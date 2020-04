Diese 22 Männer kämpfen um das Herz von Bachelorette Chanelle Wyrsch aus Zug Ab dem 20. April ist es wieder so weit: Eine neue Bachelorette-Staffel wird auf 3+ ausgestrahlt. Wem die diesjährige Bachelorette Chanelle Wyrsch wohl ihr Herz schenken wird? 08.04.2020, 16.54 Uhr

(lil) Am dem 20. April kämpfen 22 Single-Männer um die Gunst der attraktiven Bachelorette Chanelle Wyrsch. Bei adrenalingeladenen Abenteuern und romantischen Dates versuchen die Single-Männer die Zugerin für sich zu gewinnen.

Verliebt sich die Blondine in den 43-jährigen Start-up-Unternehmer Christian? Erobert der Zürcher Mundartrapper Paulo ihr Herz? Oder entscheidet sich Chanelle im grossen Finale für den Zuger Mirco?

Machen Sie sich selber ein Bild: