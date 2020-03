Schwerpunkt Diese Betriebe in der Zentralschweiz bieten Take-away-Lösungen an – Melden Sie uns Ihr Angebot #hilfdimresti Seit Dienstag sind alle Restaurants und die meisten Läden in der Schweiz geschlossen. Viele Gastronomen und Lebensmittelhändler setzen nun auf Take-away-Lösungen oder Lieferdienste. Wir sammeln alle Angebote. #hilfdimresti Aktualisiert

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Nidwalden

Obwalden

Uri

Schwyz

Song Pi Nong Thai Take Away in Luzern

Sternenplatz 6: Geöffnet von 10 bis 20 Uhr (Montag bis Samstag). Menüs sind alle Take-away erhältlich. Vorbestellungen: 041 412 12 13. Menükarte auf songpinong.ch.

Caravelle in Luzern

Denkmalstrasse 2: Geöffnet von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr. Take-away-Angebot umfasst Pizzas und Pasta.

Taburettli in Luzern

Hirschmattstrasse 16: Geöffnet von 10 bis 14 Uhr (Montag bis Freitag). Täglich wechselnde Take-away-Menüs zu jeweils 12 Franken. Vorbestellungen: 041 210 37 25.

Crazy Cactus Grill in Luzern

Baselstrasse 24: Geöffnet von 17 bis 24 Uhr, Take-away-Angebot. Bestellungen: 041 240 86 98. Weitere Infos gibt es hier.

Barbès in Luzern

Winkelriedstrasse 62: Geöffnet von 11.30 bis 18 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away-Angebot siehe hier. Bestellung: 041 210 00 90. Filiale in Sursee geschlossen.

Pastarazzi in Luzern

Hirschengraben 13: Geöffnet von 11 bis 16 Uhr mit reinem Take-away-Angebot. Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden. Bezahlung nur mit Karte.

Quai 4 in Luzern

Alpenquai 4: Geöffnet von 11.30 bis 13.30 Uhr. Take-away. Mehr Infos: 041 368 99 96.

Lapin in Luzern

Museggstrasse 2: Geöffnet von 11.30 bis 20 Uhr. Lieferservice in der Stadt Luzern. Täglich zwei verschiedene Gerichte. Bestellungen: 041 418 80 00 oder hotel@ambassador.ch

Gelateria Paninoteca Du Zii Nino in Luzern

Luzernerstrasse 34: Geöffnet von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Take-away-Angebot mit Tagesmenü, Pizza, Panini, Arancini und Piadina.

Neuhof in Luzern

Bireggstrasse 24: Geöffnet von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 18.30 bis 20.00 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away von Pizzas und Pasta (abends nur Pizza). Vorbestellung unter 041 360 10 80 oder 079 869 77 58. E-Mail: restaurant_neuhof@outlook.com.

Tibits in Luzern

Bahnhof Luzern: Tibits startet ein Crowdfunding für Essens-Lieferungen nach Hause im Abonnement-Stil. Personen über 65 Jahren erhalten 10 Prozent Rabatt. Hier gibt's mehr Infos zum Projekt.

Heini Konditoreien in Luzern

Alle Heini-Läden bleiben geöffnet. Heini-Brot lässt sich über brot-post.ch bestellen, je nach Postleitzahl der Empfangsadresse. Bestellungen können auch im Online-Shop entgegengenommen werden.

Die Kneipe in Luzern

Klosterstrasse 5: Geöffnet jeweils über Mittag (Montag bis Freitag). Das Take-away-Menü ist jeweils am Vortag auf der Website aufgeführt. Bestellungen am Vortag bis um 21 Uhr via 079 519 86 48 oder via Mail info@die-kneipe.ch. Hinweis: Eigene Tupperware und Schüsseln mitnehmen.

Petrus in Luzern

Claridenstrasse 2: Geöffnet von 11 bis 15 Uhr. Take-away diverser Pizzas. Bestellung: 041 201 27 12.

Kurt kocht in Luzern

Lieferservice von eingemachten Gerichten (Suppen, Vegi, Fleisch) in Gorumet-Qualität. Kontakt: 079 793 51 89.

Raststätte Luzern-Neuenkirch

In beiden Fahrtrichtungen haben sowohl die Tankstellenshops wie auch die Burger King Filialen Take-away-Angebote. Der Avia-Shop ist rund um die Uhr geöffnet, die Burger King Take-Aways von 11.30 bis 22 Uhr, der BP-Shop von 6 bis 23 Uhr, Freitags und Samstags durchgehend.

Restaurant Prélude in Emmen

Rüeggisingerstrasse 20a: Geöffnet jeweils über den Mittag ab 10 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away-Auswahl zwischen einem klassischen, einem veganen und einem Pastamenü. Hier ist das aktuelle Angebot einsehbar. Bestellungen über das Bestellformular oder via 041 267 08 08.

Felmis in Horw

Kastanienbaumstrasse 91: Geöffnet von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr. Take-away-Angebot mit 20 Prozent Rabatt auf reguläre Preise. Mittagsmenü und Take-away-Karte. Mehr Infos gibt es hier.

Winkelbadi in Horw

Seestrasse 6: Geöffnet von 11.30 bis 16 Uhr (Montag bis Freitag). Lieferservice nach Horw/Kastanienbaum jeweils über den Mittag 11.30 bis 13.30. Bestellungen: 041 340 44 25.

Bahnhöfli in Entlebuch

Bahnhofstrasse 30: Geöffnet von 11.45 bis 13.15 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away-Menü und Fish & Chips für je 15 Franken.

Restaurant Pyramide in Meggen

Am Dorfplatz: Geöffnet von 11.30 bis 13 Uhr (Montag bis Freitag). Jeden Tag zwei frische Take-away-Menüs für je 15.50 Franken. Weitere Infos gibt es hier.

Caffè e più in Malters

Unterfeld 4a: Geöffnet von 11.30 bis 14 Uhr (Montag bis Samstag), von 18 bis 20 Uhr (Dienstag bis Donnerstag) und von 18 bis 21 Uhr (Freitag & Samstag). Take-away-Angebot umfasst Mittagsmenüs, Pizzas und Pasta. Die Auswahl finden Sie hier. Bestellung: 041 497 01 61 oder info@caffepiu.ch

Kreuz in Malters

Luzernstrasse 63: Geöffnet von 11.30 bis 13.30 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away-Menü wird auf der Webseite und im WhatsApp-Status bekanntgegeben. Vorbestellung bis 10 Uhr. Wer das eigene Tupperware mitnimmt, spart einen Franken. Bestellung und Whatsapp-Info: 079 566 75 89.

Amrein's in Sursee

Centralstrasse 9: Take-away-Angebot von 11.30 bis 14 Uhr (Montag bis Samstag). Täglich wechselndes Angebot, pro Tag ein Menü verfügbar. Bestellungen: 041 922 08 00 / 079 257 87 66.

Arnold's Daily in Schlierbach

Der Schlierbacher Dorfladen und Getränkehandel von Philipp Arnold bietet innerhalb der Gemeinde für Risikogruppen und alle besorgten Einwohnerinnen und Einwohner einen Hauslieferservice an. Dafür werden vorab jüngere Personen gesucht, welche sich bereit erklären, die Auslieferungen auf freiwilliger Basis zu übernehmen. Mehr Infos gibt es hier oder unter Telefon 041 933 11 34.

Volg Schongau

Mettmenstrasse 5: Geöffnet von 8.30 bis 17 Uhr. Lieferservice für Personen, die nicht in der Lage sind, den Einkauf selbst zu tätigen. Bestellungen: 041 917 15 33.

Restaurant Rössli in Schwarzenberg

Dorfstrasse 13: Take-away- und Lieferservice gemäss Take-Away Menü. Bestellungen: 041 497 00 22.

Restaurant Meating in Zug

Grafenauweg 6: Geöffnet von 9.30 bis 13 Uhr (Montag bis Freitag) und 17.30 bis 21 Uhr (Montag bis Sonntag). Das Take-away-Menü ist auf der Webseite einsehbar. Bestellungen via die Website oder unter 041 711 68 68. Hinweis: Ab 500 Franken gibt's eine gratis WC-Rolle!

Bäckerei Hotz Rust in Zug

Baarerstrasse 88: Geöffnet von 6.30 bis 18.30 Uhr (Montag bis Freitag) Samstags 7 bis 13 Uhr und Sonntags 7.30 bis 13 Uhr. Die Bäckerei bietet einen Lieferservice (der ist hier zu finden) sowie ein Take-away-Menü (das gibt's hier) an.

Bäckerei Hotz Rust in Rotkreuz

Buonaserstrasse 1: Geöffnet von 6.0 bis 18.30 Uhr (Montag bis Freitag) Samstags 7 bis 16 Uhr und Sonntags 7.30 bis 12 Uhr. Die Bäckerei bietet einen Lieferservice (der ist hier zu finden) sowie ein Take-away-Menü (das gibt's hier) an.

Bäckerei Hotz Rust in Baar

Schutzengelstrasse 18: Geöffnet von 6 bis 18.30 Uhr (Montag bis Freitag) Samstags 7 bis 12 Uhr und Sonntags 7.30 bis 16 Uhr. Die Bäckerei bietet einen Lieferservice (der ist hier zu finden) sowie ein Take-away-Menü (das gibt's hier) an.

Hello World in Baar

Grabenstrasse 3: Geöffnet von 11 bis 13.30 Uhr (Mo-Fr) und 17.30 bis 21.30 Uhr (Mo-So). Take-away und Lieferservice von Speisen und Getränken (Vorbestellung). Liefergebiet (ab 50 Franken): Kanton Zug. Bestellungen: 041 530 37 37 oder helloworldbaar.ch

Pizzeria Tell in Stans

Engelbergerstrasse 3: Geöffnet von 11 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr. Take-away und Lieferservice. Bestellungen: 041 610 55 03.

Chuchichäschtli in Hergiswil

Seestrasse 13: Geöffnet von 11 bis 15 Uhr, abends nach Anfrage. Jeweils zwei Take-away-Menüs (Schweizer Küche). Mehr Infos: 041 422 11 70 oder chaestli@gmx.ch.

Seerestaurant Belvédère in Hergiswil

Seestrasse 18a: Geöffnet von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Jede Woche gibt es zwei Menüs für je 48 Franken mit Lieferservice (Lieferpauschale: 15 Franken bzw. ab zwei Menüs gratis) in die Liefergebiete Hergiswil, Horw, Kriens, Stadt Luzern, Stansstad (weitere Gebiete auf Anfrage). Bestellungen via Formular bis spätestens 9 Uhr am selben Tag.

Giessenhof in Dallenwil

Bahnhofstrasse 2: Geöffnet von 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr (Mittwoch bis Montag). Take-away und Lieferservice (ab 40 Franken) im Kanton Nidwalden (ohne Hergiswil und Emmetten). Hier finden Sie das Menü. Bestellungen: 041 628 11 26. WhatsApp/SMS: 078 657 11 77.

Rio Churrasco in Stansstad

Stanserstrasse 23: Take-away-Angebot mit Lieferservice (nur nach Stansstad, um eine Pauschale von 5 Franken) täglich von 10 bis 20 Uhr. Bei der Lieferung ist nur Barzahlung möglich.

Metzgerei Stutzer & Flüeler in Kerns

Hauslieferdienst in den Kantonen Obwalden (ohne Engelberg), Nidwalden und in der Stadt Luzern und Umgebung. Kalbsbratwürste, Schweinsbratwürste, Wienerli, Käsewürstli, Cervalats, Beefburger, Brätkügeli, Schweinshalssteak. Lieferkosten 10 Franken, ab 150 Franken gratis. Bestellungen: 041 660 15 68. oder info@metzgereistutzer.ch. Mehr Infos gibt es hier.

Restaurant Peterhof in Sarnen

Bergstrasse 2: Essenszeiten von 11.30 bis 14 Uhr und 18 bis 21 Uhr. Take Away und Lieferservice: Auswahl aus vier Tagesmenüs. Bestellungen: 041 660 12 38. Mehr Infos gibt es hier.

Pastarazzi in Sarnen

Sarnen, Lindenhof 2: Geöffnet von 10 bis 18.30 Uhr mit reinem Take-away-Angebot. Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden. Bezahlung nur mit Karte.

Grossteil in Giswil

Rütistrasse 12: Geöffnet von 11.30 bis 13.00 Uhr, abends auf Anfrage (Montag bis Samstag). Take-away-Angebot: Mittagsmenü, Schnipo, Tatar etc. Bestellungen: 041 675 11 08.

Hubers Wystübli in Alpnach

Schoriederstrasse 20: Geöffnet von 8 bis 11 Uhr und von 16 bis 19 Uhr (Mo, Di, Do, Fr) sowie samstags von 8 bis 15 Uhr. Lieferservice und erweitertes Lebensmittelsortiment. Mehr Infos gibt es hier. Bestellungen: 041 670 36 77 und info@wybers-wystuebli.ch

Seebeizli am Urnersee in Sisikon

Bei der Schiffsstation Tellsplatte: Geöffnet von 11 bis 17 Uhr (Samstag, Sonntag und Feiertage). Take-away-Angebot umfasst gekühlte Getränke, Bier, Wein und Kaffee, Fischknusperli, Pommes, Sandwich und Glacé. Mehr Infos gibt es hier.

Frohsinn in Küssnacht

Zugerstrasse 5: Geöffnet von 11 bis 13.30 Uhr und von 17.30 bis 20.30 Uhr (Montag bis Freitag). Take-away-Angebot inkl. Cordon bleu. Hier finden Sie das komplette Angebot. Bestellungen (8-20 Uhr): 041 850 14 14 oder info@rest-frohsinn.ch.