelle (Bild: Hardy Konzelmann, Pilatus, 17. Oktober 2019) Abendstimmung in Richtung Schwarzenberg. (Bild: Erich Heiniger, Schwarzenberg, 17. Oktober 2019) Da gibt es ein feines Nachtessen auf einer Tannenspitze. (Bild: Marianne Schmid, Gunzwil, 16. Oktober 2019) Die Kapelle St. Jost auf dem Dottenberg, im Hintergrund die Rigi. (Bild: Markus Brülhart, Dottenberg, 17. Oktober 2019) Der Herbst ist angekommen am Steinhauser Waldweiher. (Bild: Werner Walker, Steinhausen, 17. Oktober 2019) Herbststimmung am Rotsee. (Bild: Walter Buholzer, Rotsee, 16. Oktober 2019) Herbststimmung auf dem Utenberg. (Bild: Utenberg, 17. Oktober 2019) Machen wir mal eine kleine Ruhe-Pause; Das war wohl heute das Motto dieser Schafe im sonnigen Eigenthal. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Eigenthal, 17. Oktober 2019) Farbliche Herbstimpressionen an der Seepromenade des Vierwaldstättersees. (Bild: Urs Gutfleisch, Buochs, 17. Oktober 2019) Herbstlandschaft mit frisch gepflügten Feldern, Gunzwiler-Moos. (Bild: Josef Habermacher, Gunzwil, 17. Oktober 2019) Auf einem Spaziergang von Adligenswil auf den Dietschiberg ist der Hausberg schön zu bestaunen. (Bild: Ruedi Petermann, Adligenswil, 17. Oktober 2019) Guten Morgen ins Mittelland bis zum Jura. (Bild: Daniela Hofer, Mittaggüpfi, 12. Oktober 2019) Kürbisausstellung im Emmen Center. (Bild: Heinrich Inderbitzin, 17. Oktober 2019) Wunderschöner Blick von der Rotenflue SZ auf das Mythengebiet mit Lauerzersee und Rigi. (Bild: Markus Brülhart, Rotenflue, 16. Oktober 2019) Schönste Sicht von der Seebodenalp. (Bild: Brigitte Henggeler, 11. Oktober 2019) Leuchtende Herbstfarben in Rickenbach. (Bild: Josef Habermacher, Rickenbach, 17. Oktober 2019) Mondaufgang über Rain mit Flugzeug. (Bild: Xaver Husmann, Rain, 16. Oktober 2019) Diese formschönen Tristen stehen etwas unterhalb vom Sattelpass Giswil. Im Hintergrund sind der Hutstock, der Titlis und die die Wendenstöcke zu sehen. (Bild: Niklaus Rohrer, 16. Oktober 2019) Der Haldigrat und der Brisen bereiten uns ganz behutsam auf den nahenden Winter vor. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Gummenalp, 16. Oktober 2019) Zum Abschluss an diesem goldenen Herbsttag noch ein wunderschöner Sonnenuntergang. (Bild: Urs Gutfleisch, Ruswil, 16. Oktober 2019) Was für ein toller Fliegenpilz, so schön die Natur im Herbst. (Bild: Anita Imfeld-Leu, Hünenberg, 16. Oktober 2019) Die Sonnenstrahlen leuchten durch den Baumstamm. (Bild: Irene Wanner, Wauwiler Moos, 16. Oktober 2019) Herbststimmung im Ostergau bei Willisau. (Bild: Ledi Herzog, Ostergau Willisau, 16. Oktober 2019) Ein Birkhahn sass schön auf Augenhöhe auf einer Tannenspitze. (Bild: Marianne Schmid, Habkern, 14. Oktober 2019) Goldener Herbsttag bei strahlendem Sonnenschein. (Bild: Urs Gutfleisch, Entlebuch, 16. Oktober 2019) Ein herbstlich verfärbtes Laubblatt spiegelt sich im Tropfen. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 16. Oktober 2019) Goldener Sonnenaufgang an einem sonnigen Herbsttag auf dem Sonnenberg. (Bild: Urs Gutfleisch, Sonnenberg, 16. Oktober 2019) Symbolträchtig steht diese Herbstzeitlose in der prächtigen Landschaft von Jänzimatt. (Bild: Hans Burch, Giswil, 11. Oktober 2019) Morgenbetrachtung. (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg, Hirtenhof, 16. Oktober 2019) Der Föhn sorgte für ein wunderbares Morgenrot über dem Ägerital. (Bild: Daniel Hegglin, Zugerberg, 15. Oktober 2019) Mystische morgendliche Herbststimmung mit Nebel und Wolken am Steinibühlweiher. (Bild: Urs Gutfleisch, Sempach, 15. Oktober 2019) Der Herbst hält Einzug: Nebelmeer über Zug. (Bild: Daniel Hegglin, Zugerberg, 15. Oktober 2019) Ein sonniger Herbsttag. (Bild: Peter Bumbacher, Neuheim, 13. Oktober 2019) Die Berner Oberländer präsentieren sich im besten Licht. (Bild: Daniela Hofer, Mittaggüpfi, 12. Oktober 2019) Farbige Määs-Stimmung in der Lichterstadt Luzern. (Bild: Eveline Schwarzenberger, 14. Oktober 2019) Spass und Fun an der Chilbi in Lozärn. (Bild: Roland Bucheli, Luzern, 14. Oktober 2019) Unterwegs an der Suhre entlang. (Bild: Irene Wanner, Geuensee, 15. Oktober 2019) Gleich mehrere Luzerner Wahrzeichen mit dem Riesenrad als heimlicher strahlender, vergänglicher Favorit. (Bild: Stefan Kunz, Luzern, 14. Oktober 2019) So ein Bartgeier ist schon eine wunderschöne Erscheinung ! Aufgenommen im Tierpark Goldau. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Tierpark Goldau, 13. Oktober 2019) Wir Bauern im Glück. Dank des sonnigen und trockenen Tage können die Herbstarbeiten zügig erledigt werden. Bald ist aller Mais abgeerntet, die Felder bearbeitet und zum Teil schon wieder frisch angesät. Auch das Sonnenblumenfeld in Ettiswil kommt dank der milden Nächte wunderbar zum Blühen. (Bild: Priska Ziswiler-Heller, Ettiswil, 13. Oktober 2019) Strahlende Mäss und goldener Herbst gehen eine nächtliche Romanze ein. (Bild: Stefan Kunz, Luzern, 14. Oktober 2019) Um diese Zeit ein etwas einsames, aber nicht desto trotz mit ewiger Magie strahlendes Rösslispielrössli. (Bild: Stefan Kunz, Luzern, 14. Oktober 2019) Der wahre Burner an der Määs ist der strahlende Herbst. (Bild: Stefan Kunz, Luzern, 14. Oktober 2019) Traumhafte Kulisse am Oeschinensee. (Bild: Walter von Holzen, Oeschinensee, 11. Oktober 2019) Mond trifft Hammetschwand. (Bild: Simon Spiller, Hergiswil, 14. Oktober 2019) Wenn der Vollmond langsam unter geht. (Bild: René Burch, Ruswil, 14. Oktober 2019) Auch diese Dole freut sich auf den Sonnenaufgang auf dem Mythen.... (Bild: Priska Arnold, Mythen, 14. Oktober 2019) Eine Köcherfliege. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 14. Oktober 2019) Den goldigen Herbst geniessen. (Bild: Irene Wanner, Langenthal, 14. Oktober 2019) Herrliches Herbstwetter mit Föhn in den Voralpen. Blick Richtung Mythen. (Bild: Peter Bumbacher, 14. Oktober 2019) Goldener Herbsttag im Schlössliwald bei Beromünster. (Bild: Urs Gutfleisch, Beromünster, 14. Oktober 2019) Was gibt es Schöneres? (Bild: Isabelle Müller-Bucheli, Schwyz, Oktober 2019) Sonnenuntergang über dem Inseli-Quai während der Luzerner Määs. (Bild: Sepp Bernasconi, 13. Oktober 2019) Auf dem Balkon. (Bild: Ledi Herzog, Hergiswil am Napf, 13. Oktober 2019) Natur pur. (Bild: Ledi Herzog, Hergiswil am Napf, 13. Oktober 2019) Herbst im Brunnen vor dem Jagdhaus. (Bild: Ledi Herzog, Hergiswil am Napf, 13. Oktober 2019) Eine fast perfekte Tarnung: Nach mehreren Versuchen kam es doch noch zu diesem herrlichen Schnappschuss. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Tierpark Goldau, 13. Oktober 2019) Da möchte jedermann ein Wildmann sein. (Bild: Beat von Holzen, Melchsee-Frutt, 13. Oktober 2019) Vollmond über dem Luzerner Seebecken. (Bild: Daniel Hegglin, Rigi, 12. Oktober 2019) Sonnenaufgang auf der Rigi. (Bild: Daniel Hegglin, Rigi, 12. Oktober 2019) Wenn sich der Pilatus im ersten Licht des neuen Tages präsentiert. (Bild: Daniela Hofer, Mittaggüpfi, 12. Oktober 2019) Vollmond über Rain. (Bild: Xaver Husmann, 13. Oktober 2019) 1,7 Kilogramm wiegt dieser Steinpilz, gefunden irgendwo zwischen Luzern und Bern. (Bild: Edi Arnold, 12. Oktober 2019) Jetzt im Wald: Erdsternpilze. Wenn man sie seitlich berührt, sprühen sie vulkanartig ihre Sporen aus der Öffnung. (Bild: Seppi Brunner, Meggerwald, 12. Oktober 2019) Der Wächter vom Soppensee. Oder gar ein Verwandter des Erlkönigs? (Bild: Peter Lohri, Wolhusen) Eine farbenprächtige Libelle. (Bild: Bruno Schuler, Rotsee, 13. Oktober 2019) Herbststimmung auf der Frutt. (Bild: Walter Buholzer, Melchsee-Frutt, 12. Oktober 2019) Wie ein herbstliches Gemälde: Tolle Tiefsicht von Lungern Richtung Kaiserstuhl. (Bild: Stefan Kunz, 13. Oktober 2019) Herbststimmung auf der Frutt. (Bild: Walter Buholzer, Melchsee-Frutt, 12. Oktober 2019) Natürlich kann man «Hinter-Meggen» auch in dieser Form geniessen! (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 13. Oktober 2019) Ein sonniger Herbsttag. (Bild: Peter Bumbacher, Neuheim, 13. Oktober 2019) Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. (Bild: Hubert Zurbuchen, Reidermoos, 13. Oktober 2019) Wunderbar mystische Abendstimmung. (Bild: Urs Gutfleisch, Ruswil, 12. Oktober 2019) Auf dem Juchlipass zeigt sich der Herbst in seinen schönsten Farben, wenn man in Richtung Engelberg schaut. (Bild: Beat von Holzen, Juchlipass, 12. Oktober 2019) Die Kirche St. Theodul in Menzberg kurz vor dem Sonnenaufgang. (Bild: Hubert Zurbuchen, Menzberg, 12. Oktober 2019) Kurz nach Mondaufgang verschwand die Sonne, sichtbar am letzten Leuchten im Brisengebiet. Im Hintergrund der Tödi. (Bild: Christian Hählen, Stanserhorn, 11. Oktober 2019) Herrlich, wie sich die Insel Schwanau im ruhigen Lauerzersee widerspiegelt. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 12. Oktober 2019) Seelensteg – die Stille und die Farben des Herbstes auf sich wirken lassen. (Bild: Irene Wanner, Heiligkreuz, 11. Oktober 2019) Diese wunderschöne Chalet in Kombination mit den Bergen musste ich einfach fotografieren. (Bild: Urs Gutfleisch, Engelberg, 11. Oktober 2019) Alle Vögel (Stare) waren noch da … jetzt sind sie schon weg! (Bild: Josef Lustenberger, 9. Oktober 2019) Mond über Hergiswil und Stansstad. (Bild: Max Hermann, 11. Oktober 2019) Wunderschöner Sonnenuntergang über der Naturlandschaft.. (Bild: Urs Gutfleisch, Schwarzenberg, 10. Oktober 2019) Herbstfarben: Violette Lacktrichterlinge und gelbe Buchenblätter auf grünem Moosboden. (Bild: André Egli, Ettiswil, 10. Oktober 2019) Farbenspiel in Schein der Herbstsonne. (Bild: Irene Wanner, Schötz, 10. Oktober 2019) Aufgefangen im Maschendraht. (Bild: Irene Wanner, Schötz, 10. Oktober2019) Im Lensball spiegelt sich unsere schöne Bergwelt (Fünffingerstöcke) Kanton Uri. Herbstmoment in den Schweizer Alpen. (Bild: Beni Geiger Photography, Wanderweg zur Sustlihütte, 10. Oktober 2019) Für das Eichhörnchen ist Nüsse knacken und Vorrat anlegen für den Winter angesagt. (Bild: Josef Lustenberger, Wolhusen, 10. Oktober 2019) Was für eine herrliche Föhnstimmung; Auch den hungrigen Möwen scheint es hier zu gefallen! (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Immensee, 10. Oktober 2019) Die letzten Regenwolken verziehen sich. (Bild: Peter Bumbacher, Niederwil, 10. Oktober 2019) Synchron-Fressen. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 3. Oktober 2019) Ein einzelnes Gänseblümchen, fotografiert mit einem alten manuellen Oreston-Objektiv. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 3. Oktober 2019) Der Herbst ist auch wieder die Zeit der Tautropfen. (Bild: Petra Jung, Hämikon, 3. Oktober 2019) Das Silvretta Massiv mit dem Piz Buin. (Bild: Raymond Bieri, 1. Oktober 2019) Zu Hunderten scharen sich die Staren auf den Bäumen. (Bild: Josef Lustenberger, 9. Oktober 2019) Blick von Fräkmüntegg auf Luzern mit der Luftseilbahn «Dragon Ride». (Bild: Paul von Allmen, Fräkmüntegg, 7. Oktober 2019) Morgensonne mit Riesenrad der Määs. (Bild: Walter Buholzer, 7. Oktober 2019) Naturfenster über Luthern im Napfgebiet. (Bild: Ledi Herzog, 8. Oktober 2019) Natur pur; So ein "Wümmet" in dieser herrlichen Umgebung ist ein wahres Vergnügen ! Aufgenommen gestern im Rebberg Letten in Meggen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, 8. Oktober 2019) Ein besonderes Geschenk: In Stille das «Erwachen des Tages» zu begleiten. (Bild: Georgette Baumgartner-Krieg, Hirtenhof, 8. Oktober 2019) Gämsen. (Bild: Marianne Schmid, Belchen, 7. Oktober 2019) Wetterlage am frühen Morgen. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Meggen, 8. Oktober 2019) Der Kalifornische Mohn in unserem Steingarten erfreut uns durch seine einfache, elegante Blüte in leuchtendem Gelb. (Bild: Xaver Husmann, Rain, 5. Oktober 2019) Wunderbare Abendstimmung beim Sonnenuntergang am Soppensee. (Bild: Urs Gutfleisch, Buttisholz, 7. Oktober 2019) Äs isch Mäss, ä neue Tag erwacht. (Bild: Hans Peter Mazenauer, Luzern, 4. Oktober 2019) Das Riesenrad der Herbstmesse in Luzern. (Bild: Sabine Ittig) Abendstimmung auf dem Titlis. (Bild: Marianne Schmid, 3. Oktober 2019) Abendstimmung auf dem Titlis. (Bild: Marianne Schmid, 3. Oktober 2019) Dankbares Sujet: Ein Reiter taucht unvermittelt am "Grünen Quai" in Buochs auf. (Bild: Sepp Bernasconi, Buochs, 7. Oktober 2019) Blick Richtung Mythen, Fronalpstock und Urneralpen. (Bild: Peter Bumbacher, Blüemlisberg ob Schwyz, 7. Oktober 2019) Wunderbare Wolkenstimmung im Biosphärenreservat. (Bild: Vinzenz Blum, Oberberg bei Schüpfheim, 2. Oktober 2019) Bei feuchtem Wetter sind Feuersalamander auch tagsüber auf Nahrungssuche. (Bild: André Egli, Ettiswil, 6. Oktober 2019) Dieses Jahr sehe ich im Wald unglaublich viele Fliegenpilze. (Bild: Irene Wanner, Schötz, 6. Oktober 2019)

Bei heissen Temperaturen und Sonnenschein zelebrierten Jodler, Zuhörer, Fahnenschwinger und Alphornbläserinnen ihr Brauchtum am 63. Zentralschweizerischen Jodlerfestes in Horw vom 28. bis 30. Juni 2019: